نجحت الشركة في تحقيق نتائج قياسية خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، حيث تجاوزت الإيرادات 5.1 مليار جنيه. وخلال الربع الثالث من عام 2022 تجاوزت الإيرادات 2 مليار جنيه .

وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 153.4% ليسجل 286.1 مليون جنيه مصحوباً بهامش صافي ربح 14.2%. على الصعيد الإقليمي ،ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة نمو سنوي 40.3% خلال نفس الفترة .ونجحت شركة «إيديتا المغرب» في تشغل خط جديد بمصنعها لتقديم منتجات «توينكيز» لأول مرة في السوق المغربي.



القاهرة: أعلنت اليوم شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» كود البورصة المصرية EFID.CA وبورصة لندن EFID.L – الرائدة بصناعة الأغذية الخفيفة المعبأة آلياً في مصر – عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل نمو سنوي 44.5% لتسجل 2 مليار جنيه تقريباً خلال الربع الثالث من عام 2022.

واصلت الشركة تسجيل مستويات ربحية قوية خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث ارتفع مجمل الربح بمعدل نمو سنوي 65.1% ليبلغ 681.5 مليون جنيه. وتضاعفت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 439.6 مليون جنيه. كما ارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 153.4% ليبلغ 286.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مصحوباً بارتفاع هامش صافي الربح إلى 14.2% مقابل 8.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وخلال أول تسعة أشهر من عام 2022، بلغت الإيرادات 5.1 مليار جنيه تقريباً، بمعدل نمو سنوي 38.7%. ونتج عن ذلك نمو صافي الربح بنسبة سنوية 127.2% ليسجل 630.2 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مع ارتفاع هامش صافي الربح إلى 12.2% مقابل 7.5% خلال نفس الفترة من العام السابق.

نجحت إيديتا في تحقيق تلك النتائج القياسية على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه مختلف أسواق العالم والتطورات الاقتصادية بالسوق المصري وعلى رأسها تحرير أسعار صرف الجنيه. ويرجع النمو الملحوظ للإيرادات إلى زيادة متوسط أسعار البيع، فضلا عن مواصلة الشركة تحسين تشكيلة منتجاتها وابتكار منتجات جديدة تلبي مختلف أذواق المستهلكين .وقد شهد الربع الثالث من العام الجاري ،ارتفاع الكميات المباعة بمعدل سنوي 19.7% إلى 932.8 مليون عبوة.

وقد تضمنت أبرز التطورات التشغيلية، نجاح إيديتا في الوصول إلى أعلى معدلات الطاقة التشغيلية، خاصة بقطاعاتها الرئيسية، بفضل ارتفاع معدلات الطلب على تشكيلة منتجات الشركة. ومن هذا المنطلق ،بدأت الشركة في أغسطس الماضي تشغيل خط الإنتاج الجديد بقطاع المخبوزات الذي نجحت في شرائه مؤخرًا، مما أثمر عن تعزيز مقومات النمو التي تحظى بها الشركة .

من جانب آخر، ارتفعت مبيعات التصدير بمعدل نمو سنوي 40.3% لتسجل 129.0 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث مثلت 6.5% من إجمالي إيرادات الشركة خلال نفس الفترة.

وعلى الصعيد الإقليمي، بلغت إيرادات «إيديتا المغرب» 36.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 89.0 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، وبلغت الكميات المباعة 47 مليون عبوة خلال نفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى بدء تشغيل خط جديد لإنتاج الكيك بمصنع الشركة في المغرب خلال أكتوبر 2022، والذي قام بطرح منتجات «توينكيز» لأول مرة في السوق المغربي.

وفي هذا السياق، أشاد المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة شركة «إيديتا للصناعات الغذائية»، بالأداء الاستثنائي للشركة، والذي يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق نتائج قوية بنهاية عام 2022 تتجاوز التوقعات. وأوضح برزي أن الشركة نجحت في تسجيل إيرادات تجاوزت 5.1 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، وتضاعف صافي الربح خلال نفس الفترة، مما يعزز الثقة في قدرة الشركة على تحقيق المزيد من النمو مستقبلا، بفضل استراتيجيتها القوية ومقومات النمو التي تحظى بها. وأضاف برزي أن هذه النتائج القوية تؤكد مرونة الشركة في مواجهة التحديات. وأكد أن الشركة تتابع بعناية كبيرة التطورات الاقتصادية وعلى رأسها تحرير صرف الجنيه المصري، وتواصل تنفيذ استراتيجيتها التي أثبتت نجاحها وكفاءتها في تجاوز مثل هذه التحديات. على الصعيد الإقليمي ،أعرب برزي عن اعتزازه بالأداء القوي لشركة «إيديتا المغرب» والنمو الملحوظ لمبيعات التصدير، وهو ما يتماشى مع أهداف التوسعات الإقليمية التي نتبناها.

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شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

تأسست شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» عام 1996، وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعبأة آلياً بالسوق المصري. تتخصص شركة «إيديتا » في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة (المصنعة من الدقيق) وبسكويت الويفر وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضم محفظة الشركة عدداً من العلامات التجارية المحلية الرائجة مثل «مولتو » و «تودو » و «بيكرولز » و «بيك ستيكس » و «فرسكا » و «ميميكس»، كما تمتلك عدداً من العلامات التجارية الدولية ومنها «توينكيز »و «هوهوز » و «تايجر تيل » في مصر وليبيا والأردن وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان والإمارات والكويت وقطر والسعودية، وتمتلك كذلك حقوق التصنيع والمعرفة الفنية والتقنية على الساحة الإقليمية لباقة إضافية تضم 11 منتج من منتجات شركة «هوستس براندز » الدولية. وتحظى شركة «إيديتا» بأكبر حصة سوقية في أسواق الكيك والمخبوزات والمقرمشات ،وتحتل الشركة موقع الصدارة في سوق الكيك والمخبوزات والمقرمشات، كما تحتل مركزًا رائداً في سوق الحلويات مع تعظيم حصتها في شرائح بسكويت الويفر. وخلال الربع الثالث من عام 2022، توزعت مبيعات الشركة بواقع 935. % تقريباً للسوق المحلي مع توجيه قرابة 6.5% المتبقية لأسواق التصدير وعلى الأخص في الدول العربية المجاورة.