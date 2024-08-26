القاهرة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن إطلاق خدمة التحويلات اللحظية المدعومة بشبكة المدفوعات IPN ليصبح بذلك أول بنك يتيح تحويلات لحظية التي تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيهاً مصرياً في اليوم، وهو أعلى حد للتحويل اليومي في السوق المصرفي المصري، وذلك عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك، مع إتاحة إمكانية التسجيل الذاتي عبر بصمة الوجه أو الإصبع للتمتع بمميزات التطبيق الذكي. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي وتقديم خدمات مبتكرة ترتقي لتطلعات عملائنا.

وتأكيداً على ريادة البنك في القطاع المصرفي وخدمة العملاء، تعمل خدمة التحويلات اللحظية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على تعزيز تجربة العملاء المصرفية من خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام تُمكن عملائه من تنفيذ معاملاتهم المالية بمرونة وأمان. حيث يمكن للعملاء الآن إجراء تحويلات لحظية إلى أي حساب بنكي آخر باستخدام البيانات الرسمية للحساب أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالحساب أو عنوان الدفع اللحظي أو رقم البطاقة البنكية، وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية.

وتعد خدمات تطبيق الهاتف المحمول لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، هي الأكثر جذبًا للعملاء، بما يتيحه من مميزات تشمل ربط الشهادة أو الوديعة، تسديد مستحقات البطاقة الائتمانية، دفع الفواتير، فتح حساب إضافي لعملاء البنك، ويمكن التسجيل الذاتي من خلال التعرف على بصمة الوجه عن طريق تسجيل رقم الحساب أو رقم بطاقة الخصم المباشر، ويتمتع التطبيق بأعلى معايير الأمان لحماية سرية البيانات، لمنح عملاء البنك أفضل تجربة إلكترونية على الإطلاق.

وتعليقًا على إطلاق الخدمات الجديدة، صرح مصطفى رمزي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر قائلاً:"ترتكز استراتيجية البنك على الابتكار وتطوير خدماتنا المصرفية بشكل مستمر لتقديم خدمات هي الأولى من نوعها في السوق المصري والتي تستهدف دعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية."

وأضاف، "رفع الحد اليومي للتحويلات إلى 3 ملايين جنيهاً، يتيح لعملائنا أقصى استفادة ممكنة من شبكة المدفوعات اللحظية، لمواكبة النمو في التحول الإلكتروني، وتٌمكن البنك من تقديم حلول مصُممة خصيصًا لتحسين التجربة المصرفية وتساعد على تسهيل المعاملات المالية اليومية وتسهم في تقليل الاعتماد على النقد."

ومن جانبه، أوضح شريف على، رئيس قسم الخدمات المصرفية الرقمية في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "خدمة التحويلات اللحظية الجديدة تعمل على تبسيط المعاملات المالية بشكل كبير لعملائنا، مما يؤكد التزامنا بتوفير حلول مصرفية سريعة وآمنة تعزز مستوى الكفاءة والراحة في التعاملات المالية اليومية دون التقيد بساعات عمل أو عطلات رسمية، فيما توفر خاصية التسجيل الذاتي عبر بصمة الوجه أعلى معايير الأمان الإلكتروني".

وأضاف، "دائما ما نهدف في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أن نكون من رواد الابتكار في القطاع المصرفي، حيث نؤمن بأهمية الدور الفعال الذي تلعبه التكنولوجيا في دفع عجلة الاقتصاد القومي والاستمرار في التطور التكنولوجي سواء على مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد أو الشركات."

يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر سعيه الجاد لتحقيق التميز والتطور في عالم الخدمات المالية والمصرفية من خلال التزامه العميق بالابتكار، الذي يشكل جوهر جميع عملياته. يأتي ذلك عبر اعتماد استراتيجيات متقدمة تشمل أحدث الحلول التكنولوجية وتعاون فعّال مع أبرز الشركاء في القطاع المصرفي. كما يهدف البنك إلى تقديم خدمات مصرفية متطورة تسهم في تعزيز الشمول المالي وتدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مما يعكس التزامه بتلبية احتياجات عملائه وتقديم قيمة مضافة للمجتمعات التي يخدمها.

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