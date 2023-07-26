أعلن الدكتور وليد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية PCE، الانتهاء من تسليم مجموعة من المصانع في قطاع الصناعات الدوائية في مصر.



وأوضح السويدي، أن الشركة انتهت من تسليم ٣ مصانع للصناعات الدوائية في إطار استكمال انجازاتها في القطاع الدوائي خلال النصف الأول من العام الحالي، مضيفاً كما تعمل حاليا في 3 مشروعات أخري لمصانع الأدوية في مصر.



وأكد السويدي، أن PCE للاستشارات الهندسية تمتلك خبرة كبيرة في إنشاء مصانع الأدوية لنحو 10 سنوات، كما تستهدف في المرحلة المقبلة التوسع في أعمال الاشراف على التنفيذ والتصميمات المختلفة لمصانع الأدوية سواء في مصر أو الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية والامارات.



ولفت إلى أن مهام الشركة في مصانع الأدوية التي تم الانتهاء منها وجارى العمل بها تتنوع ما بين التصميم الدوائى والمعماري والانشائي والاعمال الميكانيكية والكهربية والإشراف على التنفيذ لكل التخصصات .



وأوضح، أن الدقة للاستشارات الهندسية انتهت من تسليم مصنع بيوجينرك فارما المتخصص في تصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية بمدينة العاشر من رمضان والمعامل الخاصة بمصنع الحكمة بالسادس من اكتوبر بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع مصنع مينا فارم المتخصص في تصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية بالعاشر من رمضان.



واضاف، كما جارى العمل في التصميم والاشراف على التنفيذ لمصنع المستقبل للصناعات الدوائية بمدينة بدر والمرحلة الثانية من مشروع مصنع استرازينكا بالسادس من اكتوبر بجانب مصنع جينفاكس إيجيبت التابع لشركة جينفاكس القابضة والتي حصلت مؤخرا علي الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل أول وأكبر مصنع للأدوية واللقاحات والأمصال الطبية في مصر.

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