سجّلت شركة "لاب سبيس" LabSpace، التي تعنى بتقديم حلول المختبرات المتكاملة والتابعة لـ "مجموعة سينتينا"، ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي، مدفوعًا بالطلب المتزايد الذي تشهده الأسواق الإماراتية على المرافق والمستلزمات المخبرية المتطوّرة والطفرة في المشاريع، لاسيما في القطاع التعليمي. وفي هذا الإطار، تخطط الشركة لتوسيع حضورها إقليميًا ودخول الأسواق في المملكة العربية السعودية وقطر، حيث يتزايد الطلب على البنية التحتية للبحث والتطوير في القطاعين التعليمي والصناعي.

ويشير تقرير حديث حول قطاع التعليم إلى أن عدد الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي قد يشهد ارتفاعًا بمقدار 1.1 مليون، ليصل إلى 14.2 مليون بحلول العام 2027، وهو ما يتجلّى في زيادة عدد الطلاب المسجلين في دبي بنسبة 20% خلال العام الدراسي 2024-2025. كما يُتوقَّع أن يتضاعف معدل التحاق الطلاب بمؤسسات التعليم العالي في الإمارة بحلول العام 2040، ما سيدفع زيادة كبيرة في عدد المدارس والجامعات ويعزّز الطلب على البنية التحتية المتقدمة للمختبرات، في خطوة للارتقاء بمستوى التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتحرص "لاب سبيس"على الاستجابة لهذا الطلب الملحوظ في السوق، حيث تَعمَد الى توسيع محفظة خدماتها من خلال تقديم حلول جديدة تضمن الأداء الوظيفي والسلامة والابتكار، منها حلول المقاعد المرنة القابلة للتعديل وأنظمة التخزين المعيارية وقدرات تحمل الوزن المحسنة، والحلول المحسنة للألوان، لتلبية المتطلبات المتطورة في القطاعات المختلفة.

وقال نيليش كورجاونكار، الرئيس التنفيذي لــ "لاب سبيس": "حقق القطاع التعليمي في دولة الإمارات أعلى معدلاته في الطلب على الخدمات التعليمية خلال العام الحالي، مدعومًا بالزيادة الكبيرة في عدد المدارس والجامعات محليًا. كما نشهد اليوم طلبًا متزايدًا على المختبرات الصناعية، في وقت تكثف فيه دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تركيزها على مشاريع التصنيع والبحث والتطوير".

وأضاف: "نحرص من خلال "لاب سبيس"على تقديم حلول مصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة في كافة المجالات، بدءًا من المؤسسات التعليمية ومساحات العمل الصناعية وصولًا الى المنشآت البحثية التجارية. ونعمل على توفير الدعم لمختلف الصناعات، من خلال حلول مخبرية شاملة تمتدّ من الخدمات الاستشارية الأولية الى مراحل التنفيذ وتتيح خبرات هندسية وتصميمات مبتكرة وفق أعلى معايير الجودة والتميّز، معتمدين على منشأتنا الحديثة في الدولة، التي تضمن تسليم المشاريع في الوقت المحدد. وتمتلك الشركة اليوم فريقًا من المحترفين ذوي الخبرة، حيث أصبحنا قادرين على تقديم 100 مختبر سنويًا".

وتزخر "لاب سبيس"بمسيرة حافلة بالإنجازات، تمكّنت خلالها من تجهيز أكثر من 2,500 مساحة عمل وإتمام نحو 150 مشروع مختبر في القطاعين العام والخاص بالدولة، بما في ذلك مؤسسات مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وموانئ دبي العالمية ومجموعة "جيمس للتعليم". كما ساهمت الشركة، من خلال تصميمها الفريد للمختبرات في البيئات التعليمية، في تعزيز فضول الطلاب واهتمامهم بمجالات العلوم والروبوتات والتكنولوجيا، لتضمن بذلك تفوّقهم في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتمتدّ محفظة "لاب سبيس"لتطال مساحات العمل في قطاعات الرعاية الصحية والتصنيع، حيث تقدم حلولاً متطوّرة تجمع بين الابتكار والدقة.

وتعمل الشركة حاليًا على مشروع تعليمي كبير لمدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة، يضمّ شبكة من مدارسها في مناطق مليحة وخورفكان وكلباء، حيث انتهت مؤخرًا الأعمال في كل من مليحة وخورفكان، وتجري الأعمال لتسليم المشروع في حرم كلباء. وتشمل هذه المرافق مجموعة متكاملة من المختبرات في مجالات متنوعة، بما في ذلك العلوم وتكنولوجيا التصميم وتكنولوجيا الأغذية وتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، بالإضافة إلى مجالات الفنون والوسائط الاعلامية المتعددة.

نبذة عن "لاب سبيس"

يعدّ "لاب سبيس"مزوّد الحلول المختبرية لـ "مجموعة سينتينا"، والذي يعنى بتقديم الحلول المختبرية المتكاملة عالية الجودة للاستخدام الصناعي والتجاري وتوفير حلول متكاملة لهندسة المختبرات، تشمل أثاث المختبر وأغطية الدخان وحلول التخزين، وكل متطلبات وحدات العمل. ويتم تصنيع جميع منتجات "لاب سبيس"في المنطقة. ونجحت "مجموعة سينتينا"، من خلال محفظتها الواسعة من الخدمات والحلول المتنوعة، بدءاً من أدوات التحول الرقمي إلى الحلول الهندسية المتقدمة، في ترسيخ مكانتها كمجموعة رائدة في مجال الابتكار.

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