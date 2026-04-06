ترسية العقود الإنشائية للمراحل الست الأولى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت أرادَ مؤخراً مبيعات حي ليان، المرحلة الخامسة من مجتمع مَسار 3 المتكامل في ربوع الطبيعة في الشارقة. هذا، وقد باشر المطوّر الرئيسي في الإمارات عملية البيع على الخارطة للفلل والمنازل الريفية الفاخرة البالغ عددها 437، حيث تشكل الوحدات السكنية المكوّنة من ثلاث وأربع غرف نوم ثلثي المنازل ضمن هذه المرحلة.

وقد بات مَسار 3 أحد أكثر المجتمعات الحضرية مبيعاً على مستوى الإمارات، حيث بيعت أول مرحلتين تم إطلاقهما في شهر سبتمبر 2025 في غضون ساعاتٍ قليلة. وستتم ترسية العقود الإنشائية للمراحل الست الأولى من مسار 3، بما فيها حي ليان، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويضم حي ليان باقة مختارة من الفلل والمنازل الريفية من غرفتين وحتى خمس غرف نوم، حيث ستكون جميعها مزودة بالتجهيزات القياسية للمنازل الذكية والأجهزة الكهربائية المنزلية الفاخرة. ويضم مَسار 3 محوراً مركزياً أخضر تنتشر فيه 100,000 شجرة تربط ما بين أحيائه السكنية الثمانية المسوّرة، مع باقةٍ من المرافق التجارية والترفيهية والرياضية والصحية التي تمتد ضمن مخططٍ رئيسي مصمم بعنايةٍ فائقة على مساحةٍ تزيد عن 21 مليون قدم مربعة.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "ما زلنا نرى طلباً ثابتاً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على عقارات الشارقة، وخاصة في مَسار، أحد أكثر المفاهيم الحضرية نجاحاً في المنطقة". وأضاف: "تعكس هذه العلامة التجارية المتفرّدة تنامي الطلب على التصاميم التي تركز على صحة وجودة الحياة، ضمن بيئات مستدامة تلائم احتياجات العائلات. ومن هنا، فنحن نتوقع أن تشهد الفلل والمنازل الريفية الفاخرة في ليان اهتماماً كبيراً لدى جميع الباحثين عن أنماط معيشة عصرية حيوية ونشطة".

وسيستفيد السكان في حي ليان من مجموعة واسعةٍ من المرافق الراقية، بما في ذلك بحيرة وسطية قابلة للسباحة مع شلالات مياه منسّقة، ومسارات واسعة للجري وركوب الدراجات ضمن محيطٍ من المساحات الخضراء وملاعب البادل وكرة السلة، ونادٍ رياضي ومقهى متخصص، ومركز مجتمعي يضم العديد من المتاجر والمطاعم والمقاهي. كما سيضم المجتمع مجموعة متنوعة من المرافق المخصصة للأطفال، بما في ذلك مناطق اللعب والمغامرات وبركة للبط.

ويقع مَسار 3 في ضاحية الروضات بالشارقة على مقربةٍ من مجتمع مَسار الأول، ومدينة تلال، وجامع الشارقة، وذلك ضمن موقعٍ استراتيجي بين مَسار 2 وتجمّع للمدارس، يضم حالياً مدرستين كبيرتين عاملتين في الموقع. كما تتصل هذه الوجهة العصرية مع طريق خورفكان وشارع الإمارات (E611) ولا تبعُد أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي و30 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

ومن اللافت بأنّ قطاع العقارات في الشارقة قد شهد بداية قوية لعام 2026، حيث تم تسجيل 7,299 تداولاً عقارياً بقيمة 4.6 مليار درهم إماراتي خلال شهر رمضان، مقارنة بتداولاتٍ بلغت قيمتها 2.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

جديرٌ بالذكر أنّه تم تسليم أكثر من 1,500 منزل في مجتمع مَسار الأول، ومن المقرر الانتهاء من بقية وحداته السكنية البالغ عددها 1,500 بحلول نهاية هذا العام. ومن المتوقع تسليم المنازل في مَسار 2 والبالغ عددها 1,997 وحدة – والتي تم بيعها بالكامل في غضون ثلاث ساعات عند إطلاقها في 2025 – خلال منتصف عام 2028.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

-انتهى-

#بياناتشركات