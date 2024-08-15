تلقت "يوز"، شركة للتكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة، تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار من "أوستن للاستثمارات" لدعم توسعها في أسواق جديدة مما سيعزز هذا الاستثمار مهمة "يوز" في توفير حلول مالية متقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة واصحاب المهن الحره خارج دولة الإمارات.

كما سيسرع هذا الاستثمار من وتيرة خطط "يوز" لتقديم خدمات مالية مخصصة للشركات غير المستفيدة من خدمات بنكية، دعماً لمبادرات الدمج المالي حول العالم. إن ثقة "أوستن للاستثمارات" في "يوز" تثبت قدرة التكنولوجيا المالية في إحداث التحول في عالم الأموال على امتداد الأسواق الناشئة الجديدة.

تقدم منصة "يوز" الرقمية مجموعة من الخدمات المالية بما في ذلك الحسابات التجارية وبرامج البطاقات عبر التعاون مع البنوك والجهات المالية. وتهدف "يوز" إلى تمكين ما يصل إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة وأصحاب المهن الحرة خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تلبي احتياجاتهم المالية بواسطة حلول حديثة ودعم عبر الإنترنت على مدار الساعة.

في هذا السياق صرح ربيع صفير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يوز": "تُعد الشراكة مع "أوستن للاستثمارات" خطوة محورية في رحلتنا، هذا الاستثمار لا يشجع مهمتنا فحسب، بل يعزز أيضاً قدرتنا على التوسع خارج الإمارات وتحسين باقة خدماتنا. هدفنا هو إزالة الحواجز التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة في الوصول إلى الخدمات المالية، ونحن نحرز تقدماً كبيراً بهذا الصدد. نحن نسعى لإرساء معايير جديدة في مجال نشاطنا وتطوير مفهوم الشمول المالي للجميع."

في المقابل أعربت "أوستن للاستثمارات" عن ثقة قوية برؤية "يوز" واستراتيجيتها، حيث علق عبيد عادلوف، المدير التنفيذي في "أوستن للاستثمارات"، قائلاً: "نحن سعداء بدعم "يوز" في سعيها لتقديم خدمات مالية غير مسبوقة للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة في أسواق جديدة. ان استثمارنا هذا يعكس مدى ثقتنا بحلول "يوز" المبتكرة وقدرتها على إحداث تأثير كبير في إطار السعي نحو الشمول المالي. "يوز" ليست مجرد شركة تكنولوجيا مالية مختصة بتطوير المنصات فقط، بل هي تمضي قدماً نحو نظام مالي أكثر شمولية للجميع."

"من خلال حلولنا المبتكرة وشراكاتنا الاستراتيجية، نحن نتكامل مع المنتجات البنكية التقليدية ونوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات والدعم الذي تحتاجه للنجاح في السوق التنافسية الحالية"، قال دلمرود أورونوف، رئيس مجلس إدارة "يوز". "يعزز هذا الاستثمار من "أوستن للاستثمارات" مهمتنا ويزيد من قدرتنا على الوفاء بوعودنا”.

تأسست "يوز" على أيدِ مختصين لديهم خبرة مباشرة في الخدمات البنكية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تلبي حاجة حيوية في القطاع المالي. تتكامل "يوز" مع خدمات البنوك التقليدية وتعزز قدرتها على دعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة من خلال الدمج الانسيابي مع أنظمة البنوك.

باختصار، من المتوقع أن يساهم الاستثمار في "يوز" من قبل "أوستن للاستثمارات" في رفع قيمة الشركة ويدفع توسعها إلى أسواق جديدة، الأمر الذي يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة أدوات متقدمة وفرص معززة للوصول إلى الخدمات المالية في مناطق نشاطها.

نبذة عن "يوز" ديجيتال

"يوز" هي منصة تكنولوجيا مالية تركز على تقديم حلول مصرفية للأعمال تكون ملائمة وفعالة من حيث التكلفة للشركات الصغيرة والمتاجرين الإلكترونيين واصحاب المهن الحره من خلال شراكات مع مؤسسات مرخصة تخضع لهيئات رقابية. تساعد "يوز" هذه .الشركات في تبسيط إدارة شؤونها المالية، مما يمكنها من العمل بكفاءة وسهولة أكبر.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا