الرياض: أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض وموسكو اعتباراً من الأول من أغسطس، بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، ليضيف العاصمة الروسية إلى شبكته المتنامية، بما يتواءم مع خطة طيران ناس للنمو والتوسع، ومع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران في المملكة.

واعتبارًا من الأول من أغسطس، سيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعيًا بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار فنوكوفو الدولي في موسكو أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، ليوفر طيران ناس لضيوفه خيارًا إضافيًا مريحًا للسفر الجوي المباشر بين البلدين.

ومن شأن إضافة موسكو إلى شبكة طيران ناس أن تمنح القادمين من روسيا فرصة لزيارة المملكة والتعرف على تاريخها وشعبها، وعلى معالمها السياحية الجذابة مثل الدرعية والعلا والبحر الأحمر. يأتي ذلك في إطار خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

-انتهى-

#بياناتشركات