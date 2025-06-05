جدة، المملكة العربيّة السعوديّة: أعلنت شركة ريسبونس بلس ميديكال، التابعة لشركة ريسبونس بلس القابضة، أكبر مزوّد لخدمات ما قبل المستشفى وخدمات الطوارئ الطبيّة في المنطقة، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة، عن تقديم خدمات رعاية صحيّة شاملة خلال موسم الحج 2025، وذلك عبر فريق متخصّص من الأطباء والكوادر الطبيّة والمسعفين.

ويضم أسطول ريسبونس بلس ميديكال 125 سيارة إسعاف، و18 عيادة طبيّة مجهّزة بالكامل، إلى جانب فريق مكوّن من 350 طبيباً مدرّباً، وذلك لضمان صحة وسلامة الحجاج خلال هذا الموسم الذي يُتوقع أن تستقبل فيه المملكة العربيّة السعوديّة ما يقارب 3 ملايين حاج من مختلف أنحاء العالم.

تمّ توزيع أسطول سيارات الإسعاف بشكل استراتيجي في المواقع الرئيسيّة لأداء مناسك الحج، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطارئة عند الحاجة. كما تضم العيادات الثمانية عشرة فرقاً طبيّة متخصّصة من أطباء وممرضين وموظفي دعم ذوي كفاءة عالية، بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبيّة، بدءاً من الفحوصات الروتينيّة وحتى التدخلات العاجلة، بما يضمن سلامة الحجاج على مدار الساعة.

تعليقاً على المبادرة، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ:

"مهمتنا هي دعم حجاج بيت الله الحرام في رحلتهم الروحيّة من خلال الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتوفير راحة البال لأسرهم وأحبّائهم. تحت قيادة بانـيش عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة RPM السعودية، عمل الفريق الطبي الكبير خلال الأسبوعين الماضيين وفق استعدادات ميدانيّة مكثفة، لتقديم أفضل خدمات الطوارئ الطبيّة للحجاج، وضمان حصول الجميع على رعاية سريعة وفعّالة."

من خلال هذه المبادرة، تؤكد RPM التزامها بالتميّز في خدمات الطوارئ الطبيّة والرعاية المجتمعيّة لأهم وأكبر الأحداث والفعاليّات.

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