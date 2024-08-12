واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال الربع الثاني من 2024 حيث ارتفع صافي الأرباح المحققة بنسبة 210% ليصل إلى 1,9 مليار جنيه مصري، مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح 943 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من 2024. كما حققت المبيعات العقارية نموا ملحوظا لتصل إلى 15,7 مليار جنيه مصري مما يمثل ارتفاعا بنسبة 109,5% وهي أعلى مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة.

أهم النتائج خلال الربع الثاني 2024:

ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 86,4% لتصل إلى 6,0 مليار جنيه مصري.

ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 164,7% لتصل إلى 3,0 مليار جنيه مصري مصحوبا بهامش أرباح تشغيلية تصل الي 49,4%.

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 209,8% لتصل إلى 1,9 مليار جنيه مصري وهي أعلي ارباح ربع سنوية محققة في تاريخ الشركة.

نجحت الشركة في تحقيق 6,9 مليار جنية مصري مبيعات عقارية خلال الربع الثاني من 2024 بزيادة قدرها 46,2%.

أهم النتائج خلال النصف الأول 2024:

ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 64,9% لتصل إلى 10,2 مليار جنيه مصري.

ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 98,8% لتصل إلى 4,6 مليار جنيه مصري مصحوبا بهامش أرباح تشغيلية تصل الي 44,6% مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.

تحقيق صافي أرباح 942,7 مليون جنيه مصري في النصف الأول من 2024، كما ارتفعت صافي الأرباح بعد استبعاد خسائر فروق العملة المحققة بنسبة 135,7٪ لتصل الي 3,2 مليار جنيه مصري.

شهد قطاع الفنادق أداء قوي فقد ارتفعت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 34% لتصل الي 1,9 مليار جنيه مصري على الرغم من تأثرها بالصراع الدائر في غزة والشرق الأوسط.

بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 15,7 مليار جنيه مصري وبزيادة قدرها 109,5٪ عن النصف الأول من عام 2023، وهي أعلي مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة.

إتمام بيع قطعة ارض بالجونة مساحتها 145,266 مترًا مربعًا بإجمالي 1,54 مليار جنية مصري.

بلغ الرصيد النقدي للشركة 7,4 مليار جنيه مصري، كما بلغ رصيدنا النقدي من العملات الأجنبية 70 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع التدفقات النقدية لتصل الي 3,8 مليار جنية مصري مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.

القاهرة- من جديد واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال النصف الأول من 2024. فقد استمرت الشركة في الحفاظ على أدائها القوي بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بالشركة؛ مما يؤكد المكانة القوية للشركة وقدرتها على مواجهة أي أزمات مستقبلية. وتشهد نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من 2024 على قدرتنا على التنقل ببراعة في مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات، والذي يؤثر في جميع بيئات الأعمال في مصر. على الرغم من مواجهتنا لخسارة فروق عملة بقيمة 2,2 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024، فإن الأداء المالي للشركة يؤكد تركيزنا الثابت على تعزيز الكفاءة التشغيلية باستمرار. فقد نجح نموذج أعمالنا المرن والمتنوع في معالجة الضغوط التضخمية بشكل فعال، مع مساهمات كبيرة نابعة من التزامنا الراسخ بالابتكار والكفاءة التشغيلية في التغلب على العقبات؛ مما أدى إلى نمو الإيرادات، الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية وأيضا الأرباح وهوامش الربح.

النتائج المالية

الربع الثاني من 2024:

أظهرت نتائج الربع الثاني من 2024 نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية وصافي الربح، مدفوعة بالنمو القوي في جميع قطاعات الشركة. فقد ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 86,4% لتصل إلى 6,0 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من 2024. بينما ارتفع مجمل الربح بنسبة 164,1% ليصل إلى 2,8 مليار جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره 45,8%. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 164,7% لتصل إلى 3,0 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2024 بهامش 49,4% مقابل 34,8% خلال الربع الثاني من 2023. وتماشياً مع هذا الأداء القوي، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 209,8% ليصل إلى 1,9 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2024 وهي أعلى أرباح ربع سنوية محققة في تاريخ الشركة.

