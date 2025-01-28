نيوم، المملكة العربية السعودية، أعلنت نيوم عن إتمامها بنجاح صفقة تمويل نوعية، عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE)، حيث حصلت على نحو 3 مليارات دولار أمريكي بتسهيلات تمويلية مرنة طويلة الأجل وبعملات متعددة. وتهدف نيوم من خلال هذه الخطوة إلى دعم عمليات التطوير في مشاريعها ووجهاتها المتنوعة.

وتعد هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها لنيوم للحصول على تمويل عبر وكالة ائتمان للصادرات، كما أنها تشكل أكبر تمويل غير مشروط تقدمه الوكالة الإيطالية، ويدعم هذه الصفقة تحالف يضم تسع مؤسسات مالية عالمية بارزة، وهي: بنك إتش أس بي سي، وبانكو بلباو فيزكايا أرجنتاريا، وبنك الصين، وشركة كريدي أجريكول سي آي بي العربية المالية، والبنك الزراعي الصيني، وسيتي، وبنك التعمير الصيني، وبنك جيه بي مورغان، وبنك أوف أميركا.

وستمكّن هذه الاتفاقية نيوم من الاستفادة من خدمات الموردين الإيطاليين، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تطوير مشاريعها في مختلف قطاعاتها الأساسية، والتي تشمل أعمال البنية التحتية، والتنمية الحضرية، والبناء، والنقل (السكك الحديدية، والطرق، والملاحة البحرية). ويأتي ذلك، في وقت بلغت قيمة العقود التي تنفذها الشركات والمقاولون الإيطاليون في نيوم حتى اليوم 6.3 مليار دولار، ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تسهم في تعزيز وتطوير هذه العلاقات التجارية الدولية المهمة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف لنيوم، المهندس أيمن المديفر: "تلتزم نيوم بالعمل مع شركاء عالميين يشاركونها طموحاتها في تسريع التقدم البشري عبر مشاريع ومبادرات نوعية. وفي حين أن هذا التمويل سيدعم تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريعنا، فإنه أيضاً يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جذب الاستثمارات، حيث يلعب الاستثمار الأجنبي دوراً مهماً في تنويع الاقتصاد، كما يجسد هذا التمويل الثقة التي توليها كبرى المؤسسات المالية على مستوى العالم في نيوم ومشاريعها المتعددة". مضيفاً أن "هذه الشراكة مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، وبالتحالف مع عدد من المؤسسات المالية الكبرى على مستوى العالم، ستبني روابط قوية مع الشركات الإيطالية الرائدة، ما من شأنه تعزيز التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية".

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، أليساندرا ريتشي: "نحن سعداء بالتعاون مع نيوم لدعم هذا المشروع العالمي الرائد، الذي يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد الإيطالية، حيث إن تعزيز الفرص للمنتجات الإيطالية هو أولوية لتحقيق النمو طويل الأجل للصادرات الإيطالية، بما يتناسب مع إمكاناتها. ويدعم مكتبنا في الرياض الشركات الإيطالية وشركاءها، من خلال مشاركة الخبرات وتقديم الحلول المالية والتأمينية إلى جانب ترسيخ مكانة وحضور هذه الشركات في المنطقة".

إلى ذلك، ستعزز التسهيلات التمويلية، التي ستقدمها وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، من عمليات التمويل الحالية لنيوم وتسهم في تنوع مصادرها، ما يدعم احتياجات التمويل طويلة الأجل للمشاريع والوجهات الرئيسة التي تعمل على تطويرها.

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤيةٍ تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذجٍ جديد لمعيشةٍ استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة، حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيدٍ من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

حول وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE):

تُعد وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية مجموعة إيطالية لحلول التأمين والتمويل، تتبع بشكل مباشر لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، وهي متخصصة في دعم الشركات والنظام الاقتصادي الوطني عبر مجموعة واسعة من الأدوات والحلول لتعزيز التنافسية الاقتصادية في إيطاليا والعالم. ولأكثر من 45 عامًا، كانت الوكالة الشريك الأساسي للصادرات الإيطالية، وتواصل النمو في الأسواق الخارجية. كما تدعم الوكالة النظام المصرفي من منح وصول الشركات إلى تسهيلات ائتمانية بضماناتها المالية، لتعزيز السيولة والاستثمارات بما يخدم التنافسية والاستدامة ضمن إطار الصفقة الخضراء الإيطالية، بدءًا من السوق المحلي.

وتعمل وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية على مستوى العالم من خلال 14 مكتبًا في دول مستهدفة لمنتجات "صُنع في إيطاليا"، وتهدف لبناء علاقات مع أهم الشركاء المحليين وتسهيل الأعمال مع الشركات الإيطالية من خلال أدوات مالية مخصصة. تدير المجموعة عمليات مؤمَّنة واستثمارات مضمونة تصل إلى 260 مليار يورو، وتدعم حوالي 50,000 شركة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، في نموها بإيطاليا وحوالي 200 دولة حول العالم.

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