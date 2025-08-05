توسعة مراكز التوزيع والمتاجر المظلمة والمناطق الجمركية لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

تعمل سلاسة على تعزيز بنيتها التحتية العابرة للحدود وخدمات الشحن الدولي لفتح أسواق جديدة للتجار

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت سلاسة، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن إغلاقها جولة تمويلية من الفئة ب بقيمة 30 مليون دولار أمريكي؛ سعيًا لتسريع تطورها لتصبح شركة لوجستية رائدة في مجال التكنولوجيا وتوسيع نطاق وصولها عبر الحدود. وقد قادت الجولة شركة أرتال كابيتال، بمشاركة كل من الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) وصندوق واعد فنتشرز وشركة 500 جلوبال ومجموعة السليمان إلى جانب مستثمرين استراتيجيين آخرين.

يعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في رؤية سلاسة لتحويل لوجستيات التجارة الإلكترونية إلى محرك نمو لتجار التجزئة. تأسست سلاسة عام 2017 ومقرها الرياض، وتقدم حلولًا متكاملة تشمل خدمات التوزيع والشحن وإدارة المخزون والمناطق الجمركية والتوصيل للميل الأخير والخدمات اللوجستية العابرة للحدود. وسيعمل هذا التمويل على تسريع توسع سلاسة محليًا وعالميًا كما سيساهم في توسيع شبكة متاجرها المظلمة وتعزيز قدرات المناطق الجمركية وتطوير منظومتها التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي؛ لتمكين عمليات سلسلة وتوريد أكثر ذكاءً وكفاءة.

قال عبدالمجيد اليمني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سلاسة: "يمثل هذا التمويل علامة فارقة في مسيرتنا. نحن نتوسع على كافة المستويات، من التنفيذ إلى التكنولوجيا والكوادر البشرية، لبناء شركة لوجستية تكنولوجية أولًا. وبدعم مستثمرينا، سنخطط بشكل أذكى، وننفذ بشكل أسرع، ونتوسع عالميًا من خلال لوجستيات تواكب المستقبل."

وقال حسن الحازمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في سلاسة: "ندمج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملياتنا، من التخطيط والمخزون إلى التنفيذ، لنحوّلها من عمليات تفاعلية إلى منظومة تنبؤية ذاتية التحسين. هذا يعزز السرعة والدقة والكفاءة لتجارنا، بينما تفتح عملياتنا العابرة للحدود والمناطق الجمركية الخاصة أبواب الوصول إلى أسواق جديدة في المنطقة وخارجها."

وقال وسيم مكحل رئيس إدارة الاستثمارات البديلة في أرتال كابيتال: "تعالج سلاسة إحدى أكبر نقاط الضعف في التجارة الإلكترونية الإقليمية ألا وهي توفير بنية تحتية لوجستية موثوقة وقابلة للتطوير. نحن متحمسون للشراكة مع فريق ذي رؤية ثاقبة يُنشئ منصةً مجهزةً للمستقبل تجمع بين الحجم المادي والابتكار التكنولوجي. يتماشى هذا الاستثمار مع قناعتنا بأن الخدمات اللوجستية تُمثل أداة تمكين رئيسية للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وركيزة أساسية للجيل القادم من التجارة".

منذ تأسيسها، نفّذت سلاسة وشحنت أكثر من 50 مليون منتج محليًا ودوليًا، وأصبحت الشريك اللوجستي المفضل لأكثر من 1,000 تاجر، من ضمنهم علامات تجارية كبرى مثل نون، أمازون، سينومي، بوتيكات، لافيرن، شرف دي جي، وأسواق العثيم. وتشمل منظومتها تكاملات رئيسية مع منصات مثل سلة، زد، أمازون، ترينديول، وشوبفاي، إلى جانب شراكات مع شركات نقل مثل أرامكس، DHL، البريد السعودي، وأكثر من 40 شركة لوجستية أخرى.

مع استمرار نمو سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بمعدلات مزدوجة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 86 مليار1 ريال سعودي بحلول عام 2024، تتموضع سلاسة لدعم هذا النمو ولعب دور محوري في دفع الاقتصاد الرقمي في المملكة.

حول سلاسة

تعد سلاسة الشركة الرائدة في مجال تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية في المملكة، وقد تأسست عام 2017 على يد عبدالمجيد اليمني وحسن الحازمي. ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، وتقدّم حلولًا لوجستية متكاملة تشمل التخزين، التوصيل للوجهة الأخيرة، والشحن الدولي، بهدف تمكين العلامات التجارية من التوسع بسرعة وموثوقية.

بعد أن كسبت ثقة أكثر من 1,000 تاجر وشحنت أكثر من 50 مليون منتج، تجمع سلاسة بين التميز التشغيلي والتكنولوجيا المتكاملة لخفض التكاليف، وتسريع التنفيذ، والحفاظ على سمعة العلامة التجارية. وتخدم بنيتها التحتية طيفًا واسعًا من القطاعات، مما يساهم في تمكين الشركات المحلية والدولية من النمو داخل المملكة وخارجها.

بدعم من مستثمرين رائدين مثل مجموعة السليمان، الشركة السعودية لرأس المال الجريء، و500 Global، تبني سلاسة الركيزة الأساسية للوجستيات التجارة الرقمية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

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