النصف الاول من عام 2024:

وصلت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية النصف الأول من عام 2024 إلى ما يقارب 10,2 مليار جنيه مصري، بزيادة تصل إلى 64,9% مقارنة بالعام الماضي. على الرغم من التذبذبات وعدم اليقين الناتجة عن الأحداث السياسية والاقتصادية، إلا أن ربحية الشركة استمرت في التحسن خلال هذا العام، مما أدى إلى نمو الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية وأيضا الأرباح وهوامش الربح بشكل ملحوظ. وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع مشاريع الشركة، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 5,7 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 42,5% مقارنة بالنصف الأول من 2023، بالإضافة إلى التحسن القوي والملحوظ في أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن (الدخل المتكرر) فقد ارتفعت الإيرادات المحققة من قطاعي الدخل المتكرر بنسبة 45,1% لتصل إلى 3,2 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها في 2023. كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية النصف الأول من 2024 بنسبة 95,2% ليصل إلى 4,2 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 40,9% مقابل هامش مجمل ربح 34,6% خلال النصف الأول من 2023. ويؤكد هذا التحسن في أداء الإيرادات وإجمالي الربح تفوقنا التشغيلي ومرونتنا في مواجهة التضخم والأثر الإيجابي للمبادرات الاستراتيجية الرئيسية مثل بيع أرض بالجونة بقيمة 1.6 مليار جنيه مصري. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 98,8٪ لتصل إلى 4,6 مليار جنيه مصري مصحوب بهامش أرباح تشغيلية تصل إلى 44,6% مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.

وعلى الجانب الآخر، سجلت الأرباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 2,3 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2024. وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية. كما ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 78,1٪ لتصل إلى 856,9 مليون جنيه مصري نتيجة إلى ارتفاع سعر الفائدة في مصر بشكل عام. وتماشياً مع هذا الأداء القوي فالجدير بالذكر أن صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو أرباح العملات الأجنبية) قد ارتفع بنسبة 135,7% من 1,3 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2023 إلى 3,2 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024. وبذلك، فقد حققت الشركة صافي ربح 942,7 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1,0 مليار خلال النصف الأول من عام 2023. وعلي الجانب الأخر بلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 7,4 مليار جنية مصري خلال النصف الأول من عام 2024 كما بلغ رصيدنا النقدي من العملات الأجنبية حوالي 70 مليون دولار أمريكي. كما بلغ رصيد القروض من البنوك 7,9 مليار جنيه مصري في النصف الأول 2023. كما بلغ صافي الدين 3,1 مليار جنيه مصري.

قطاع عقارات المجموعة: بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 15,7 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 110٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وهي اعلي مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة

