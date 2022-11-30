ثلاث صفقات جديدة تتضمن استثمارات في قطاعات التكرير ومبيعات الجملة ووقود الطائرات

تدعم الاستثمارات الأوروبية توسّع وحضور قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية عالميًا

اتفاقية تطوير مشترك مع (سابك) و(بي كي إن أورلن) لمشروع جدانسك المحتمل

أرامكو السعودية ستورّد نحو 45% من طلب (بي كي إن أورلن) للنفط الخام بموجب الاتفاق

الظهران - أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة")، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، عن نجاحها في إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية "بي كي إن أورلن"، وذلك من خلال شركة أرامكو لما وراء البحار بي. في. التابعة لأرامكو السعودية، ومقرها هولندا.

وكجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في يناير 2022، استحوذت الشركة على حصص ملكية بنسبة 30% في مصفاة بسعة 210,000 برميل في اليوم في جدانسك، و100% في شركة تسويق ومبيعات منتجات الوقود، و50% في شركة تسويق وتعبئة وقود الطائرات لمشروع مشترك مع شركة (بي. بي أوروبا إس إي) التي تعمل في سبعة مطارات ببولندا، وذلك بعد اندماج "بي كي إن أورلن" مع شركة "غروبا لوتوس".

وتمثّل هذه الاتفاقية علامة فارقة كبيرة في إستراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأجل بهدف تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، وتعمل على محاولة توسيع محفظة منتجاتها عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها. وتهدف هذه الصفقات لأن تكون أساسًا صلبًا لمزيد من تطوير الأعمال، وتعمل على إكمال إستراتيجية أرامكو السعودية لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى ما يصل لنحو 4 ملايين برميل يوميًا.

وتعليقًا على إغلاق هذه الصفقات، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني: "تُعد هذه الاستثمارات جزءًا من جهودنا لتعزيز وجود أرامكو السعودية في سوق أوروبي رئيسة، وتوفير فرصة مميّزة لتطوير مسارات جديدة فيما يتعلق بتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وذلك بأمل توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على المستوى العالمي ودعم تنويع استثماراتنا. وفي الوقت نفسه، نتطلع للمواصلة في تطوير محفظة منتجاتنا من خلال إستراتيجيتنا للتحوّل المستمر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق".

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة "بي كي إن أورلن"، السيد دانييل أوباجتيك: "تتسم هذه الصفقات بأهمية إستراتيجية في زيادة إمدادات الطاقة، ليس فقط في بولندا وإنما في المنطقة بأكملها. لقد عملنا على تأسيس أكبر شركة في وسط أوروبا بمحفظة أصول متنوعة من شأنها تعزيز الأعمال الحالية بشكل فعال وتطوير أخرى جديدة. وهذا يخلق فرص نمو جديدة تسمح لنا بمواصلة التوسع في المنتجات المتوقعة وذات هوامش الأرباح المرتفعة".

كما أبرمت أرامكو السعودية و(بي كي إن أورلن) اتفاقية لبيع النفط الخام تورّد بموجبها أرامكو السعودية نحو 45% من طلب (بي كي إن أورلن) للنفط الخام.

بالإضافة إلى هذه الاستثمارات، وقّعت أرامكو السعودية، و(سابك)، و(بي كي إن أورلن) اتفاقية تطوير مشترك لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمشروع البتروكيميائيات المحتمل في مدينة جدانسك البولندية.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .