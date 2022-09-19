شركة مصر كابيتال هي الشركة المصرية الوحيدة المصنفة التي تعمل في السوق المصري بشكل حصري

القاهرة: أعلنت مجلة Forbes Middle East المعنية بالاستثمارات والخدمات المالية والمصرفية بالشرق الأوسط عن تصنيف كبرى شركات إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2022، حيث احتلت شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، مركزًا مميز ضمن التصنيف للعام الثاني على التوالي.

وتعد مصر كابيتال الشركة الوحيدة المصنفة بالقائمة التي تعمل في السوق المصري بشكل حصري. وتبلغ قاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع إدارة الأصول في شركة مصر كابيتال قرابة 39 مليار جنيه، بارتفاع 9 مليارات جنيه عن العام الماضي أثناء التصنيف، كما تعد القاعدة الأكبر في مصر.

وقال عاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال ونائب رئيس بنك مصر إن شركة مصر كابيتال استطاعت أن تحقق نموًا سريعًا منذ تولي الإدارة الحالية مهام الشركة، من خلال إطلاق صناديق استثمار متنوعة سواء كجهة مديرة للصناديق أو جهة مؤسسة. وأعرب المغربي عن سعادته باستمرار تصنيف مجموعة شركات بنك مصر ضمن الأكبر بكافة المجالات التي تعمل بها كل شركة على حد سواء.

وعبر خليل البواب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال عن فخره بحصول الشركة على الإشادة المستحقة من مؤسسات دولية مرموقة مثل Forbes Middle East بعد أن صنفت الشركة كأفضل بنك استثمار في مصر من مؤسسة جلوبال فينانس لعامي 2021 و2022 بالإضافة لحصولها على جائزة أفضل مدير للسيولة في الشرق الأوسط من مؤسسة Global Investor التابعة لمؤسسة يوروموني.

وأضاف البواب بأن الشركة بدأت في مرحلة التكامل مع بنك الاستثمار الآخر التابع لبنك مصر، سي أي كابيتال، من خلال دمج بعض الأنشطة بين الشركتين كما أعلن من قبل، وأضاف ان شركة سي أي كابيتال سوف تعلن عن مراحل التكامل بين الشركتين فور استيفاء الموافقات والمتطلبات التشريعية اللازمة سواء من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية، واختتم البواب قائلًا ان دمج أنشطة الشركتين سيثمر عن ولادة كيان استثماري لا مثيل له في مصر من حيث الخدمات المقدمة للعملاء وقاعدة الأصول المدارة والأنشطة المتكاملة المتاحة للمستثمرين والشركات.

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