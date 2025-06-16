الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة «ألف»، المطوّر العقاري الرائد في إمارة الشارقة، عن إطلاق حي «همسة 3»، المرحلة السكنية الأخيرة من « الممشى رسيل»، لتواصل بذلك توسعة محفظتها من المشاريع السكنية العصرية.

ويقع حي «همسة 3» في قلب منطقة «الممشى رسيل»، الممتدة على مساحة تزيد عن 48,000 متر مربع، خصص منها أكثر من 31,000 متر مربع للمساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء، وهو ما يشكل أكثر من 65% من المخطط الرئيسي،مما يعكس التزام "ألف" بمستلزمات العيش الحضري المستدام، ويدعم رؤية الإمارات 2031، والأجندة الخضراء 2030، ومبادرة الحياد المناخي 2050.

وبهذه المناسبة، أوضحت شركة "ألف أن إطلاق حي «همسة 3» يشكل امتداداً طبيعياً للتوسعات السكنية المتكاملة، إذ يوفر أسلوب حياة عصرياً يجمع بين جودة السكن وقرب الخدمات التعليمية والصحية والتجارية، في بيئة عمرانية متوازنة تواكب تطلعات سكان ومستثمري الشارقة.

ويتمتع مشروع "همسه" بموقع استراتيجي يضمن سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الحيوية في الإمارة، إذ يبعد خمس دقائق فقط عن مطار الشارقة الدولي، ومجمع مدارس الشارقة، ومستشفى جامعة الشارقة، فيما تقع جامعة الشارقة على بُعد أربع دقائق. كما يسهل الوصول منه إلى مراكز التسوق الكبرى مثل «سيتي سنتر الزاهية» و«مول 06»، بالإضافة إلى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ما يضعه في قلب المنظومة الاقتصادية والمعرفية للإمارة.

ويمنح المشروع الأولوية لراحة السكان عبر مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات تشمل ممرات مظللة للمشاة، ونوافير مائية هادئة، وأنظمة أمن متطورة، وإنارة موفرة للطاقة تغطي مختلف أرجاء المجتمع السكني. كما تم تصميم مواقف السيارات على مستويين تحت الأرض بطاقة استيعابية تتجاوز 2,200 مركبة.

ويضم حي «همسة 3» 131 وحدة سكنية تتيح للمستثمرين خيارات متنوعة من الشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وجميعها مزودة بأنظمة المنزل الذكي، مع تصميمات داخلية راقية، وارتفاع للأسقف يصل إلى 3.2 متر، فضلاً عن تشطيبات عالية الجودة تواكب أعلى المعايير، كما توفر المرحلة الجديدة للسكان إمكانية الاستفادة من مرافق حصرية تشمل المسابح الخاصة والمساحات الخضراء المصممة بعناية.

ويأتي المشروع ضمن إطار رؤية «الممشى» كأول مجتمع سكني متكامل في الشارقة صُمّم بالكامل ليكون قابلاً للمشي، حيث يجمع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية ضمن بيئة حضرية تتمحور حول راحة الإنسان، وتوفر نمط حياة مرناً يتيح للسكان تلبية احتياجاتهم اليومية والتنقل داخل المجتمع سيراً على الأقدام.

ومن خلال مجمعاته المتنوعة مثل «درب»، و«نما»، و«همسة»، يقدم «الممشى» أسلوب حياة عصرياً يلائم احتياجات الأسرة الحديثة، بينما يجسد مشروع «همسة 3» هذه الرؤية عبر دمج أحدث حلول التكنولوجيا والتصميم مع منظومة خدمات مجتمعية متكاملة توفر تجربة سكنية متميزة ضمن أحد أكثر أحياء الشارقة تطوراً.

نبذة عن شركة"ألِف":

تعدّ شركة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة 12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

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