جدة، المملكة العربية السعودية: احتفالًا بتحقيقها إنجازًا يتمثل في إتمامها نقل 30 مليون مسافر منذ رحلتها الافتتاحية؛ بادرت طيران أديل بتقديم عرض ترويجي مميز لمدة ثلاثة أيام عبر تخفيض يبلغ %30 على جميع الرحلات، حيث تم تحديد موعد الحجوزات اعتباراً من 26 وحتى 29 أغسطس وفترة السفر من 1 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.

ويتسنى للمسافرين الاستفادة من العرض من خلال إجراء الحجوزات عبر تطبيق طيران أديل أو من خلال موقع الشركة www.flyadeal.com.

وقد شهدت رحلة F3 317 التي انطلقت من جدة إلى الدمام مساء يوم 26 أغسطس؛ نقل المسافر رقم 30 مليون (عبدالعزيز الزهراني)، حيث حظي بقسيمة شرائية بقيمة 1000 ريال سعودي وسط أجواء احتفالية.

وتؤدي طيران أديل دوراً مهماً في إثراء قطاع الطيران بالمملكة باعتبارها الناقل الاقتصادي الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، حيث تبلغ شبكة وجهاتها 30 وجهة داخلية ودولية من محطاتها في الرياض وجدة والدمام وبأسطولِها الذي يبلغ 34 طائرة.

وقال السيد ستيفن غرينوي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل: "منذ رحلتنا الافتتاحية التي وافقت اليوم الوطني السعودي عام 2017 وهدفنا الرئيسي هو تعزيز السفر داخل المملكة وخارجها بتكلفة مخفضة عبر ناقل اقتصادي متميز".

وأضاف: "نستذكر اليوم باعتزازٍ بالغٍ مسيرتنا الرائعة التي لم تستغرق وقتًا طويلًا لوصولها إلى المسافر رقم 30 مليون؛ ما يعكس ثقة المسافرين في طيران أديل. سنتابع مهمتنا في دعم الجهود الوطنية لجعل السفر في متناول الجميع وممتعًا لهم، واحتفالًا بهذا الإنجاز الكبير؛ فإن عرضنا الترويجي بتقديم خصم بنسبة 30% على أسعار جميع رحلاتنا الداخلية والدولية لمدة ثلاثة أيام هو رسالةُ شكر وامتنان لجميع عملائنا والتطلع لكسب ولاء المزيد من العملاء".

وتتابع طيران أديل خططها قصيرةَ ومتوسطة المدى لزيادة حضورها الدولي عبر إضافةِ وجهاتٍ جديدة وم ضاعفةِ رحلاتها الداخلية، حيث يدعم هذا التوجه صفقتها التاريخية هذا الصيف لتعزيز أسطولها بـ 51 طائرة إضافية.

حول طيران أديل

انطلقت رحلة طيران أديل التاريخية الأولى من جدة إلى الرياض في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق 23 سبتمبر عام 2017. وكانت هذه أول رحلة إقليمية لشركة طيران اقتصادي تم إطلاقها عبر القنوات الرقمية فقط.

تأسست طيران أديل - الشركة الشقيقة للخطوط الجوية العربية السعودية وكلتاهما مملوكتان لمجموعة السعودية، لتلبية احتياجات المسافرين الذين يتطلعون للحصول على أسعار اقتصادية ويستخدمون التكنولوجيا الحديثة. في سوق يبلغ فيه 80% من سكان السعودية أقل من 40 عامًا.

وفي ظل ما تعيشه المملكة العربية السعودية من تحولات جذرية لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر رؤيتها الطموحة 2030؛ يشهد قطاعا الطيران والسياحة نموًا واتساعًا مطردين غير مسبوقين لمواكبة برامج الرؤية واستراتيجيتها، وتلبية لذلك تهدف طيران أديل إلى التوسعِ في دعم أنشطة السفر والسياحة والتجارة، وتعزيزِ مكانتها الرائدة في عالم الطيران الاقتصادي على نطاق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. وتهدف طيران أديل إلى تنشيط السفر والسياحة والتجارة من خلال توفير رسوم سفر بأسعار تلبي رغبات واحتياجات المسافرين.

تشغّل طيران أديل أسطولًا حديثًا مكوّنًا من 33 طائرة من طراز إيرباص A320، تحلّق من محاور رئيسة في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات داخل المملكة بالإضافة إلى شبكة دولية متنامية في أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا. وخدمت أكثر من 25 مليون مسافر منذ انطلاقها، مما يجعلها واحدة من أحدث شركات الطيران الاقتصادي وأسرعها نموًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتخطط طيران أديل بحلول عام 2030 لتشغيل مئات المسارات بأسطول يضم أكثر من 100 طائرة.

توسُّع طيران أديل السريع ونموها المستمر جعلها محط أنظار الباحثين عن بيئة عمل واعدة وطموحة، وواحدة من أكثر الشركات استقطابًا للمهارات وجاذبية للعمل على مستوى المملكة العربية السعودية.

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