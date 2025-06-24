تحالف استراتيجي يُسهم في تطوير حلول الولاء والمكافآت المدعومة بالتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: في صفقة بارزة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية وبرامج الولاء في المملكة العربية السعودية، كشفت شركة " إكويفيتر"، الرائدة في مجال إدارة الملكية الخاصة، النقاب عن استثمار استراتيجي بقيمة 30 مليون ريال سعودي في شركة "ريليتيد "، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتُعد أيضاً من الرواد في حلول الولاء والمكافآت.ستُسهم هذه الخطوة المهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للتكنولوجيا المالية وتجارب العملاء.

ويُبرز هذا الاستثمار التزام " إكويفيتر " بدعم المشاريع الريادية في القطاعات عالية النمو، فضلاً عن توسّيع نطاق عمل "ريليتيد" في السوق السعودية بوتيرة أسرع ، وتمكين مستوى الابتكار، والمضي قدوماً بخطى ثابتة نحو إطلاق حلول تحويلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين،وتجربة العملاء. كما سيرتقي بحضورها كونها شركة رائدة ومفضّلة في مجالها داخل المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتماشى هذا التحالف مع أهداف المملكة الأوسع لتنويع الاقتصاد وتسريع التحول الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030.

عقد من التميز

تملك "ريليتيد" سجلاً حافلاً يمتد لأكثر من عشر سنوات من النجاح التشغيلي في حلول الولاء والتكنولوجيا المالية. تخدم الشركة حالياً أكثر من 30 مليون مستخدم في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي، وتدير برامج الولاء لمؤسسات كبرى في قطاعات الاتصالات، والمصارف، والتجزئة، والمرافق العامة، والترفيه.

من جانبه،قال ربيع فرحات، الرئيس التنفيذي لشركة ريليتيد: "يسرنا الترحيب بـ " إكويفيتر" كشريك استراتيجي في رحلتنا لتطوير مفهوم ترقية خدمات الولاء في عموم المنطقة. هذه الشراكة ليس مجرد فقط استثمار، بل هي تحوّل حقيقي في هذه الصناعة ومهمة مشتركة لإعادة صياغة مستقبل حلول الولاء المدعومة بالتكنولوجيا المالية بما يتماشى مع معايير الابتكار في السعودية."

اعتماداً على نجاح نموذج "بي تو بي" لإطلاق جيل جديد من "بي تو سي"

يستند هذا الاستثمار على مشاركة " إكويفيتر" السابقة في قطاع الولاء الموجهة للمستهلكين " بي تو سي" من خلال استثمارها في شركة "أبلاينز". وفي نقلة نوعية آخرى،استحوذت "ريليتيد" بالكامل على "أبلاينز"، وقامت بدمجها في إطارها الاستراتيجي الأوسع،تمهيداً لإعادة إطلاقها وفق نهجٍ متقدم على كافة المستويات.وكجزء من استراتيجيتها التطويرية، ستُقدم "ريليتيد" قائمة من المنتجات والعروض الحديثة، تتضمن أفضل أدوات للذكاء الاصطناعي ، ومنصة مكافآت مدعومة بتقنية البلوك تشين، وميزات الألعاب، وخدمات الدفع. وستمكن هذه التقنيات من تعزيز تجارب قطاعي الأعمال " بي تو بي" والمستهلكين " بي تو سي"،مع توفير قيمة مضافة للعلامات التجارية والمستهلكين على حدٍ سواء.

وتحدث،أنس شهزادة الرئيس التنفيذي لـ " إكويفيتر" قائلاً: إن الاستثمار المبرم يمثل أكثر من كونه تحالف مشترك، إنما هو صفقة استراتيجية لبناء شركة رائدة إقليمياً في مجال الولاء والمدفوعات الرقمية. نطمح معاً إلى قيادة عصر جديد من التفاعل مع العملاء القائم على البيانات وحلول المكافآت المبتكرة."

وستدعم " إكويفيتر" دخول "ريليتيد" إلى السوق الأوروبية وخارجها، إلى جانب مبادرات مثل "هيئة ريليتيد للولاء و التكنولوجيا المالية "، وهي منتدى إقليمي جديد للمعرفة ، مما يدعم ريادة "ريليتيد" في هذا الميدان.

رؤية للريادة الإقليمية والعالمية

بفضل خبرتها الواسعة في إدارة الأصول، تتجاوز مبادئ " إكويفيتر" الاستثمارية حدود الدعم المالي، حيث توفّرالتوجيه الاستراتيجي، والوصول إلى شبكات المستثمرين الإقليميين والعالميين، وفهماً معمّقاً لمنظومة الولاء المدعومة بالتكنولوجيا المالية.وتتطلع "إكويفيتر"الاستمرار في ضخ استثمارات استراتيجية داخل السوق السعودية خلال السنوات القادمة.

ويُظهر التوافق المتقن بين القدرات التكنولوجية لشركة "ريليتيد" وخبرة " إكويفيتر" في إدارة الاستثمار البديل، كيف يمكن أن يشكل هذا التعاون نموذجاً مثالياً يُبرهن بحد ذاته على الدور الفعّال لرأس المال الاستثماري في إحداث تغييرات هادفة و مؤثرة في مجالات الأعمال الحيوية.

نبذة حول إكويفيتر:

" إكويفيتر " هي شركة سعودية رائدة في إدارة الأصول البديلة وتقديم الاستشارات الاستثمارية، تأسست عام 2023، وتختص في الاستثمار في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تسعى الشركة إلى تمكين المشاريع التكنولوجية المتماشية مع رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار. وتشمل خدماتها المخصصة: ضخ رأس المال، التوجيه الاستراتيجي، والتميز التشغيلي. وتخدم "إكويفيتور" المستثمرين المؤسسيين، والأفراد ذوي الثروات العالية، والشركات الباحثة عن فرص استثمار ذكية مدفوعة بالتكنولوجيا، مع تركيز خاص على التقنية المالية، بناء المشاريع، والنمو المستدام لإعادة تشكيل مستقبل الاستثمار الخاص في المملكة.

نبذة حول ريليتيد:

تأسست "ريليتيد " في عام 2014، وتطورت من كونها شركة استشارات متخصصة إلى قوة رائدة في مجال تكنولوجيا التسويق (MarTech)، حيث تقدم حلول ولاء وتفاعل حائزة على جوائز في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبفضل خبرتها في برامج الولاء، وتحليل البيانات، والتقنيات المبتكرة، تصمم "ريليتيد " تجارب تفاعلية للعلامات التجارية تُعزز ولاء العملاء على نحوٍ شامل. وتضم خدماتها المتكاملة: التصميم الاستراتيجي، والتقارير المتقدمة، ما يمكّن عملاءها من التواصل المؤثر مع جمهورهم. وتخدم "ريليتيد" قطاعات متعددة، من الاتصالات والمالية إلى التجزئة والجهات الحكومية، وقد حصدت ست جوائز في الصناعة لتأكيد تميزها.

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