ستُغَطى نسبة 70% من الأراضي المتاحة بمنشأة كهروضوئية قدرتها 61 ميجاوات مما سيقلل من استهلاك المحطة لطاقة الشبكة ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

الرياض: بالتعاون مع شريكها في التحالف سيبكو 3 وبالتعاون الوثيق مع شركة الجبيل الدولية للمياه والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) بدأت شركة أكسيونا بالفعل في تشغيل محطة تحلية المياه الجبيل (3ب) وتنشيط المحطة عن طريق تشغيل محولات الطاقة والمفاتيح الكهربائية الخاصة بها.

وستكون الخطوة التالية هي البدء في تشغيل المضخات المفردة، بهدف توفير مياه البحر لضمان المضي قدمًا نحو التشغيل الرطب.

وبمجرد استيفاء جميع المعايير المطلوبة في كل مرحلة من مراحل الترشيح، ستستمر العملية حتى تنتج المحطة مياه صالحة للشرب، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الأشهر المقبلة، بهدف تشغيل المحطة بكامل طاقتها بحلول عام 2024.

وهذه المنشأة المجهزة بتقنية التناضح العكسي تبلغ قدرة إنتاجها اليومية 570 ألف متر مكعب من المياه تقدمها لنحو مليوني شخص في مدينتي الرياض والقصيم وذلك بمجرد تشغيلها تجاريًا في عام 2024.

وقالت أديليدا فرنانديز دياز مدير مشروع الجبيل (3ب): "هذا إنجاز كبير قد حققناه، وهو يثبت أن روح التعاون والجهود المشتركة التي بذلها جميع أصحاب المصلحة ستسمح لنا بإكمال جميع المراحل في الوقت المحدد لها كيما تصبح المحطة جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2024".

كما سلط خافيير نيتو- المدير الإقليمي لقطاع المياه بشركة أكسيونا في المملكة العربية السعودية- الضوء على مشروع الجبيل (3 ب) كمعيار لمحطات تحلية المياه التي تستخدم الطاقة المتجددة وقال: "ستساهم هذه المحطة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف صافي الصفر، التي تسعى إلى تقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري ودفعها نحو التحول إلى الطاقة النظيفة".

تقليل الانبعاثات

وبالإضافة إلى محطة تحلية المياه التي تعمل بالكامل بتقنية التناضح العكسي (RO) ستُنشيء شركة أكسيونا بجوارها محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 61 ميجاوات. وهذه هي أكبر قدرة لمحطة طاقة شمسية داخل محطة تحلية مياه في المملكة العربية السعودية مما سيقلل من استهلاك المحطة لطاقة الشبكة. ولهذا الغرض سيتم تغطية 70% من جميع الأراضي المتاحة بألواح كهروضوئية من شأنها أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

وعلاوة على ذلك فقد جُهزت المحطة بتقنية التناضح العكسي، والتي لا تعد الحل الأكثر اقتصادا فحسب، بل تعد أيضا الحل الأكثر استدامة: حيث أن الطاقة المستهلكة لتحلية 1000 لتر من المياه باستخدام هذه التقنية هي نفسها الطاقة التي يستهلكها نظام تكييف الهواء في المنزل في ساعة تشغيل واحدة.

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. إن الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 11.2 مليار يورو في عام 2022 ولها وجود تجاري في أكثر من 40 دولة. acciona-me.com

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