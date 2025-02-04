الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكد شعيب الحمادي مدير أول قسم الإعلام في تعاونية الاتحاد أن التعاونية خصصت خلال شهر فبراير الجاري 7 حملات ترويجية تشمل خصومات تصل نسبتها إلى 50% على 3 آلاف سلعة مختارة في جميع فروع التعاونية المنتشرة في إمارة دبي، وعبر متجرها الإلكتروني الذكي، لافتاً إلى أن أولى حملات التخفيضات بدأت منذ اليوم الأول من الشهر الجاري، وذلك ضمن أهدافها لإسعاد المتسوقين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة لهم وبأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.

وبين بأن التعاونية تسعى دائماً إلى تقديم قيمة مضافة لعملائها، مع التركيز على تحسين تجربتهم وتوفير عروض استثنائية كجزء من استراتيجياتها المستمرة لتحقيق الرضا التام للمتسوقين، إذ أن لديها خطط شهرية وسنوية لإسعاد المستهلكين، وجميعها تتماشى مع المواسم المختلفة، حيث تسعى بشكل دائم إلى طرح العروض الترويجية التي تشتمل على خصومات تلبي احتياجات أفراد المجتمع بكل شهر، مشيراً إلى أن حملة شهر فبراير واسعة ومتنوعة، حيث تشمل خصومات عدة وتركز على منتجات فصل الشتاء والاستعداد لشهر رمضان المبارك، إضافة إلى التخفيضات على السلع الاستهلاكية والغذائية وغير الغذائية المختارة، وذلك حتى تعم الفائدة على الجميع.

وتابع بأن حملة شهر فبراير تشمل خصومات على العديد من المنتجات منها المجمدات، واللحوم، والدجاج، ومستلزمات الشواء، إضافة إلى اشتمالها على أصناف مختارة من الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه ومنتجات الألبان والحلويات والبهارات والأرز والزيت والعطور وألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الأخرى الغذائية والاستهلاكية التي تلبي رغبات واحتياجات المستهلكين.

وأوضح أن التعاونية أتاحت خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية الخاصة بشهر فبراير عبر المتجر الإلكتروني الذكي للتعاونية، ضمن مبادراتها السباقة في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين لخوض تجربة تسوق استثنائية، حيث يحتوي المتجر الإلكتروني على خدمات ومزايا فريدة تعمل على تحسين تجربة المتسوقين.

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