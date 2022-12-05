مسقط: اعلنت مجموعة جندال شديد الرائدة في صناعة الحديد عن اختيارها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان لإقامة مصنع يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الحديد الأخضر وأنها سوف تستخدم مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في عمليات التصنيع.

جاء ذلك في حفل لتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقية حجز الأرض تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص وبحضور عدد من وسائل الاعلام المحلية والدولية.

وتعد المنطقة أكبر منطقة اقتصادية في الشرق الاوسط حيث تبلغ مساحتها ٢٠٠٠ كيلو متر مربع ويقام هذا المشروع الاستراتيجي في مساحة تقدر بقرابة ٢ كيلو متر مربع في المخطط التابع لميناء الدقم كما يقدر حجم الاستثمار ب 3 مليارات دولار امريكي.

وقع من جانب الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة ومن جانب مجموعة جندال شديد هارشا شيتي (Harssha Shetty)، الرئيس التنفيذي لمجموعة جندال شديد.

كما وقع اتفاقية حجز الارض نيابة عن شركة ميناء الدقم ريجي فيرمولين (Reggy Vermeulen) الرئيس التنفيذي للميناء.

بينما وقع مذكرة التفاهم نيابه عن شركة الخدمات المركزية "مرافق" بهدف توفير عدد من الاحتياجات اللازمة للمشروع مثل المياه وخدمة سحب مياه البحر لأغراض التبريد وغيرها من الخدمات، وقع الاتفاقية نيابة عن شركة مرافق طلال بن محمد اللواتي نائب رئيس العمليات التجارية.

هذا وقد أعرب سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: عن ترحيب الهيئة بانضمام مجموعة جندال شديد المتخصصة في صناعة الحديد الى قائمة المستثمرين في الدقم والتي تعتزم تطوير مصنع لها باستخدام الطاقة المتجددة، معتبرا ان إنشاء هذا المشروع يعد قيمة مضافة للصناعات الثقيلة في المنطقة.

وأضاف: يشكل توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم دليلاً على أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كوجهة رائدة وجاذبة للمشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي ستستفيد من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، نظرًا لتوفّر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدار العام، الأمر الذي سيشجع على جذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة إلى سلطنة عُمان بشكل عام والدقم بشكل خاص، والتي تبذل فيها سلطنة عمان جهودا كبيرة نحو استخدام مصادر أنظف للطاقة لتلبية المتطلبات الصناعية وتحقيق التوجه الاستراتيجي في استخدام الطاقة البديلة والموارد الطبيعية المستدامة والتي تأتي ضمن أولويات رؤية عُمان 2040 ويخدم المشروع أيضا الاستراتيجية الوطنية الشاملة للاستثمار في الخفض من الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

من جانبه صرح هارشا شيتي بقوله:" إن مجموعة جندال شديد تستثمر مبلغاً يزيد عن 3 مليارات دولار في مشروع الحديد الضخم بالدقم . ويتمثل هدفنا في إنتاج 5 مليون طن متري من الحديد الأخضر سنوياً مما يضيف قيمة مضافة تفوق 800 مليون دولار سنويا .

كما أن المصنع سيقوم بتوفير الحديد عالي الجودة لقطاع السيارات وطاقة الرياح وكذلك السلع الاستهلاكية المعمرة من بين أمور أخرى. هناك طلب متزايد على الحديد الأخضر من قبل العملاء المهتمين بالأمور البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دول العالم و الذين التزموا بالفعل بتخفيض كبير في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 ".

