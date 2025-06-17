القاهرة: أعلنت شركة مدار للتطوير العقاري، إحدى الشركات الرائدة في القطاع العقاري المصري، عن إطلاق أحدث مشروعاتها السكنية تحت اسم "كنز" في منطقة الشيخ زايد الجديدة باستثمارات تبلغ 30 مليار جنيه، ليشكل المشروع الجديد علامة فارقة في مفاهيم السكن المعاصر المستدام في غرب القاهرة.

يقع مشروع "كنز" في موقع استراتيجي يربط بين أهم المحاور الحيوية، حيث يتمركز على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وأمام مطار سفنكس، مما يمنحه سهولة وصول استثنائية وحيوية عالية، ضمن منطقة تشهد نمواً عمرانيًا وسياحيًا غير مسبوق، مدعوماً بضخ استثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن قربه من المتحف المصري الكبير الذي يُعد أحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية في العالم ما يجعله وجهة مثالية للباحثين عن حياة راقية تجمع بين الهدوء، الحداثة، وسهولة الوصول.

ويمتد المشروع على مساحة 200 فدان، تُنفذ بتصميم منخفض الكثافة العمرانية لا تتجاوز 12% فقط من إجمالي المساحة، مما يعزز الخصوصية ويوفر تجربة معيشية صحية متوازنة. كما تتنوع وحدات المشروع بين شقق (من غرفة إلى ثلاث غرف نوم)، وتوين هاوس، وتاون هاوس، وفيلات مستقلة بطابق واحد أو متعددة الطوابق، مع إمكانية التخصيص الكامل لتناسب مختلف الأذواق والاحتياجات.

كما يعد "كنز" أول مشروع سكني في مصر يدمج بهذا الشكل المتكامل بين الحياة الفاخرة والعودة للطبيعة، حيث تطل معظم الوحدات على حديقة مركزية ضخمة تمتد على مساحة 65 فدان – الأكبر من نوعها في القاهرة، خالية من السيارات وتضم مسارات مخصصة للجري والدراجات، بحيرات، مناطق للأطفال، وحديقة للكلاب في تجربة سكنية تقدم مفهومًا جديدًا للعيش.

ويضم المشروع عدد 1,500 وحدة ككل، على أن تُسلم المرحلة الاولي خلال أربع سنوات، ويتضمن مشروع "كنز" عدة مراحل تطويرية، مما يضمن تناغم النمو التدريجي للمجتمع السكني مع جودة التنفيذ. ومن المتوقع أن تحقق المرحلة الأولى مبيعات تبلغ 6 مليار جنيه.

ويضم المشروع أيضاً مجموعة من المرافق والخدمات النوعية التي تُثري تجربة السكان، منها فندق خمس نجوم بتشغيل حصري من علامة عالمية لأول مرة في مصر، وشقق فندقية (Serviced Apartments) بخدمات ضيافة متكاملة، كنموذج استثماري عصري يخدم قطاع السياحة، ومنطقة تجارية بمساحة 20,000 متر مربع، ونادي رياضي، وأخر اجتماعي، وكافيه ثقافي يعكس هوية المشروع، حيث تنبع كل هذه العناصر من فلسفة الشركة التي تُجسد "الكرم في جوهرها"، انسجاماً مع خبرة مدار العريقة في قطاع الضيافة، مما يخلق تجربة معيشية غير مسبوقة تراعي أدق تفاصيل الرفاهية والاستدامة واحتياجات السكان.

قال المهندس أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري: "كنز ليس مجرد مشروع عقاري، بل رؤية مستقبلية لمجتمع متكامل يرتكز على الجودة، الطبيعة، والخبرة العميقة في مجال الضيافة، حيث نؤمن بأن المدن الحديثة يجب أن تبنى على أسس إنسانية، ولذلك كان هدفنا هو تقديم منتج سكني يعيد للإنسان علاقته بالمساحات الخضراء وبالمجتمع المحيط به."

وأضاف: "هذا المشروع هو امتداد لتجربتنا الناجحة في أزها العين السخنة و"أزها راس الحكمة، ويعكس التزام مدار بالابتكار والاستدامة والتخطيط بعيد المدى، خاصة وأننا نقدم تجربة فريدة وغير مسبوقة عبر مشروعاتنا الساحلية وهو ما يدفعنا لنقل هذه التجربة من خلال أول مشروع لنا في القاهرة."

وقد تأسست مدار للتطوير العقاري عام 2015 إلى جانب مجموعة صن رايز المتخصصة في الضيافة، وانطلقت كمطور عقاري يحمل رؤية واضحة لدمج الاستدامة، التصميم الذكي، والرفاهية في تطوير مجتمعات متكاملة بمعايير عالمية.

وتعد مشروعات "أزها – العين السخنة" و"أزها– رأس الحكمة" من أبرز إنجازات الشركة، حيث تجاوزت مبيعات المشروعين مجتمعَين حاجز 40 مليار جنيه مصري، ويضم كل منهما وحدات فندقية، شقق وفيلات، مناطق تجارية وترفيهية، وخدمات رياضية متكاملة، مما يعكس قدرة مدار على تلبية الطلب المتزايد على التجمعات السياحية والسكنية الراقية.

والجدير بالذكر أن إطلاق مشروع "كنز" يعزز مكانة مدار للتطوير كواحدة من الشركات العقارية الأكثر طموحاً في السوق المصري، ويعكس التزامها بالتوافق مع رؤية مصر 2030 في مجالات التخطيط العمراني، والاستدامة البيئية، وتعزيز جودة الحياة، وأن استراتيجية مدار تركز على تقديم مجتمعات توفر للأجيال القادمة جودة الحياة والرفاهية والتوازن.

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