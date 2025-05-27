رأس الخيمة: أعلنت شركة فاراداي فيوتشر، المصنّع العالمي للمركبات الكهربائية الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقرها ولاية كاليفورنيا عن تأسيس أول منشأة تشغيلية لها في منطقة الشرق الأوسط بإمارة رأس الخيمة وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي. وتمثل هذه المنشأة خطوة محورية نحو تسريع التحول في قطاع المركبات الكهربائية بالمنطقة انطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز رائد لحلول التنقل الذكي والمستدام.

وتقع المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وتمتد على مساحة تبلغ نحو 108 ألف قدم مربع. وستضم المنشأة مكتب إداري وورشة هندسية ومركز تشغيلي متكامل. ويُقدر حجم الاستثمار الأولي للمشروع 30 مليون درهم على أن يوفر 200 وظيفة مباشرة في مجالات الهندسة واللوجستيات والعمليات ودعم العملاء.

وستساهم فاراداي إكس (إف إكس) العلامة التجارية المملوكة لشركة فاراداي فيوتشر في قيادة التوسع الإقليمي والتي بدورها ستركز على إنتاج مركبات كهربائية ذكية متقدمة بتقنيات فاخرة وتهدف إلى جعل وسائل التنقل الذكي في متناول الجميع. وستمثل المنشأة كذلك مركز استراتيجي لدعم العمليات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى وضع الشركة لخطط مستقبلية متعلقة بالتوسع في كل من أوروبا وشمال أفريقيا.

وفي هذا السياق، قال ماتياس أيدت، الرئيس التنفيذي العالمي الشريك بشركة فاراداي فيوتشر: "تُشكل هذه المنشأة بداية فعلية لوجود علامتَي "إف إف" و"إف إكس" في المنطقة. إن ما تتمتع به إمارة رأس الخيمة من بنية تحتية متطورة وقيادة ذات رؤية مستقبلية وترابط إقليمي متميز يشكّل دعامة قوية لتحقيق هدفنا في بناء منظومة تنقل ذكية ومستدامة. نحن فخورون بتأسيس منشأة لا تقتصر على كونها بوابة للمنطقة فحسب، بل تحمل أيضاً إمكانات لتوفير ما يصل إلى 200 وظيفة متخصصة."

من جهتها، لعبت راكز دوراً رئيسياً في تسهيل دخول الشركة إلى المنطقة عن طريق توفير دعم متكامل شمل عمليات تأسيس البنية التحتية والإجراءات التنظيمية وتبسيط السياسات المُتبعة، حيث قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يمثل دخول فاراداي فيوتشر إلى السوق الإقليمي أكثر من مجرد افتتاح منشأة جديدة؛ إنه انطلاقة لمرحلة جديدة وجريئة في مشهد التنقل الذكي في المنطقة. فالشركة تحمل رؤية طموحة تعيد رسم ملامح مستقبل وسائل النقل الذكية. وفي ظل تسارع دولة الإمارات لتحقيق هدفها بأن تكون 50% من السيارات الجديدة المُباعة بحلول عام 2050 كهربائية أو هجينة، مدعومة بحوافز حكومية مثل محطات الشحن المجانية وتخفيض رسوم التسجيل وسياسات التنقل الأخضر فإن توقيت هذا التوسع مثالي تماماً. ونحن في راكز نعتز بأن نكون الشريك الداعم لانطلاقة فاراداي فيوتشر في الشرق الأوسط، ولجميع الشركات الرائدة التي تسهم في تطوير القطاعات من خلال الابتكار والاستدامة."

ويُعد المشروع خطوة أولى ضمن رؤية طويلة المدى لشركة فاراداي فيوتشر، التي تسعى إلى توسيع قدراتها البحثية والتطويرية في المنطقة، وبناء منظومة متكاملة لسلسلة التوريد تنطلق من إمارة رأس الخيمة. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية في النصف الثاني من عام 2025، مع تقدم أعمال الإنشاء حالياً.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن شركة فاراداي فيوتشر:

تأسست شركة فاراداي فيوتشر في عام 2014، وهي شركة عالمية مقرها ولاية كاليفورنيا. وتُعد الشركة متخصصة في تطوير منظومة متكاملة للتنقل الكهربائي الذكي وتركّز على إعادة تعريف مستقبل قطاع النقل. وتتبنى الشركة رؤية طموحة تهدف إلى إحداث تحول جذري في صناعة المركبات عن طريق تقديم تجربة "الفخامة القصوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي" وذلك عبر تصاميم مبتكرة وأداء فائق وتقنيات ذكية متقدمة. ويجسّد طرازها الرئيسي "إف إف 91" رؤيتها للفخامة والابتكار ضمن جيل جديد من المركبات الكهربائية.

وبشأن "فاراداي إكس" والتي تُعد العلامة التجارية الثانية للشركة، فهي تركّز على جعل التنقل الكهربائي الفاخر في متناول شريحة أوسع من السوق. وتتبنى "فاراداي إكس" شعار "مركبات كهربائية ذكية للجميع"، حيث تسعى إلى طرح مركبات كهربائية ذكية فاخرة ومزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة تستهدف السوق بأسره على الوجه الذي يوسع من نطاق تأثير فاراداي فيوتشر على الصعيد العالمي.

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