وقال ريجي فيرمولين (Reggy Vermeulen) ، الرئيس التنفيذي لميناء الدقم يسعدنا أن يكون لدينا مشروع للحديد الأخضر في ميناء الدقم. حيث ان مجموعة جندال شديد لديها شهرة عالمية في تصنيع الحديد، وبصفتنا مزودًا للأراضي الصناعية في بوابة الميناء، فإننا فخورون جدًا بأن نكون شركاء في هذا المشروع. فمشروع جندال شديد للحديد الأخضر يتماشى بشكل كامل مع رؤية ميناء الدقم لكونه ميناء أخضر ويهدف الى تعزيز التنمية المستدامة في الدقم، وبما يتماشى مع رؤية عمان 2040 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن استخدام الطاقة الأخرى مثل النفط والغاز، ونأمل من المشروع إيجاد فرص للعمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أود أن أشكر إدارة الهيئة على دعمها غير المحدود في تمكيننا من جذب مثل هذه المشروعات الضخمة الى ميناء الدقم ونأمل الدعم المتواصل مع جميع الاطراف لإنجاح هذا المشروع.

واضاف طلال بن محمد جواد اللواتي من شركة الخدمات المركزية "يسعدنا في شركة مرافق تقديم خدمات المياه اللازمة لهذا المشروع الحيوي المهم والذي بلا شك سيعزز من استخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، كما اننا على اهبة الاستعداد للتعاون وتقديم كل ما يتطلب من خدمات مركزية لإنجاح هذا المشروع والمساهمة في مشاريع اخرى جديدة"

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عن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

تأسست الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في أغسطس 2020م بموجب المرسوم السلطاني 105/2020، حيث تتولى الهيئة الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بالمزيونة، والمنطقة الحرة في صلالة، والمنطقة الحرة في صحار، والمناطق الصناعية، وأي منطقة اقتصادية خاصة أو منطقة حرة أخرى.

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عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تعد أكبر منطقة اقتصادية خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتمتد على مساحة 2000 كيلومتر وتمتلك العديد منالميزات التي تجعلها واحدة من مناطق الاستثمار الرئيسية على المستويين الإقليمي والعالمي، فالموقع الجغرافي للمنطقةعلى بحر مفتوح قبالة المحيط الهندي وعلى خطوط الملاحة العالمية جعلها محط اهتمام العديد من الشركات العالمية التيتجد في الدقم موقعاً مميزاً لاستثماراتها.

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عن جندال شديد للحديد والصلب

تعمل جندال شديد للحديد والصلب (JSIS)، شركة تصنيع الحديد والصلب المرموقة، في سلطنة عمان كونها المصنع الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحتوي على مصنع لتفريغ الغاز. وتعتز الشركة بسجلها الحافل وانجازاتها في القطاع لتنفيذ مشاريع واسعة النطاق مستخدمةً أحدث التقنيات في قطاع الحديد والصلب. وتقوم جندال شديد بتصنيع مجموعة متنوعة من الدرجات لشبكة عملائها في الخليج وأوروبا والشرق الأقصى والصين وكندا وأستراليا وغيرها من الدول. حيث تصل نسبة الشركة إلى 1.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وتعتبر رابع أكبر مصنع للصلب في شبه الجزيرة العربية.

في إطار عملياتها التشغيلية، تستعين الشركة بطرق وأساليب عمل مسؤولة بيئيًا وتعمل وتجتهد لتقليل انبعاثاتها المضرة بالبيئة، وتعزيز الإنتاج المستدام. وحصلت الشركة على جائزة جلالة السلطان للتميز الصناعي ثلاث مرات على التوالي.

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عن ميناء الدقم

يقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان، ويطل على بحر العرب والمحيط الهندي، ويتحول بسرعة إلى موقع مهم في المنطقة البحرية سريعة التطور في منطقة الشرق الأوسط. ذات عمق يصل الى 18متر وذات كاسر امواج رئيسي وثانوي ومساحة واسعه،

يقع ميناء الدقم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فإن لديها إمكانية لتطوير الميناء ليصبح واحد من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط على المدى الطويل.

تدير الميناء شركة ميناء الدقم ش.م.ع.م هي شركة مشتركة بين حكومة سلطنة عمان وكونسورتيوم أنتويرب (CAP). CAP عبارة عن كونسورتيوم بلجيكي مكون من ميناء أنتويرب ثاني أكبر ميناء في أوروبا وشركة Rent-A-Port ، وهي شركة متخصصة في تطوير وإدارة الموانئ.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يمكن التواصل عبر الموقع www.portofduqm.om