توزيعات أرباح مؤقتة ثابتة بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي أو 0.018 دولار أمريكي للسهم

تحسن إشغال المحفظة العقارية لتصل إلى 84٪ مستندة على نشاط التأجير القوي

ارتفع معدل إشغال برج الثريا 1 بنسبة 15٪ ليصل إلى 50٪ بعد أعمال التجديد الرئيسية

ارتفاع قيمة المحفظة العقارية إلى 362 مليون دولار أمريكي

شهد صافي قيمة الأصول تحسناً ليصل إلى 172 مليون دولار أمريكي أو 0.69 دولار أمريكي للسهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" (الإمارات دبي الوطني ريت أو الـ "صندوق")، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة أصولها حتى 30 سبتمبر 2022، مما يعكس تحسناً متواصلاً لتصل قيمة الأصول إلى 172 مليون دولار أمريكي (0.69 دولار أمريكي للسهم الواحد) مرتفعة من 166 مليون دولار أمريكي و 164 مليون دولار أمريكي في الربعين السابقين من العام الماضي حتى 30 سبتمبر 2021.

كما ارتفعت قيمة المحفظة العقارية للشركة بمقدار 4.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 362 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالتحسن على مستوى المحفظة في معدلات الإشغال التي وصلت إلى 84٪ مقارنة بـ 75٪ في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل الزخم المستمر في نشاط التأجير الذي يأتي بالتزامن مع النمو القوي الذي يشهده سوق العقارات.

وبفضل الانتعاش الحاصل في إيجارات المكاتب، حقق برج الثريا 1، أحد الأصول الرئيسية لشركة الإمارات دبي الوطني "ريت" في مدينة دبي للإعلام معدل إشغال بنسبة 50٪، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد الرئيسية في مارس 2022. بالإضافة إلى ذلك، حقق برج ضمان، ثالث أكبر الأصول التابعة لـ "ريت" من حيث القيمة في مركز دبي المالي العالمي، نسبة إشغال بلغت 80%، مما يمثل علامة فارقة أخرى كأعلى نسبة إشغال حققتها هذه الأصول منذ الاستحواذ عليها في عام 2015.

وفي هذا الصدد، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:"يسعدنا أن نعلن عن تحقيق أداء قوي لمحفظتنا العقارية للنصف الأول من العام، حيث تأتي هذه النتائج مكملة للمسار الإيجابي الذي بدأ في الربع الأول من العام. وواصلت معدلات الإشغال وإجمالي الدخل الارتفاع، مدفوعة بالمسار التصاعدي في تقييمات المحافظ في جميع القطاعات.

وأضاف: "بالنسبة لسوق العقارات المزدهر في دبي، سنحافظ على استراتيجية حذرة لإدارة المخاطر ونهج حكيم لإدارة رأس المال لضمان استمرارنا في تقديم عوائد موثوقة لمساهمينا، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة والتي ستكون داعماً إيجابياً لأداء أعمالنا في الأرباع القادمة. كما ذكرنا سابقًا، سننظر أيضاً في أي فرص خروج قيّمة لضمان التخصيص الأمثل للعقارات في محفظتنا."

وقد حققت شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" إجمالي دخل إيجاري قوي بلغ 15 مليون دولار أمريكي، بزيادة 0.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، مع تحسن الإشغال على الرغم من انخفاض الإيجار لمبنى السكن الطلابي "يونينست" نظراً لتبعات فترة الجائحة العالمية. كما بلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية ("WAULT") 4.13 سنة للمحفظة، في حين لا تزال نسبة القرض إلى القيمة ("LTV") مستقرة عند 54٪.

بدورها، قالت ميلاني فرنانديز، مدير أول للمحافظ في شركة الإمارات دبي الوطني "ريت":"لقد أثبت تركيزنا على ترقيات الأصول الاستراتيجية والتجديدات أنها سياسة ناجحة للغاية، حيث أسهمت هذه الترقيات بتعزيز جاذبية المباني التابعة للشركة، مما قاد إلى ارتفاع معدلات الإشغال عبر المحفظة. ونتيجة لذلك، فقد ارتفاع معدل إشغال برج الثريا 1، أكبر مشروع تجديد لدينا حتى الآن، لأكثر من 50%، مع انتعاش نشاط التأجير بعد تجديد شامل لردهة الطابق الأرضي والمرحاض وغرف تغيير الملابس ومرافق المنصة إلى جانب تحديث نظام المصاعد.

وأضافت بالقول: "إن النهج الذي اتبعناه في الجمع بين إستراتيجيتنا الفعالة لإدارة الأصول والتركيز القوي على العقارات المستدامة لإنشاء مساحات مريحة وحديثة ومتطورة للمستأجرين جعلنا في وضع مناسب للاستفادة من التحسينات المستمرة في سوق العقارات في دبي."

وشهدت نفقات التشغيل ارتفاعاً بنسبة 2.2٪ فقط عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث واصلت "ريت" الاستثمار في صيانة وتحديث أصولها لرفع نسبة الإشغال عبر المحفظة. كما ارتفعت مصاريف الشركة بنسبة 3.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، تماشياً مع الحركة في التقييمات. علاوة على ذلك، ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 5.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى بيئة الاقتصاد الكلي العالمية الصعبة التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

واعتماداً على نهج حكيم للحفاظ على المرونة في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة، أوصى فريق مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة قدرها 4.5 مليون دولار أمريكي أو 0.018 دولار أمريكي للسهم، بما يتماشى مع النصف الأول من العام الماضي ويتم الحصول عليه من صافي الأرباح، وإيرادات الإيجار. وسيتم تداول الأسهم بدون أرباح في 6 ديسمبر 2022 مع تحديد تاريخ الدفع في 21 ديسمبر 2022.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة الإمارات دبي الوطني ريت

تُعتبر شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة شركة استثمار مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وليست هناك مدة محددة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وقد أسسها مدير الصندوق في مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات رقم 2 لعام 2009 باسم "صندوق الإمارات العقاري المحدود" برقم التسجيل 2209. وبعد ذلك، تم تغيير اسم الصندوق ليصبح "شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة". وتُصنف شركة الإمارات دبي الوطني ريت، بموجب القوانين واللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية كصندوق عام، وصندوق محلي، وصندوق إسلامي، وصندوق عقاري وصندوق ائتمان للاستثمار العقاري. ويكمن الهدف الاستثماري الرئيسي لتأسيس شركة الإمارات دبي الوطني ريت في تحقيق عائدات الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية، وتخطط الشركة إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنوع؛ (2) والإدارة الفاعلة للأصول وتعزيزها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.enbdreit.com