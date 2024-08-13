أبوظبي- أعلنت أجيليتي جلوبال بي إل سي - المالك والمشغل لمجموعة متنوعة من الشركات والمستثمر طويل الأجل في شركات عالمية وإقليمية عن أرباح الربع الثاني من عام 2024 والتي بلغت 29.8 مليون دولار أمريكي، أو 0.29 سنتاً للسهم الواحد. حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28.4% لتصل إلى 167.4 مليون دولار أمريكي، كما زادت الإيرادات بنسبة 16.2% لتصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي. (*تنويه: البيانات المالية للفترة المقارنة هي بيانات مالية مقتطعة).

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغت الأرباح 60.3 مليون دولار أمريكي، أو 0.78 سنتاً للسهم. وقد ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31.2% لتصل إلى 336.9 مليون دولار أمريكي، وزادت الإيرادات بنسبة 11% إلى 2.1 مليار دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة قال السيد/ طارق سلطان، رئيس مجلس ادارة شركة أجيليتي جلوبال: "تواصل أجيليتي جلوبال تحقيق نتائج قوية في الربع الثاني من هذا العام. وقد سجلت أكبر الشركات التي نملكها ونديرها وهي: "مينزيز للطيران"، و "ترايستار" و "أجيليتي للمجمعات اللوجستية (خارج الكويت)" نمواً مضاعفاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وذلك تماشياً مع استراتيجية النمو الخاصة بكل منها. وعلى الرغم من التقلبات في أسواق الأسهم، الا أن استثماراتنا حافظت على صافي القيمة تقريباً في ميزانيتنا العمومية. ونحن نواصل النظر في فرص النمو، مع التركيز بشكل خاص على تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، وتعزيز القدرة التنافسية لشركاتنا."

تندرج أعمال أجيليتي جلوبال بي إل سي تحت قطاعين:

قطاع الشركات الخاضعة للسيطرة والذي يشمل الشركات المدارة والمملوكة من قبل أجيليتي جلوبال والتي يتم إدراج أدائها المالي ضمن قائمة الدخل المجمعة للشركة. ويتضمن هذا القطاع شركة "مينزيز للطيران"، أكبر مزود لخدمات الطيران في العالم من حيث عدد البلدان؛ و شركة "ترايستار"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تخزين وشحن الوقود والمواد الكيميائية والخدمات اللوجستية ذات العلاقة؛ وشركة "أجيليتي للمجمعات اللوجستية (خارج الكويت)"، الرائدة في مجال تطوير العقارات الصناعية وبنيتها التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

قطاع الاستثمارات الذي يضم استثمارات أجيليتي جلوبال بحصص أقلية في شركات تتقدمها حصة تبلغ 9% في شركة DSV ، ثالث أكبر وكيل شحن في العالم، وحصتها في ريم مول في أبوظبي.

أداء الربع الثاني من العام 2024

قطاع شركات أجيليتي جلوبال الخاضعة للسيطرة

خلال الربع الثاني من العام 2024، حققت الشركات التابعة مجتمعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب بلغت 89.9 مليون دولار أمريكي، وبلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 164.4 مليون دولار أمريكي، كما حققت إيرادات بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة 46.9% و26.6% و 16.2% على التوالي مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.

خدمات الطيران: مينزيز للطيران

حققت "مينزيز للطيران" أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بلغت قيمتها 91 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، وبزيادة بلغت 27.6% عن نفس الفترة من العام السابق.

وقد شهدت معظم الخدمات التي تقدمها مينزيز نمواً في الحجم والعائد. كما حققت الشركة نمواً إيجابياً في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل بها بفضل زيادة حجم العمليات بنسبة جيدة خاصة في المناولة الأرضية والشحن وعمليات التزود بالوقود، بالإضافة إلى نمو تجاري قوي. وفي إطلاق عمليات جديدة في اسبانيا والبرتغال، وإطلاق عمليات الشحن في بنغالور - الهند؛ والفوز بعقود جديدة في جنوب أفريقيا؛ بينما لا يزال الشحن الجوي (AMI) يشهد تراجعاً في هوامش الربح الإجمالي وضغطاً في الأسعار.

بشكل عام، تحسنت هوامش شركة "مينزيز للطيران" قبل احتساب الفوائد والضرائب من 6.1% إلى 7% بزيادة نقطة مئوية واحدة، حيث استفادت الشركة من مركزها الحالي لتعزيز النمو التجاري.

الخدمات اللوجستية للوقود

سجلت شركة "ترايستار" أرباحاً مجمعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 63.4 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 19% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، حيث كان الزخم في قطاعات ومستودعات الوقود دافعاً رئيسياً لذلك الارتفاع. فقد شهدت أعمال الوقود نمواً بفضل العقود الجديدة والتوسع في حجم الأعمال مع العملاء الحاليين، بينما نما قطاع مستودعات الوقود نتيجة ظروف السوق المواتية وتحسين الاستفادة من الموارد والاصول التي تملكها الشركة. واستمرت العمليات البحرية في تحقيق نتائج قوية للغاية، بعد عام قوي في 2023. وتؤكد نتائج هذا الربع نجاح تركيز "ترايستار" على التحسين المستمر للعمليات وتنوع محفظة الأعمال.

