الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة فودكس، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم والمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن استحواذها الكامل على شركة "سولو" فينتشر البريطانية، المتخصصة في تقديم أكشاك الطلب الذاتي ، وتكنولوجيا الطلب عن طريق التطبيقات. ويؤكد هذا الاستحواذ الاستراتيجي على التزام فودكس بتوفير نظام بيئي شامل بقيمة لإدارة العلاقات في قطاع الأغذية والمشروبات.

تُمكن "سولو" المطاعم من توسيع قنوات مبيعاتها وتعزيز تجارب العملاء من خلال حلول الخدمة الذاتية المتطورة ومن خلال الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليلات، حيث تعمل تقنية "سولو" على تبسيط عمليات الطلب مما يساهم في نمو إيرادات الشركات. وسيوفر دمج عروض "سولو" في نظام فودكس البيئي للمطاعم حلاً سلساً وشاملاً لإدارة جميع جوانب عملياتها؛ من الطلبات الداخلية والطلبات عبر الإنترنت إلى المدفوعات والتحليلات.

وقال أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فودكس: "يعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة في مهمتنا لبناء منصة إدارة المطاعم الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. ولزيادة دعم نظامنا البيئي ومستقبل التكنولوجيا في قطاع الأغذية والمشروبات، سنخصص 100 مليون دولار لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية الأخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة."

وكجزء من هذا الالتزام، أعلنت فودكس أيضاً عن استثمارات في ثلاث شركات ناشئة استراتيجية رائدة وهي:

منصة "نورما": وهي شركة يونانية متخصصة في تحليلات البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ستمكن المنصة محترفي الأعمال من خلال تمكينهم من الوصول إلى بيانات مهمة لإدارة عملياتهم التشغيلية دون الحاجة إلى الخبرة التقنية.

منصة "عدد": وهي نظام محاسبي مصمم خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن عملاء فودكس من التقاط مدخلات البيانات الصحيحة بذكاء وأن يكونوا أكثر كفاءة في إنشاء التقارير المالية و إدارة و صرف الرواتب للموظفين.

منصة "أرزاق بلس": منصة لسلسلة التوريد تعمل على تحويل صناعة المأكولات والمشروبات من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والخدمات اللوجستية الذكية لتحسين المصادر وتقليل الهدر وتعزيز عمليات المطاعم والمقاهي. في الوقت نفسه، هذا الاستثمار سيمكن فوديكس إتاحة خدمة الشراء الآن و الدفع للحقاً لفواتير المطعم اليومية. هذه إضافة رائعة للمطاعم لتكون قادرة على إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة وتوليد المزيد من الإيرادات.

وأضاف أنس الغانم، مدير التطوير المؤسسي في فودكس: "يهدف كل استثمار نقوم به إلى إيجاد حلول قيمة تدفع النمو وتحقق نجاحاً ملموساً، مما يضمن تمكين شركائنا وعملائنا من تشكيل مستقبل القطاع."

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة فودكس بالذكرى السنوية الـعاشرة لتأسيسها وريادتها لهذا القطاع من خلال ابتكاراتها في قطاع تكنولوجيا المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على مدى العقد الماضي، مكنت فودكس أكثر من 30,000 من أصحاب المطاعم والمقاهي في أكثر من 30 دولة. بتوفيرها حلول تقنية مخصصة، تمكنت فودكس من تحسين العمليات، وإثراء تجارب العملاء، وتعزيز العائدات.

نبذة عن فودكس:

تُعد مجموعة شركات فودكس رائدة في تقنيات المطاعم والمدفوعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم نظامًا متكاملًا لإدارة المطاعم قائمًا على الحوسبة السحابية (SaaS)، مما يجعلها من الرواد في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة.

وكونها مرخصة رسميًا من البنك المركزي السعودي، كشركة تقنية مالية، تسعى فودكس إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة المطاعم، تُمكّن أصحاب الأعمال من تشغيل عملياتهم بسلاسة وتوسيع نطاق أعمالهم. وتتمثل رسالتها في تمكين أصحاب المطاعم والمتاجر من خلال نظام نقاط بيع (POS) متطور قائم على الحوسبة السحابية، مما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية.

تخدم فودكس جميع القطاعات في صناعة الأغذية والمشروبات، بما يشمل المطاعم التقليدية، المقاهي، مطاعم الوجبات السريعة، المخابز، عربات الطعام المتنقلة، المطابخ السحابية، وحتى منافذ البيع بالتجزئة الصغيرة غير الغذائية.

منذ تأسيسها عام 2014، نجحت فودكس في معالجة أكثر من 6 مليارات طلب عبر منصتها، وجمعت تمويلًا قياسيًا بقيمة 170 مليون دولار في الجولة التمويلية (Series C)، مما جعلها واحدة من أبرز شركات (SaaS)الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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