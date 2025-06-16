بشار الدوب: "بريميوم" يمثل شراكة استثنائية بين بوبيان وعملائه المميزين

أحمد الفارس: نواصل التوسع بخدمات "بريميوم" لتصبح عالم متكامل من الخدمات المصرفية المميزة

احتفل بنك بوبيان بمرور ثلاث سنوات على إطلاق خدمته المصرفية المتميزة "Premium" لعملائه من ذوي الملاءة المالية، والتي شكلت منذ انطلاقتها تجربة فريدة في عالم الخدمات المصرفية، تجمع بين الخصوصية، التفرّد، والتكامل في تلبية احتياجات هذه الفئة المميزة من العملاء.

ونظّم بوبيان حفلاً خاصاً بهذه المناسبة، في أجواء متميزة جمعت بين قيادات البنك وفريق عمل "Premium" ونخبة من عملاء الخدمة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، وعكست طبيعة العلاقة التي تجمع الطرفين تقديراً وامتناناً لثقة العملاء التي كانت أساس العلاقة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

شراكة استثنائية.. والمزيد قادم

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب، عن اعتزاز بوبيان بهذا الحفل مع عملاء البنك المميزين، قائلاً "ما يجمعنا بعملاء Premium ليس مجرد علاقة مصرفية، بل شراكة حقيقية واستثنائية بُنيت على مدار ثلاث سنوات من التفاعل والثقة والتجربة المصرفية الراقية".

وأضاف "نحتفي اليوم بنجاح هذه الشراكة، وبالتفاعل المستمر الذي حوّل بريميوم إلى أكثر من خدمة، إنها تجربة متكاملة تُجسّد فهمنا لطموحات العملاء وتطلعاتهم، مُشيراً إلى أن السنوات الثلاث الماضية ليست سوى بداية، حيث يعمل البنك حالياً على توسيع انتشار أجنحة Premium في مختلف فروعه داخل الكويت، وزيادة عدد مديري العلاقات المصرفية المخصصين لهذه الفئة من العملاء، بهدف تقديم تجربة أكثر تخصيصًا وفعالية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لإدارة العملاء ذوي الملاءة المالية في البنك أحمد الفارس أن "بريميوم" تُشكّل جزءاً أساسياً من استراتيجية بنك بوبيان لتعزيز ريادته في تجربة العملاء، حيث نحرص على أن تكون كل خطوة في تطوير الخدمة متماشي تماماً مع رؤيتنا المستقبلية لتقديم تجربة مصرفية استثنائية على مستوى السوق المحلي والإقليمي، ترتكز على الابتكار والخصوصية والتفاعل الذكي مع احتياجات العملاء.

وأضاف "أدركنا جدياً أن هذه الفئة من العملاء لديها احتياجات مصرفية متفرّدة، ولذلك نُولي أهمية قصوى لتقديم حلول وخدمات مبتكرة تُصمم بعناية فائقة وفق أعلى معايير الجودة والخصوصية، بما يضمن لهم شريكاً مصرفياً موثوقاً يتماشى مع أسلوب حياتهم المميز.

أكد الفارس أن بريميوم باتت منصة مصرفية حيوية تتطور باستمرار مع عملائنا بما يواكب تطلعاتهم، ونعدهم بأن القادم سيحمل مزيداً من التميّز والتفرّد في كل تجربة نتشاركها معًا.

خدمة مصرفية تواكب أسلوب حياة متكامل

تشكل Premium عالمًا متكاملاً من المزايا والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات اليومية والشخصية والمهنية لعملاء البنك من ذوي الملاءة المالية وتُثري أسلوب حياتهم. ومن أبرز مزايا هذه التجربة أن يحظى كل عميل بمدير حساب شخصي يقدّم استشارات مصرفية ومالية متخصصة ويتواصل مع العميل عبر الهاتف أو تطبيق WhatsApp أو البريد الإلكتروني، مع دعم متكامل عبر تطبيق بوبيان.

إلى جانب أسلوب حياة فريد ومميز تقدمه بطاقات "ماستركارد وورلد إيليت" الائتمانية المزودة بمزايا حصرية تشمل خدمات حماية وتأمين على السفر تصل إلى 500,000 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد العائلة.

و يُتيح البنك لعملاء بريميوم الاستفادة من خدمات "بوبيان كونسيرج" لتوفير أسلوب حياة راقٍ يشمل الاستقبال والتوصيل من وإلى المطار، والدخول لصالات كبار الزوار، وحجوزات المطاعم، والتأمينات الشاملة للسفر. علاوة على ذلك، باقات تأمينية مرنة تلائم متطلبات العملاء التجارية والشخصية.

كما يحظى عميل بريميوم بفرص استثنائية تؤهله للانضمام إلى الفئة الفضية في برنامج مكافآت بوبيان من خلال استبدال نقاط تصل إلى 300 د.ك شهريًا يمكن استبدالها في أي وقت من خلال تطبيق بوبيان بمكافآت تتنوع بين كاش باك، أميال طيران، قسائم شرائية، تذاكر طيران وفنادق وتأجير السيارات، وغيرها م المزايا الحصرية، إلى جانب عروضاً حصرية وتجارب راقية في التسوق والمطاعم والفنادق، وهو ما يعزز من شعورهم بالتفرد والتميز في كل تعامل.

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