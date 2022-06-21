منحت الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) عقدًا مدته 25 عامًا إلى شركة أكسيونا لتشغيل وصيانة محطة الشقيق 3، التي بنتها شركة أكسيونا والتي هي واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في المملكة.

الرياض، 21 يونيو 2022. بدأت شركة أكسيونا في تشغيل وصيانة محطة تحلية الشقيق 3 التابعة للشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC). وتعتبر محطة الشقيق 3 واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في المملكة والتي تخدم مليوني شخص. تم منح عقد التشغيل والصيانة لمدة 25 عامًا.

يستخدم مشروع المياه المستقل (IWP) تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO)، والتي تعد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من التحلية الحرارية التقليدية. وتعتبر محطة شقيق 3 مشروع رئيسي في تحديث قطاع المياه الذي تقوم بتنفيذه الشركة السعودية لشراكات المياه.

هذا وقد احتفلت الشركة السعودية لشراكات المياه بإنتهاء بناء محطة الشقيق 3 الأسبوع الماضي وأقامت حفل مهيب. حضر الحفل سعادة د. م. خالد القرشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى المملكة، بالإضافة إلى ممثلين شركة أكسيونا وعبد اللطيف جميل (ALJ)، ويعتبر كلاهما مطوران مشاركان في المشروع.

كانت شركة أكسيونا مقاول الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمحطة تحلية المياه المستقلة الشقيق 3، والتي ستنتج 450.000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا. كما يتضمن المشروع عقد الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمنشأة كهربائية خاصة كبيرة (ESF) لتغذية المحطة بالطاقة من محطات الطاقة الموجودة في المنطقة المجاورة إلى جانب بعض التركيبات الإضافية الأخرى.

ستوفر محطة التناضح العكسي هذه المياه لحوالي مليوني ساكن في منطقتي عسير وجيزان، وهي منطقة شديدة الجفاف بالقرب من الحدود مع اليمن.

مشروع مؤثر في المملكة

إن المملكة العربية السعودية، التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، هي ثالث أكبر مستهلك للمياه بالنسبة للفرد في العالم بعد الولايات المتحدة وكندا.

ولذلك تقوم شركة أكسيونا، المزود العالمي لحلول البنية التحتية المستدامة، ببناء أربع محطات تحلية أخرى في المملكة. تستخدم المحطات التناضح العكسي، وهي تقنية فعالة ومستدامة لاستخراج مياه الشرب من مياه البحر. بمجرد اكتمال كل المحطات، ستنتج أكسيونا 2.5 مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميًا، وهو ما يكفي لسد حاجة أكثر من 8 ملايين شخص، أي ما يقرب من ربع سكان البلاد.

إن شركة أكسيونا هي شركة عالمية رائدة في تحلية المياه من خلال تقنية التناضح العكسي، والتي تنبعث منها غازات دفيئة أقل 6.5 مرة من عمليات التحلية الحرارية التقليدية.

أكسيونا هي شركة عالمية رائدة في توفير الحلول المتجددة لاقتصاد خالٍ من الكربون. وتشمل أعمالها: الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإدارتها، وأنظمة النقل الصديقة للبيئة، والبنية التحتية المرنة، وغيرها. منذ عام 2016 والشركة محايدة للكربون. وقد سجلت أكسيونا مبيعات قدرها 8.1 مليار يورو في عام 2021 ولديها وجود تجاري في أكثر من 60 دولة.

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