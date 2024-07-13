دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "برايم هيلث" عن الافتتاح الرسمي لمركزها الطبي المتطور في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB)، مما يعزز بشكل كبير من قدرات الرعاية الصحية في المطار. يضمن هذا المرفق الرائد حصول المسافرين وموظفي المطار على خدمات طبية عالية الجودة على مدار الساعة.

شهد الافتتاح الكبير في 4 يوليو حضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من "برايم هيلث" ومطارات دبي وهيئة الصحة بدبي، حيث تم قص الشريط في مراسم رسمية. وتضمن الحفل جولة حصرية في المركز، حيث تم استعراض التكنولوجيا الطبية المتقدمة والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تدشين العيادة الذكية المبتكرة من "برايم". يوفر برايم ميديكال سنتر خدمات رعاية صحية شاملة على مدار الساعة، بما في ذلك الرعاية الطارئة، والاستشارات العامة، والعيادات المتخصصة. وتم تجهيز المركز بأحدث التقنيات الطبية لضمان تقديم رعاية فعالة وعالية الجودة للمرضى. تتيح العيادة الذكية من "برايم" وصولاً سريعاً وسهلاً إلى الاستشارات الطبية والمعلومات الصحية، مما يعزز تجربة المرضى.

وأعرب الدكتور جميل أحمد، الرئيس التنفيذي لـ "برايم هيلث"، عن سعادته قائلاً: "نحن سعداء بتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي إلى مطار دبي الدولي. يعكس هذا المرفق الجديد التزامنا بتوفير رعاية طبية عالية الجودة يمكن للجميع الوصول إليها ، مما يحسن من تجربة السفر بشكل عام."

ورحب مشاري البناي، الرئيس التنفيذي - للموارد البشرية في مطارات دبي، بافتتاح المرفق كتعزيز رئيسي لمرافق المطار، قائلاً: "نحن متحمسون للإعلان عن افتتاح هذا المركز الطبي الجديد في مطار دبي الدولي . . يبرز هذا الحدث التزامنا بسلامة وصحة ورفاهية ضيوفنا وموظفينا. شراكتنا مع "برايم هيلث" تتيح لنا تقديم رعاية طبية عالية الجودة مباشرة في المطار، مما يجعل السفر أكثر راحة واطمئناناً للجميع. يمثل هذا المركز معياراً جديداً في الرعاية الصحية في المطارات، ويعزز التزامنا بتقديم خدمة مميزة ورعاية استثنائية في مطار دبي الدولي."

تدير "برايم هيلث" أيضاً تحت مظلتها برايم ميديكال سنتر في المبنى رقم 1 بمطار دبي الدولي ومستشفى برايم الذي يقع على بعد ثلاث دقائق فقط من المطار، مما يعزز دعم الرعاية الصحية المتاح للمسافرين وموظفي المطار.

يمثل برايم ميديكال سنتر في المبنى رقم 3 خطوة كبيرة إلى الأمام في مهمة "برايم هيلث" لتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة وعالية الجودة. تعزز هذه الإضافة الجديدة مكانة "برايم هيلث" في ريادة قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، وتواصل التطور لتلبية احتياجات المجتمع.

نبذة عن "برايم هيلث": "برايم هيلث" هي مزود رعاية صحية رائد ة في الإمارات العربية المتحدة، تشتهر بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية من خلال شبكة من المستشفيات والعيادات والمراكز المتخصصة. تلتزم المجموعة بتقديم رعاية شخصية وتحسين صحة ورفاهية المجتمعات التي تخدمها.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا