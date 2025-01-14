أبوظبي: احتفلت شركة أبوظبي لبناء السفن، الشركة الإماراتية الرائدة في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن الحربية والتجارية، بتحقيق إنجاز هام يتمثل بإطلاق أول سفينة من فئة "فلج 3 "خلال حفل أقيم في حوض بناء السفن التابع للشركة. ويُمثل هذا الإطلاق خطوة محورية في الوفاء بالتزامات العقد المبرم مع وزارة الدفاع، مما يُمهد الطريق لأسطول مُتقدّم من السفن التي تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية والتأكيد على دور شركة "أبوظبي لبناء السفن" كشريك استراتيجي رائد إقليميًا في مجال بناء السفن الحربية.

ضمّ الحفل المُقام تحت رعاية اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد ال نهيان قائد القوات البحرية لدولة الإمارات، إلى جانب كبار الشخصيات والمسؤولين العسكريين وقادة مجموعة ايدج وشركة أبوظبي لبناء السفن للاحتفال بإطلاق السفينة.

من جهته، قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "لا ريب إن إطلاق أول سفينة في برنامج" فلج 3" يُعزز خبرات "أبوظبي لبناء السفن" الواسعة في بناء السفن، ويُمثل خطوة كبيرة نحو تقديم سفن مُتطورة للغاية ومجهزة بأحدث أنظمة المهام والتسليح. كما تُؤكد هذه الإضافة إلى قدرات الشركة ومنتجاتها الواسعة التزامنا بدعم الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع. ومع تعزيز هذه الشراكة، نواصل العمل والتركيز على دفع عجلة الابتكار والتميز لتلبية الاحتياجات المتطورة لمشهد الدفاع في الدولة".

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: edgegroup.ae

نبذة عن أبوظبي لبناء السفن

أبوظبي لبناء السفن (ADSB) هي شركة رائدة على المستوى الإقليمي في بناء السفن العسكرية والتجارية، وإصلاحها، وصيانتها، وإعادة تجهيزها وتعديلها، وتُدير الشركة واحداً من أكثر أحواض السفن تطوراً في المنطقة، مع سجل حافل بالإنجازات يمتد لربع قرن من الزمن. تتبع شركة أبوظبي لبناء السفن لقطاع المنصّات والأنظمة في (ايدج)، وتسهم في المساعدة على زيادة قدرات الدفاع البحري لدولة الإمارات، والحفاظ على الأسطول البحري الإماراتي بحالة تشغيلية ممتازة. كما تُعنى الشركة أيضاً بقطاع الطاقة المدنية، إذ توفر خدمات تصنيع وصيانة وتجديد للبنية التحتية الثابتة التابعة لقطاع الطاقة البحرية. تتمثل رؤية أبوظبي لبناء السفن بتحقيق الريادة الإقليمية في تقديم الحلول الموثوقة والمبتكرة، وإنشاء علاقات متينة تجلب قيمة مضافة للعملاء، وغيرهم من الجهات المعنية، العسكرية والمدنية على حد سواء.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني adsb.ae/ar

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