دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعيين مقاولاً لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعها "بالم بيتش تاورز" والذي يضم 3 أبراج سكنية فاخرة توفر تجربة معيشة استثنائية على الواجهة البحرية وفقاً لأرقى معايير البنية التحتية العالمية والمرافق الحضرية.

ومنحت "نخيل" عقد تشييد 3 أبراج والبنية التحتية المرتبطة بها إلى شركة "شابورجي بالونجي" على أن تبدأ الأعمال الإنشائية قريباً، حيث تحظى هذه الشركة بمكانة رائدة في قطاع الهندسة والإنشاءات لأكثر من 150 عاماً.

وبهذه المناسبة، قال إلياس مبيض، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة "نخيل": "يعكس مشروع "بالم بيتش تاورز" التزام ’نخيل‘ بتوفير أعلى معايير البنية التحتية والمرافق الحضرية لترسيخ مكانة دبي كمدينة يطمح الناس إلى زيارتها والعيش فيها. ونحن على ثقة من خبرة شركة "شابورجي بالونجي" وإرثها العريق لإنجاز مشروع استثنائي يلبي تطلعات عملائنا الباحثين عن تجربة معيشية فاخرة على البحر مع إطلالات مذهلة ووسائل راحة عالمية المستوى".

ومن جانبه، قال موهان داس سايني، الرئيس التنفيذي لشركة "شابورجي بالونجي": "يسعدنا الفوز بعقد بناء مشروع ’بالم بيتش تاورز‘، والذي يعكس كفاءتنا العالية في قطاع الهندسة والإنشاءات والتزامنا بأعلى معايير الجودة. وكلنا ثقة بأن تطوير مشروع "بالم بيتش تاورز" سيعزز مكانتنا بين شركائنا وعملائنا".

ويضم مشروع "بالم بيتش تاورز" الواقع في "نخلة جميرا"، 3 أبراج فاخرة تضم أكثر من 1،000 وحدة سكنية، ويتميز بإطلالاته البانورامية الخلابة على أفق دبي ومياه الخليج العربي، كما يتفرد بكونه على مقربة من مجموعة متنوعة من وجهات تناول الطعام، والترفيه، والتسلية، والتسوق. وتضم الأبراج الفاخرة وحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وطيف واسع من وسائل الراحة الأكثر تطوراً.

ويكرّس مشروع "بالم بيتش تاورز " التزام شركة "نخيل" بمفهوم "نبني لينعم الناس بالرخاء" عبر تطوير مشاريع مبتكرة. وستمضي الشركة قدماً عبر المرحلة التالية من النمو والازدهار في إطار سعيها لمواكبة أهداف خطة دبي الحضرية 2040 الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش فيها.

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