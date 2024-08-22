الرياض، المملكة العربية السعودية: يسر ريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل، مزود الاتصالات الأسرع نمواً في المنطقة، أن تعلن عن فصل جديد شائق في مسيرتها من خلال شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات مع شركة نادي الهلال، أحد أعرق أندية كرة القدم السعودية وأكثرها شهرة. تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل خاص في الرياض، حيث تم اعتماد ريد بُل موبايل في السعودية كراعي رسمي لنادي الهلال السعودي لكرة القدم، الأمر الذي يشير إلى التزام كبير بتعزيز التفاعل مع جمهور وعشاق النادي وتقديم تجارب متميزة في جميع أنحاء المملكة.

وكجزء من الشراكة، سيتم طباعة العلامة التجارية لريد بُل موبايل على ملابس التدريب والإحماء والسفر الخاصة بنادي الهلال. كما ستوفر ريد بُل موبايل في السعودية مناطق خاصة بمشجعي النادي تحمل علامتها التجارية، خلال فعاليات ومباريات نادي الهلال الأكثر تميزاً، مما سيتيح للجمهور الاستمتاع بتجارب تفاعلية تزيد من شغفهم بالمباريات.

وتتوافق هذه الشراكة مع رؤية السعودية 2030، التي تسلط الضوء على القطّاع الرياضي كمحرك رئيسي للتنمية الوطنية وتقدم المجتمع. وتلتزم ريد بُل موبايل في السعودية بتأدية دور فعال ومؤثر لإنجاح هذه الرؤية من خلال الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز المبادرات المحلية والتواصل مع المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المملكة.

أعرب المهندس سليمان المسلّم، الرئيس التنفيذي لريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل، عن حماسه للشراكة قائلاً: "يمثل هذا التعاون بداية حقبة جديدة لريد بُل موبايل في السعودية، حيث نجدد التزامنا بالابتكار والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع عبر شراكة استراتيجية مع شركة نادي الهلال. معاً نستطيع بناء منصة حيوية تلبي شغف مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المملكة. كما تمثل هذه الشراكة خير دليل على إيماننا بالأثر الإيجابي للرياضة على المجتمع وقدرتها على تعزيز أواصر الصلة والمحبة والتعاون بين الأفراد، بالإضافة إلى جهودنا في تقديم تجارب لا مثيل لها لمستخدمي شبكاتنا.



من جانبه، أبدى سعادة رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال الأستاذ فهد بن سعد بن نافل سعادته بتوقيع الشراكة مع ريد بُل موبايل في السعودية لتصبح راعيًا رسميًا للنادي، منوهًا بأهمية قطاع الاتصالات بين رعاة النادي، لاسيما بتواجد شريك يعد الأسرع نموًا في المنطقة، مؤملًا أن تنعكس هذه الشراكة على أطرافها بالفائدة المرجوة.

وأشار إلى أن الرياضة باتت صناعة تتطلب تعزيز الجوانب الاستثمارية عبر الشراكات المتنوعة في مختلف المجالات، وذلك ما تجسّد في تلك الشراكة عبر استثمار نوعي يستهدف ملبوسات التدريبات والسفر والإحماء، وتعزيز التواصل مع جماهير الهلال التي تُسهم كعادتها في إنجاح كافة الشراكات والرعايات التي يعقدها النادي.

ومن خلال هذه الشراكة، تهدف ريد بُل موبايل في السعودية إلى تسخير قوة كرة القدم في إلهام المجتمعات وتعزيز التواصل معها. وعبر تقديم خدمات مبتكرة وتجارب فريدة من نوعها للجمهور ومحبي كرة القدم، تستعد ريد بُل موبايل في السعودية لتعميق تفاعلها وتواصلها مع مشجعي وعشاق نادي الهلال السعودي المخلصين، مما يؤكد التزامها بتنمية وتطوير مستقبل الرياضة في المملكة.

وأكثر من ذلك، تتضمن الشراكة أيضاً قيام ريد بُل موبايل في السعودية بتفعيل ودمج عروضها، مثل جيجاكوين، مع نادي الهلال، وتعزيز الاتصال الرقمي وتزويد المشجعين باتصال وتواصل لا مثيل لهما مع ناديهم المفضل.



بدوره أكد حاتم قطبي، الرئيس التنفيذي التجاري لريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل، على أهمية الشراكة قائلاً: "يشكل تعاوننا مع نادي الهلال السعودي لكرة القدم فصلاً جديداً في مسيرتنا الهادفة إلى توفير خدمات وتجارب استثنائية لعملائنا في المملكة العربية السعودية. نحن ملتزمون بتوفير تجارب لا تنسى تلقى صدى لدى الجمهور، مما يضمن أن تكون بصمة ريد بُل موبايل في السعودية متواجدة في قلب كل تجربة. إن هذه الشراكة لا تقتصر فقط على مجرد رؤية حالية؛ بل يمتد الأمر إلى بناء ثقة دائمة مع جماهير نادي الهلال والمجتمع السعودي".

كما تؤكد الشراكة مع شركة نادي الهلال التزام ريد بُل موبايل في السعودية تجاه السوق السعودي وتفانيها في توفير خدمات اتصالات متقدمة تلبي توقعات الجماهير في جميع أنحاء المملكة. وكجزء من هذا التعاون، سيتمكن عملاء ريد بُل موبايل في السعودية من الاستمتاع بمزايا حصرية، بما في ذلك العروض المميزة وحضور الفعاليات، بالإضافة إلى عيش تجارب لا تُنسى. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الروابط بين ريد بُل موبايل في السعودية ومشجعي نادي الهلال، وبناء علاقة حيوية إلى جانب تجارب "غير العادة كالعادة" تمتد إلى ما هو أبعد من موسم مباريات وبطولات كرة القدم.



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