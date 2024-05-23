في خطوة تمزج بين التاريخ والحياة العصرية بقلب أوروبا

إيجل هيلز تطلق مشروع "ريجا ووترفرونت" باستثمارات تتجاوز 3 مليارات يورو

22 مايو 2024: كشفت شركة إيجل هيلز عن مشروعها الجديد "ريجا ووترفرونت"، الذي يستهدف تطوير الواجهة المائية على نهر دوجافا في ريجا، عاصمة لاتفيا، ويمتد المشروع لخمسة كيلومترات في موقع استراتيجي عند ملتقى المركز التاريخي لمدينة ريجا والمحدد من قبل اليونسكو وحي Art Nouveau الساحر. وقد تم تصميمه ليحاكي نمط الحياة العصرية، ويسهم في تجديد نمط المعيشة في المدينة.

وتقع ريجا على ضفاف شاطئ البلطيق ويحتضنها نهر دوجافا العظيم. وهي المدينة التي أعلنتها اليونسكو موقعًا تراثيًا عالميًا، لتشهد تطويرًا مخططًا ذو رؤية تدمج النسيج التاريخي الزاخر للمدينة مع الحياة العصرية المريحة الجديدة.

أكد محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ايجل هيلز، أن المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية لتطوير لاتفيا وعاصمتها ريجا لتأهيلها لتصبح المركز الجديد لأوروبا، وتحويل الموقع إلى مركز نابض بالحياة يقدم مزيجًا متناغمًا من المباني السكنية الفاخرة، والمساحات الخضراء، والحياة المجتمعية النشطة مع إطلالة مباشرة للواجهة المائية، مشيراً إلى أن استثمارات المشروع تتجاوز 3 مليارات يورو.

يساعد امتداد الواجهة المائية والبالغ طولها خمسة كيلومترات، في توفير حياة جديدة في موقع الميناء القديم والذي تم تصميمه بعناية لضمان بيئة حيوية يلتقي فيها جمال الطبيعة والماء مع جمال المجتمع السكني والمساحات المفتوحة ليعزز من جودة المعيشة. كل ذلك تم تصميمه برؤية ثاقبة تجاه الاستدامة والانسجام مع البيئة المحيطة. ويعتبر المخطط شهادة التزام من "إيجل هيلز" لخلق مساحات لتطوير المجتمع مع المحافظة على الطبيعة ورسم تصور جديد لحياة معيشية لا تضاهي على ضفاف النهر.

يوفر المشروع نحو 8 آلاف وحدة سكنية مصممة بعناية فائقة، تستوعب أكثر من 30 ألف ساكن. بتفاصيل تعكس التميز في التصميم ومعايير المعيشة. ويعتبر المشروع وجهة للعيش، والمرح، والرُقي. يضم المشروع مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة مع أكثر من 1,000 وحدة ضيافة، وحلبات تزلج ساحرة، وميناء للسفن واليخوت على أحدث طراز، ومركز تسوق، ومساحات عامة خضراء.

وفي خطوة لإحياء التراث، يظهر موقع محطة الطاقة القديمة، الذي يعد مكوناً رئيسيًا في تاريخ ريجا وعلامة ثقافية، كمركز تجاري نابض بالحياة. مع الحفاظ على النهج المعماري والطابع التاريخي وتقديم خدمات جديدة كوجهة تجارية يمكن من خلالها الاستكشاف والاستمتاع بتجارب جديدة. وبذلك يصبح مكانًا يتم فه نسج إرث الماضي مع المستقبل، ليقدم للسكان والزوار مزيجًا فريدًا من خيارات الترفيه والاستجمام.

ويضع مشروع "ريجا ووترفرونت" معايير جديدة تجمع بين التعليم وتجربة المعيشة الممزوجة بالرفاهية، من خلال مدارس متطورة ومراكز مجتمعية ومساحات عامة خضراء مصممة بعناية لتعزيز الانتماء والابتكار والرفاهية، اعتمادًا على أحدث التقنيات التكنولوجية.

وباستغلال التكنولوجيا المتقدمة، يشكل هذا المشروع مسارًا رائدًا في الاستدامة والابتكار من خلال بنية تحتية ذكية وممارسات خضراء وأنظمة إدارة النفايات الذكية والمباني ذات الاستخدام الأمثل للطاقة مع تعزيز نمط فريد لحياة السكان، ولذلك فإن كل جانب من جوانب التطوير بالمشروع يعكس التزامًا بمستقبل مستدام.

ويتمتع راغبي الشراء في هذا المشروع بفرصه للحصول على الإقامة الدائمة في ريجا لاتفيا بكل المميزات وفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي، وذلك عند الاستثمار بقيمة 250,000 يورو، مما يجعله من أكثر الفرص تنافسية في دول الاتحاد الأوروبي.

ويمثل هذا المشروع منارة لكيفية حفاظ المدن على تراثها مع احتضان المستقبل، ويعد شهادة على رؤية إيجل هيلز لخلق إرث للأجيال القادمة.

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