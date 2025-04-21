دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة أبو النجا للتطوير العقاري، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انطلاق أعمالها رسميًا في إمارة دبي، من خلال ثلاث مشاريع سكنية كبرى في مناطق "دبي لاند"، و"بوكدرة (نيو هورايزون)"، و"الفرجان"، في خطوة استراتيجية تعكس ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الإمارة.

وأكد محمد أبو النجا، الرئيس التنفيذي للشركة، أن اختيار دبي كنقطة انطلاق لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدفوعًا بمعطيات واقعية ومؤشرات تؤكد أن دبي باتت مركزًا عالميًا للاستثمار العقاري، بفضل التشريعات المحفزة، والطلب المستقر، والشفافية العالية في الإجراءات، بناءًا على توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال أبو النجا: "السوق العقاري في دبي يتمتع بنمو متسارع، مدعومًا بثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتنوّع شرائح الطلب، سواء من السكان أو من المقيمين والمستثمرين الأجانب، وهذا ما يجعل دبي وجهة مثالية لمطورين يسعون إلى تقديم منتج عقاري عالي الجودة بسعر منافس."

وأضاف أن الشركة تسعى من خلال المشاريع الجديدة إلى تقديم وحدات سكنية تتماشى مع إيقاع الحياة العصرية في دبي، سواء من حيث التصميم، أو الخدمات، أو الموقع، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة، توفر بيئة حياة راقية تناسب كافة فئات المجتمع.

وتسعى الشركة من خلال توسعها في السوق الإماراتي إلى ترسيخ مكانتها كمطور عقاري يعتمد على الابتكار والجودة والتخطيط بعيد المدى، مع تركيز واضح على إمارة دبي باعتبارها منصة انطلاق لمشاريع مستقبلية، في ظل ما تشهده الإمارة من نمو مستدام واستقرار اقتصادي وسياسي.

وأكد مواصلة شركته استكشاف الفرص في دبي، وتقديم حلول عقارية تواكب تطلعات جيل جديد من المشترين والمستثمرين الباحثين عن القيمة، والموقع، والاستدامة، متوقعاً استمرار الزخم القوي في السوق العقارية، وذلك بفضل الطلب المتنامي من شرائح متعددة، بالإضافة العديد من العوامل المتمثلة الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية، وانتشار وسائل النقل الذكي، والمرافق الحديثة، التي جعلت دبي بيئة عقارية تنافس كبرى المدن العالمية.

وأكد أبو النجا، أن المبادرات الحكومية الحديثة لعبت دورًا كبيرًا في دعم السوق، لاسيما منح الإقامة الذهبية وتأشيرات العمل طويلة الأمد، والتي أسهمت في تعزيز جاذبية دبي أمام الوافدين والمستثمرين الباحثين عن استقرار مهني وحياتي على المدى الطويل، مما انعكس إيجابًا على نشاط السوق العقارية في الإمارة

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة أبو النجا للتطوير العقاري، على أنه من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي تقديم نموذج عالمي يحتذى في تحقيق التميز الاقتصادي، ودعم رؤيتها لتحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033

وتسعى استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم ورفع نسبة تملُّك المنازل السكنية إلى 33% من سكان الإمارة، وزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم.

نبذة عن مجموعة أبو النجا

تأسست مجموعة "أبو النجا" في عام 2001، وتُعد شركة "أبو النجا للتطوير العقاري" الجوهرة المضيئة في مسيرة المجموعة، بفضل تركيزها على تقديم مشاريع عقارية ذات جودة عالية وقيمة مستدامة.

وتسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها بين كبار المطورين العقاريين الأسرع نمواً، مستندة في نهجها على فريق عمل متميز يضم أكثر من 30,000 موظف في الإمارات، من مهندسين ومشرفين وفنيين، مما يدعم قدرتها على تنفيذ مشاريع نوعية تواكب المعايير العالمية.

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