الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتمت "أوتلاير فينتشرز"، الشركة الرائدة عالمياً في تسريع تقنيات الويب 3، بنجاح أول برنامج تدريبي لها في الرياض . وتم تنفيذ البرنامج، الذي أقيم تحت عنوان "فيوتشر سبارك"، بالشراكة مع "البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)"، وبدعم من نيوم.

ويُعد برنامج "فيوتشر سبارك" أول برنامج لتسريع تطوير التقنيات العميقة في مجال الويب 3 في السعودية، ما يجسد التزام "أوتلاير فينتشرز" بدعم نمو منظومة الويب 3 عالمياً وتعزيز الابتكار في المنطقة.

وشهد برنامج "فيوتشر سبارك" إقبالاً كبيراً، حيث بلغت نسبة القبول فيه أقل من 2% من إجمالي المتقدمين. وضمّ البرنامج، الذي قدّم للمشاركين الموارد الأساسية والإرشادات المتخصصة، فرقاً من دول مختلفة، من بينها: المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والبرتغال، وجزر مارشال.

واختار البرنامج مجموعة متميزة من المشاريع ذات الإمكانيات العالية للمشاركة. والتي تمثل قطاعات متنوعة مثل: الألعاب، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية الرقمية، والأصول الحقيقية "RWA"، والهوية الرقمية، والتي تسهم جميعها في تشكيل مستقبل الإنترنت، وترتبط مباشرة بمفهوم الويب 3 الذي يركز على المستقبل.

وانطلق البرنامج في أكتوبر 2024 في الرياض، واستمر حتى فبراير 2025، من خلال برنامج متكامل يساعد في تسريع نمو الشركات الناشئة المختارة وتطويرها. وتولّت "أوتلاير فينتشرز" تقييم ودعم فرق الشركات الناشئة في مجالات تصميم الرموز، والهندسة، والشؤون القانونية، والتسويق، والتمويل، بالإضافة إلى تأمين فرص التواصل والإرشاد مع خبراء متخصصين. كما تضمن البرنامج ورشة عمل مكثفة استمرت أربعة أيام في نيوم خلال شهر يناير الماضي.

وشهد الحفل الختامي للبرنامج عرضاً حيّاً أقيم في الرياض، حيث قدم مؤسسو الشركات الناشئة المشاركون رؤاهم أمام أكثر من 200 شخص، من بينهم مستثمرون، وأصحاب رؤوس الأموال الجريئة، ومسؤولون حكوميون. وشملت العروض المقدمة شركات بارزة مثل "أسترا نوفا" و"بزانلينك" و"فيد بروتوكول" و"كودكس" و"ليفت" و"أوروبورو" و"سوربيه" و"وصلة" و"يال غايمرز".

وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية كلٌ من إبراهيم نياز، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، وستيفان أبل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوتلاير فينتشرز". وإلى جانب هذا الحدث، نظم البرنامج يوم عرض افتراضي في شهر فبراير، ما أتاح للمشاركين فرصة عرض مشاريعهم أمام جمهور عالمي.

وفي هذا السياق، قال ستيفان أبل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "أوتلاير فينتشرز": "لقد دعم برنامج "فيوتشر سبارك" مجموعة استثنائية من المؤسسين في المملكة، وذلك تحت إشراف خبرائنا الرائدين في مجال الويب 3. وقد كان من الرائع مشاهدة التقدم الذي حققه المؤسسون خلال 12 أسبوعاً، متطلعين إلى استمرار نمو وتطور أعمالهم".

وأضاف: "نحن فخورون بإطلاق أول مسرعة أعمال لتقنيات الويب 3 في منطقة الشرق الأوسط داخل المملكة، كما نفخر بالتعاون مع مؤسسات مرموقة مثل "البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات" و"نيوم" اللذين يواصلان دعم المؤسسين في رحلتهم. ومن الرائع رؤية هذه الشراكة المستمرة، ونتطلع إلى نجاحات متواصلة من هذه المجموعة".

وتعد "أوتلاير فينتشرز" مرجعاً رائداً للمبتكرين في مجال الويب 3 من جميع أنحاء العالم. وتمتلك الشركة محفظة استثمارية تضم أكثر من 350 مشروعاً عالمياً، وقد ساعدت الشركات الناشئة في جمع تمويلات بقيمة مليار دولار، مع قيمة شبكة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار. وكجزء من تركيز الشركة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اختارت "أوتلاير فينتشرز" الرياض كموقع استراتيجي لاستضافة برنامج "فيوتشر سبارك".

الجدير بالذكر أنه في عام 2024، أصبحت المملكة وجهة رئيسية لصناديق رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جمعت الشركات الناشئة المحلية 750 مليون دولار، وهو ما يمثل 40% من إجمالي 1.9 مليار دولار تم جمعها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ويعكس هذا التطور بيئة تقنية قوية في السعودية، مدعومة بمبادرات حكومية استباقية وثقة المستثمرين.

لمحة عن شركة "أوتلاير فينتشرز"

تأسست شركة "أوتلاير فينتشرز" في عام 2014، وهي الرائدة عالميًا في تسريع تقنيات الويب 3، وتشتهر بكونها مصدراً رئيسياً للمؤسسين والمستثمرين والشركاء في مجال الويب 3 من خلال برنامج تسريع "معسكر قاعدة فيوتشر سبارك" وبرنامج إطلاق الرموز Ascent. تمتلك الشركة محفظة استثمارية تضم أكثر من 350 مشروعاً عالمياً وقيمة شبكة مشتركة تصل إلى 11 مليار دولار، وساعدت في جمع تمويلات بقيمة مليار دولار عبر الاستثمارات القائمة على الأسهم. وتشمل محفظة شركة "أوتلاير فينتشرز" شركات ويب 3 رائدة مثل Biconomy وBoson Protocol وBrave وCheqd وCudos وDIA Data وFetch.ai وIOTA وOcean Protocol وRoot Network وXAI.

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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