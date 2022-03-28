كشف المهندس اميل عبدالله رئيس مجلس ادارة شركة فرست جروب للاستثمارات بالكويت المالكة لشركة اوربن لينز للتطوير العقارى بمصر عن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والهياكل الخرسانية لثلاثة ابراج بمنطقة ابراج حصة بدولة الكويت الشقيقة قبل الموعد المحدد لإنجاز هذه المرحلة بثلاثة أشهر بالإضافة إلى الانتهاء من ٣٥ % من أعمال التشطيبات الخاصة بالواجهات والتشطيبات الداخلية لهذه الأبراج .



وأضاف عبدالله فى تصريحات صحفية أن حجم أعمال الشركة بدولة الكويت يتجاوز ١٠٠ مشروعا عملاقا ما بين مشروعات خاصة ومشروعات حكومية مع دولة الكويت ما بين ابراج شاهقة الارتفاع تتجاوز ٤٤ دورا ومراكز إدارية وتجارية ومسجد ومدارس وهيئات حكومية ومشروعات سكنية ، لافتا إلى أن سنوات عمالهم فى الكويت ومصر تتجاوز ٣٦ عاما نفذت خلالها المجموعة عددا من المشروعات التى تعتبر علامات بارزة فى مصر والكويت من خلال شركات المجموعة البالغة ٧ شركات تعمل فى جميع التخصصات الخاصة بالتشييد والبناء توجتها مؤخرا بإطلاق شركة اوربن لينز للتطوير العقارى بمصر بفكر ورؤية استثمارية توسعية تتماشى مع حجم التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة المصرية الان لتضع الشركة بصمتها فى مجال تنفيذ الأبراج الشاهقة بالعاصمة الادارية الجديدة احد اهم المشاريع القومية الكبرى على الاطلاق والاعلان عن تنفيذ اولى مشروعاتها فى مجال الأبراج شاهقة الارتفاع فى مصر levels business Tower.



وأشار المهندس فادى عبدالله – الرئيس التنفيذى لشركة اوربن لينز للتطوير العقارى ان شركة فرست جروب الكويت قامت بتنفيذ برج levels Tower بالكويت بأعلى المعايير والمواصفات العالمية ويعتبر احد العلامات البارزة والمميزة بدولة الكويت ولذلك قررت الشركة أن تطرح مشروعها الأول بالعاصمة باسم levels business Tower وتكرار هذا النموذج الرائع من المشروعات ولكن برؤية أكثر تطورا وابتكارا على أرض العاصمة حيث يتميز المشروع الذى يصل إلى ارتفاعات تبلغ ١٥٣ بنحو ٤١ طابقا بأنه " ادارى – تجارى – سياحى فندقى " بموقع متميز وفريد فى الصف الأول من الأبراج السياحية على محور محمد بن زايد الشمالى واطلالة مباشرة على النهر الاخضر لجميع الوحدات.



وأضاف المهندس المعمارى شادى عبدالله عضو مجلس ادارة شركة اوربن لينز انه تم تصميم المشروع بفكر مختلف وغير متكرر لمستوى الرفاهية ونوعية الخدمات واختيار تصميم قوى فهو عبارة عن مزيج مابين المتعة والعمل وتحويل الفن إلى تحفة معمارية من أجل إنشاء علامة تجارية مميزة تكون إضافة قوية جدا فى العاصمة الإدارية الجديدة وتتماشى مع رؤية شركة اوربن لينز ومجموعة فرست جروب الكويتية التى تمتلك من القدرة والخبرة ما يؤهلها لعمل شئ فريد من نوعه ، مشيرا إلى ان مشروع ليفلز بيزنس تاور يتميز بتنوع خدماته وتصميماته الداخلية فى كل دور مقسمة بتفاصيل خاصة وحكاية خاصة يتميز بها كل مجموعة من الطوابق داخل البرج عن غيرها حيث يحتوى على أربع مشروعات بطبيعة والوان وخدمات مختلفة داخل مشروع واحد بمستويات خدمة مختلفة مما يحقق الاختلاف فى نوعية الخدمات المقدمة لكل عميل مما يلبى رغباتهم وفقا لاهتمامتهم الخاصة .

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