نجحت الشركة في تحقيق 6,9 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2024 بزيادة قدرها 46,2٪ مقابل 4,7 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2023. وبذلك فقد بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 15,7 مليار جنيه مصري وبزيادة قدرها 109,5٪ عن النصف الأول من عام 2023، وهي أعلى مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة. والجدير بالذكر أن مبيعاتنا الدولية تظل محوراً أساسياً، حيث شكلت ما يقرب من 40% من مبيعاتنا العقارية، وهو دليل على الحضور القوي لشركة أوراسكوم في السوق الدولي وثقة عملائنا. والجدير بالذكر أن الارتفاع في المبيعات العقارية قد نتج من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في الوجهات جميعها، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المبيعة حيث ارتفعت بنسبة 6,6% لتصل إلى 873 وحدة مبيعة النصف الأول من عام 2024. احتلت الجونة المرتبة الأولى في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة النصف الأول من عام 2024 بنسبة (50% من المبيعات)، تليها O West بنسبة (36% من المبيعات)، ثم أخيرا مكادي هايتس بنسبة (14% من المبيعات). وعلى صعيد البناء والتسليمات، تواصل الشركة في الإسراع من عمليات التشييد الخاصة بالوحدات العقارية، وتخطط لتسليم جميع الوحدات المتوقع تسلمها خلال 2024. واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي، وارتفعت بنسبة 44,3٪ لتصل إلى 2,9 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2024؛ مما أدى إلى تحقيق 5,7 مليار جنيه مصري من الإيرادات العقارية خلال النصف الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 42,5% مقابل الفترة نفسها من 2023. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 36,8٪ لتصل إلى 2,3 مليار جنيه مصري وهامش 41%. بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 978,8٪ لتصل إلى 7,4 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2024. وارتفعت أيضا الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يُعْتَرَف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2027 بنسبة 66,4٪ لتصل إلى 30,3 مليار جنيه مصري مما يوفر رؤية قوية لإيراداتنا العقارية في جميع وجهاتنا على مدى 3-4 سنوات القادمة.

قطاع فنادق المجموعة: قفزة نوعية في قطاع الفنادق بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 118,2% لتصل إلى 1,4 مليار جنيه مصري على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم

حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادقنا مرة أخرى نتائج رائعة على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم. أظهرت فنادقنا نموا قويا، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة. وعلى أساس ربع سنوي، شهدت فنادقنا أداء قويًا على الرغم من الظروف المعاكسة، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 42,5% لتصل الي 1,2 مليار جنيه مصري، مما دفع إجمالي الأرباح التشغيلية الي 517,9 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 24,9% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.ويرجع هذا النمو بقدرة فنادقنا على الحفاظ على مستويات إشغال جيدة وارتفاع أسعار الغرف المباعة على الرغم من التحديات مما ادي الي تحقيق نتائج مالية قوية. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64,2% لتصل الي 578,8 مليون جنيه مصري وهامش 50%. وتماشياً مع هذا الأداء القوي، فقد ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 34٪ إلى 1,9 مليار جنيه مصري، كما ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية أيضًا بنسبة 18,8٪ ليصل إلى 886,7 مليون جنيه مصري في النصف الأول 2024. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 49,4٪ لتصل إلى 865,1 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024 وهامش 47% مقابل 42% نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية. يبرز هذا الأداء المالي القوي قدرة فنادقنا على التكيف والتفوق في مواجهة تحديات السوق. تم استثمار مبالغ كبيرة لتطوير فنادقنا، بهدف تقديم تجربة استثنائية للنزلاء. ورغم التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الضيافة، فإننا ملتزمون بضبط استراتيجياتنا لتحقيق أداء مالي قوي وخدمة عملاء متميزة.

قطاع إدارة المدن: استمرار نمو الإيرادات المتكررة بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 64,2% إلى 1,3 مليار جنيه مصري في النصف الأول من 2024.

واصل قطاع إدارة المدن نتائجه الإيجابية ومساهمته الفعالة للربع الثاني على التوالي في نتائج أعمال الشركة، واستمر في تأمين تدفق قوي في الإيرادات للمجموعة. فقد استمر قطاع في تحقيق نتائج مالية قوية سواء على صعيد الإيرادات أو هوامش الربح مستندا إلى إعادة الهيكلة الناجحة. فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من 2024 بنسبة 55,3% لتصل إلى 687,3 مليون جنيه مصري. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 78,1% لتصل إلى 241,8 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من 2024. وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات قطاع إدارة المدن بالمجموعة بنسبة 64,2% لتصل إلى 1,3 مليار جنيه مصري في النصف الأول من 2024. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 98,3% لتصل إلى 479,1 مليون جنيه مصري وهامش 36% مقابل 30% نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

نبذة عن المدن

الجونة، البحر الأحمر:

