تخطط الشركة لمشروع متعدد الاستخدامات بمدينة الشيخ زايد باستثمارات 25 مليار جنيه

القاهرة: بخبرة استثنائية أكثر من 15 عامًا في سوق الانشاءات السعودي في شركة الزوكه للإنشاءات، أعلنت شركة إرث للتطوير العقاري، عن انطلاق عملياتها داخل القطاع العقاري المصري، مستندة إلى رؤية طموحة تعكس إيمانها بآفاق النمو الكبيرة والإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها القطاع العقاري في مصر. وتتمثل رؤية الشركة في الالتزام بالابتكار والاستدامة، وخلق مساحات سكنية وتجارية استثنائية من خلال مشاريع عقارية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، حيث تسعى شركة إرث الى إعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية وتحديد معايير جديدة للصناعة.

وأطلقت الشركة أولى مشروعاتها "يُنير You Near -" في قلب العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 5 مليار جنيه، وهو مشروع تجاري - إداري متعدد الاستخدام على مساحة 6500 متر مربع، يوفر مساحات عمل مشتركة، بشكل يتم تنفيذه لأول مرة في السوق المصرية، ويأتي اختيار العاصمة الإدارية الجديدة ليعكس رؤية الشركة في مواكبة التطورات العمرانية الحديثة والمتغيرات المستقبلية في مجال التخطيط الحضري، والمساهمة في بناء مدينة ذكية ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة مع دعم توجه الدولة الى العاصمة الإدارية.

وتعتزم الشركة تطوير مشروع عمراني حضري متعدد الاستخدامات على مساحة واسعة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه، ليبرز الانطلاقة القوية للشركة داخل القطاع العقاري المصري، حيث تستهدف إرث للتطوير العقاري تحقيق اجمالي مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 2025.

تعتمد شركة إرث للتطوير العقاري على شراكات استراتيجية قوية مع نخبة من الخبراء العالميين في مجالات متعددة، بدءًا من الاستشارات الشاملة في إدارة الأصول العقارية وصولًا إلى حلول التصميم المبتكرة والإشراف الهندسي الدقيق. كما تتعاون مع شركاء متخصصين في توفير أحدث التقنيات الذكية والبنية التحتية المستدامة، لتؤكد بذلك على استراتيجيتها في تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يساهم في تقديم مشاريع عقارية متميزة تلبي احتياجات العملاء المتطورة.

وتعليقا على هذا الحدث، صرح رجل الأعمال المهندس أحمد الزوكه، مؤسس شركة إرث للتطوير العقاري قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن انطلاق شركتنا بأولى مشاريعنا في السوق المصري بالعاصمة الادارية "يُنير"، والذي يمثل نقلة نوعية في مسيرتنا. نؤمن بقدرات السوق المصري ونتطلع إلى تقديم مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في تحقيق النهضة العمرانية للدولة المصرية. نحن على ثقة بأن خبراتنا الواسعة في السوق السعودي، بالإضافة إلى شراكاتنا الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، ستمكننا من تحقيق نجاح كبير في مصر." وأضاف المهندس أحمد الزوكه "نحرص على تقديم مشاريع مستدامة تلبي أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتعتمد على أحدث التقنيات في مجال البناء والإدارة العقارية. ونؤمن بأن الاستثمار في العقارات هو استثمار آمن ومربح على المدى الطويل".

تعمل شركة إرث للتطوير العقاري على فهم عميق لسلوكيات المستهلكين المصريين، باستخدام أحدث التقنيات في مجال التسويق الرقمي والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تسويقية متنوعة، مما يمكّنها من تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة. تسعى الشركة من خلال هذا النهج إلى خلق مجتمعات استثنائية ترتكز على قيم النزاهة والابتكار، وتقديم قيمة مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق تحولات حضرية مؤثرة تُشكل المستقبل.

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