أكبر صفقة تمويل في مسيرة "مصدر" ومن الأكبر في قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي حتى الآن

24 مؤسسة ائتمانية رائدة شاركت في صفقة التمويل مع تجاوز مجموع التمويل نسبة 40 % من إجمالي التكلفة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / بلباو، إسبانيا : أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة "إيبردرولا"، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لتطوير محطة "إيست إنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط، وذلك في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع طاقة الرياح البحرية خلال هذا العقد.

وشملت الصفقة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 16.4 مليار درهم (3.6 مليار جنيه إسترليني / 4.1 مليار يورو) شارك فيها 23 بنكاً ووكالة ائتمان الصادرات الدنماركية، وتعد واحدة من أكبر صفقات التمويل في هذا القطاع، والأكبر من نوعها بالنسبة لشركة "مصدر". وسيغطي هذا التمويل جزءاً كبيراً من التكلفة الإجمالية للمشروع، والتي تقدر بنحو20.8 مليار درهم (5.2 مليار يورو). وقد تجاوز مجموع التمويل الممنوح نسبة 40% من التكلفة الإجمالية، ما يعكس ثقة المقرضين في المشروع ومكانة الشركاء.

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يعكس مستوى وحجم الجهات المهتمة بالمشاركة في صفقة التمويل، التي تعد الأكبر في تاريخ ’مصدر ‘، مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام، والإقبال المتزايد من المستثمرين على أصول الطاقة المتجددة عالية الجودة والقادرة على تحقيق أثر واسع النطاق. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً في إطار شراكتنا مع ’إيبردرولا‘، وتسهم في دعم مسيرة المملكة المتحدة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة وتحقيق أهدافها للطاقة النظيفة. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع ’إيبردرولا‘ لتطوير المزيد من المشاريع الضخمة ذات القدرات الإنتاجية العالية والتي تسهم بشكل فاعل في رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة وخارجها."

وكانت "مصدر" و"إيبردرولا" قد أعلنتا خلال الشهر الجاري عن استثمار مشترك في مشروع "إيست إنجليا 3"، حيث ستمتلك كل منهما حصة 50%، مع شراكة في إدارة المحطة البالغة قدرتها 1.4 جيجاواط، والتي من شأنها الإسهام في دعم تحقيق طموحات أوروبا في مجال طاقة الرياح البحرية.

وتقع محطة "إيست إنجليا 3" قبالة سواحل سوفولك بالمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تصبح عند تشغيلها في الربع الأخير من عام 2026 واحدة من أكبر محطتين لطاقة الرياح البحرية في العالم، حيث ستوفر طاقة نظيفة لـ 1.3 مليون منزل في بريطانيا.

ويستفيد المشروع من ضمان الإيرادات على المدى الطويل من خلال عقد فروقات مرتبط بمؤشر أسعار المستهلك لمدة 15 عاماً، تم منحه ضمن جولتي المزاد الرابعة والسادسة لحكومة المملكة المتحدة. كما تم توقيع اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة أمازون في عام 2024. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 2,300 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب دعم نحو 100 وظيفة دائمة طوال فترة التشغيل.

ويمثل الاستثمار المشترك في مشروع "إيست إنجليا 3" محطة مهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بقيمة 15 مليار يورو التي وقّعتها "مصدر" و"إيبردرولا" في ديسمبر 2023، والتي تُعد من أبرز وأكبر الشراكات الثنائية في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، وتهدف إلى تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة في أسواق رئيسية تشمل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل قائمة المؤسسات المشاركة في صفقة تمويل مشروع "إيست إنجليا 3" كلاً من "بي بي في إيه"، و"إتش إس بي سي"، و"آي إن جي"، و"ناتويست"، و"إس إم بي سي"، و"إم يو إف جي"، وبنك الصين، وكريدي أجريكول، وكايكسا بنك، وسانتاندر، و"بي إن بي باريبا"، و"هيلابا"، وباركليز، و"إيه إن زي"، ورابو بنك، وبنك أبوظبي الأول، و"آي سي أو"، وأبانكا، وكوتشابانك، وستاندرد تشارترد، وبنك أيرلندا، و"سي آي سي"، وبنك سيمنس.

وقد قام كل من بنك "كريدي أجريكول سي آي بي" ومؤسسة "إم يو إف جي" بدور المستشارين الماليين للصفقة، بينما تكفلت شركتا "إيه آند أو" و"شيرمان" بتقديم الاستشارات القانونية للمقترض.

لمحة عن "مصدر"

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 51 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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