استمرت الجونة في إثبات مكانتها كإحدى أهم الوجهات في مصرً، فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 115,4% لتصل إلى 3,7 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 1,7 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية في الجونة بنسبة 172,1٪ لتصل إلى 7,8 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـالفترة نفسها من العام الماضي. وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 132,7% لتصل إلى 279,129 جنيهًا مصريًا للمتر المربع خلال الربع الثاني من 2024. وبذلك فقد وصل متوسط سعر المتر المربع في الجونة إلى 207,079 جنيهًا مصريًا للمتر المربع خلال النصف الأول من 2024 بزيادة قدرها 67,3% مقارنتاَ بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت عدد الوحدات المبيعة خلال الفترة بنسبة 40,2% لتصل إلى 185 وحدة خلال النصف الأول من 2024. وتعمل الشركة حالياً على الانتهاء من أعمال التشييد والبناء لعدد 384 وحدة خلال هذا العام. وقد تم تسليم 96 وحدة بالفعل للعملاء خلال الفترة المذكورة. واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي، وارتفعت بنسبة 14,8% لتصل إلى 2,9 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024. وخلال الربع الثاني من 2024 أتمت الشركة بيع قطعة أرض بالجونة مساحتها 145,266 مترًا مربعًا بإجمالي 1,54 مليار جنيه مصري. وبشكل عام، فإن صفقة البيع الناجحة توضح قدرة الشركة على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تسريع تطوير الأراضي غير المستغلة، وهو عنصر مهم في خطة نمو الشركة -على المدى القريب والمتوسط. وتؤكد الاتفاقية الموقعة مدى التزام شركة أوراسكوم للتنمية بتنفيذ استراتيجية الشركة بنجاح وإضافة إلى العمل على خلق قيمة عالية لمساهمي الشركة وتحقيق أهداف نمو جديدة في السنوات المقبلة.

وبالتحول إلى قطاع الضيافة، شهدت إيرادات فنادق الجونة في الربع الثاني من عام 2024 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 62,7٪ لتصل إلى 1,1 مليار جنيه مصري على الرغم من الأحداث القائمة في غزة والبحر الأحمر. خلال الفترة نفسها، انتعشت نسبة إشغال الفنادق إلى 73%، بما يتوافق مع أرقام الربع الثاني من عام 2023 وأعلى من الربع الأول من عام 2024. علاوة على ذلك، شهد متوسط ​​أسعار الغرف (ARRs) زيادة ملحوظة بنسبة 59,2%، ليصل إلى 4,833 جنيهاً مصرياً في الليلة مقارنة بالربع الثاني. 2023. مع التقدم في النصف الأول من عام 2024، واصلت إيرادات الفنادق مسارها التصاعدي، حيث نمت بنسبة 50,8% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه مصري (النصف الأول من عام 2023: 1,2 مليار جنيه مصري). وبلغ معدل الإشغال خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 68%، مع ارتفاع متوسط ​​سعر الغرفة بنسبة 48,8% ليصل إلى 4,160 جنيهًا مصريًا في الليلة. في حين ارتفعت كما ارتفعت اجمالي الأرباح التشغيلية لفنادق الجونة بنسبة 18,8% لتصل إلى 886,7 مليون جنيه مصري. وفي الربع الثاني من عام 2024، شكل الأجانب 81% من إجمالي إشغال الفنادق، والذي ارتفع إلى 84% على مدار النصف الأول من عام 2024. وعلى صعيد آخر، تم إبرام عقد إيجار لمدة 10 سنوات لفندق دوار العمدة (66 غرفة) مقابل 0.51 مليون دولار أمريكي بزيادة سنوية 2.75%. وبتحويل التركيز إلى الأصول التجارية، واصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي، فقد حُقِّقَت زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 64,5%، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه مصري. وشهد إجمالي إيرادات الجونة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 62,8% ليصل إلى 7,2 مليار جنيه مصري مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2023 البالغة 4.4 مليار جنيه مصري.