العقارات الصناعية: أجيليتي للمجمعات اللوجستية (خارج الكويت)

أعلنت شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية (ALP)، الشركة الرائدة في مجال تطوير مجمعات المستودعات والمنشآت الصناعية الخفيفة، عن تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بقيمة 9.2 مليون دولار أمريكي وإيرادات قدرها 12.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.7% و 13.1% على التوالي. لقد كان نمو أجيليتي للمجمعات اللوجستية مدفوعاً بشكل أساسي جرّاء عملياتها في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت زيادة في الطلب على مساحات التخزين. لدى الشركة عمليات في المملكة العربية السعودية وأفريقيا والهند، وهي مستمرة بالتوسع في أسواق جديدة واعدة بالنمو.

قطاع استثمارات أجيليتي جلوبال

تمتلك أجيليتي جلوبال حصص أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة. وكما في 30 يونيو 2024، تقدر القيمة الدفترية لهذه الحصص بما يقارب 4.1 مليار دولار أمريكي، ويعتبر DSV و ريم مول الاستثمارين الرئيسيين في هذا القطاع.

DSV هي شركة خدمات لوجستية مقرها كوبنهاغن، وتعتبر أحد أكبر ثلاثة وكلاء شحن على مستوى العالم. تمتلك أجيليتي جلوبال حصة 9% في DSV، مما يجعلها إحدى أكبر المساهمين فيها. وقد بلغت القيمة الدفترية لهذا الاستثمار حتى 30 يونيو 2024، مبلغاً وقدره 3 مليار دولار أمريكي. لقد كان سعر سهم DSV متقلباً هذا العام، غير أن الانخفاض في سعر السهم قد تم تعويض قسم كبير منه من خلال عملية التحوط الممولة على 73% من أسهم DSV.

ريم مول - تستثمر أجيليتي جلوبال أيضاً في ريم مول الذي يقع في جزيرة الريم في إمارة أبو ظبي. واستثمارها في الريم المول هو من خلال حصة ملكية ودين قابل للتحويل. باشر ريم مول باستقبال زواره في فبراير 2023 وأقيمت احتفالات افتتاحه رسمياً في مايو 2024. وحتى الآن، باشرت 173 وحدة مؤجرة نشاطها في المركز التجاري، ويمثل ذلك حوالي 74% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA). ومن المتوقع أن يفتتح المزيد من المستأجرين وحداتهم المحجوزة خلال الأشهر المقبلة. يعد ريم مول أول نظام متكامل متعدد القنوات للبيع بالتجزئة في المنطقة، وهو مجهز بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية ولوجستية، ويجمع كافة خدمات المستهلكين وتجار التجزئة لضمان تجربة سلسة لكافة الأطراف.

ملخص أداء أجيليتي جلوبال المالي خلال الربع الثاني من العام 2024

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 16.2% وبلغت 1.1 مليار دولار أمريكي.

ارتفعت أرباح أجيليتي جلوبال قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28.4% لتصل الى 167.4 مليون دولار أمريكي. وبلغت نسبة هامش الربح 15.1%.

حققت أجيليتي جلوبال صافي ربح بلغ 29.8 مليون دولار أمريكي ما يعادل 0.29 سنتاً للسهم.

تتمتع أجيليتي جلوبال بمركز مالي جيد مع أصول بقيمة 10.5 مليار دولار أمريكي، وحقوق ملكية بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي.

سجل التدفق النقدي التشغيلي للنصف الأول من العام 2024 مبلغاً وقدره 221.7 مليون دولار أمريكي، وبلغت استثمارات ونفقات أجيليتي جلوبال الرأسمالية 154 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

نبذة حول أجيليتي جلوبال

أجيليتي جلوبال هي مشغل ومستثمر طويل الأجل للعديد من الشركات العالمية والإقليمية. وتشمل محفظتها من الأصول الدولية القيمة أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة لوجستية عالمية للوقود (ترايستار)؛ شركة رائدة في تطوير ومشغل المجمعات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ وغيرها من الشركات في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات المواقع البعيدة، والخدمات اللوجستية للقطاع العام. وهي تمتلك حصص أقلية في شركة DSV، إحدى أكبر ثلاثة وكلاء شحن في العالم؛ وريم مول، وهو مركز تجاري ضخم في أبو ظبي؛ وتضم محفظتها شركات في قطاع العقارات التجارية وخدمات سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب شركات تكنولوجية ناشئة تختص في تمكين التجارة الإلكترونية، ونقل الطاقة، وسلسلة الإمداد الرقمية، والمزيد. حضور أجيليتي جلوبال العالمي يتجاوز 70 دولة في القارات الست، مع قوة عاملة تبلغ 50,000 موظفاً. وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية .(ADX)

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