مشروع (O West):

واستمر المشروع في تأكيد مكانته المرموقة في غرب القاهرة، حيث ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 57,6٪ لتصل إلى 5,6 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 129,5٪ ليصل إلى 117,175 جنيهًا خلال الربع الثاني من 2024 و63,8٪ ليصل إلى 86,008 جنيهات خلال النصف الأول من العام نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة تسريع عمليات البناء والتشييد، ومن المتوقع تسليم أكثر من 684 وحدة سكنية خلال عام 2024، حيث تم بالفعل تسليم 316 وحدة للعملاء خلال الفترة المذكورة. والجدير بالذكر أن أعمال البناء الخاصة بنادي O West تسير وفقا للجدول الزمني المحدد ومن المتوقع افتتاح النادي جزئيًا خلال عام 2024، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل المتكرر للشركة. خلال 2024 قامت الشركة بزيادة رسوم عضوية O West بنسبة 14,3% لتصل الي 400 ألف جنيه مصري. وعلي الجانب الأخر فقد ارتفعت إجمالي الإيرادات ل O West بنسبة 90,8٪ لتصل الي 2,4 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2024 مما يعكس النمو المستمر للشركة ومكانتها الرائدة في السوق.

مكادي هايتس، البحر الأحمر:

أما في مكادي هايتس، فقد واصلت المبيعات العقارية في تحقيق أرقام مبيعات غير مسبوقة. فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 71,4% لتصل إلى 1,0 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنتاَ بالفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية خلال النصف الأول من عام 2024 في مكادي هايتس لتصل إلى 2,2 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 112,0% مقارنتاَ بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 80,9% لتصل إلى 84,344 جنيهًا مصريًا للمتر المربع خلال الربع الثاني من 2024. وبذلك فقد وصل سعر المتر المربع في مكادي إلى 67,711 جنيهًا مصريًا للمتر المربع خلال النصف الأول من 2024 بزيادة قدرها 54,1% مقارنتاَ بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت عدد الوحدات المبيعة خلال الفترة بنسبة 43,1% لتصل إلى 292 وحدة خلال النصف الأول من 2024. وعلى الجانب الآخر فقد واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي، وارتفعت بنسبة 89,6% لتصل إلى 446,7 مليون جنيه مصري في النصف الأول من 2024. وعلى الجانب أبرمت مكادي هايتس اتفاقية مع هيئة التنمية السياحية لمنح الشركة مهلة إضافية لمدة 8 سنوات تضاف لمدة الجدول الزمني للمشروع، وذلك لتنفيذ مشروعات الشركة في الأراضي المتبقية وغير المنماه بخليج مكادي مقابل سداد 5,6 مليون دولار أمريكي يتم سدادها على مدار 10 سنوات. وقد دفعت الشركة دفعة مقدمة بمبلغ 1,1 مليون دولار أمريكي، كما ستقوم بسداد المبلغ المتبقي وقدره 4,5 مليون دولار أمريكي على أقساط سنوية متساوية على عشر سنوات. وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات مكادي هايتس بنسبة 84,2% لتصل إلى 492,9 مليون جنيه مصري في النصف الأول من 2024.

طابا هايتس، سيناء:

تظل مرتفعات طابا هي الوجهة الأكثر تحديا بالنسبة للمجموعة، ولا تزال استراتيجية الشركة على المدى القصير لفنادق طابا هايتس تتركز على تطوير وتعزيز فرص الأعمال الحالية. وستواصل الشركة في خفض معدل الإنفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف مع التأكد في الوقت ذاته من تشغيل مرتفعات طابا بكامل طاقتها عندما تتحسن الظروف، وتعود حركة السياحة. انخفض إجمالي الإيرادات من طابا هايتس خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 69% لتصل إلى 62,7 مليون جنيه مصري، مقارنة بالفترة نفسها من 2023. وحتى الآن لدينا فندق واحد فقط يعمل من بين الفنادق الستة.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا