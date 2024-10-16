مختبرات دبي للمستقبل تسلط الضوء على أبرز مشاريعها في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية والنقل والخدمات اللوجستية والطائرات بدون طيار

"مختبرات دبي للمستقبل" تنظم ورشة عمل حول أنظمة تنقل وتفاعل الروبوتات يشارك فيها خبراء عالميون من "ميتا و "غوغل" وجامعات ومؤسسات بحثية من ألمانيا والولايات المتحدة والصين

دبي: تشارك "مختبرات دبي للمستقبل" التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، للعام الثالث على التوالي في مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي (آيروس 2024) الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة ما بين 14 - 18 أكتوبر 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستعرض "مختبرات دبي للمستقبل" خلال مشاركتها في النسخة الـ 36 من هذا المؤتمر العالمي، 3 روبوتات متقدمة هي روبوت سترايكر (STRIKER) الذي تم تطويره للتنقل على الأرصفة والطرق الخارجية لتوصيل المنتجات، وروبوت بيكر (PICKER) الذي يركز على أتمتة مهام المستودعات المعقدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وروبوت سيرش أند ريسكيو (SEARCH & RESCUE) الذي تم تطويره لتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ، إضافة إلى استعراض المشاريع التكنولوجية المبتكرة التي تشرف على تطويرها في مجال الأنظمة الذكية والنقل والخدمات اللوجستية والطائرات بدون طيار.

وخلال مشاركتها في هذا الحدث، تنظم "مختبرات دبي للمستقبل" أيضاً ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة الفنية لجمعية الروبوتات والأتمتة للروبوتات المعرفية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، حول تقنيات وأنظمة تنقل وتفاعل الروبوتات بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين لتسليط الضوء على كيفية توسيع استخداماتها في مختلف القطاعات بالتعاون بين مختلف المؤسسات البحثية والتكنولوجية والاقتصادية والحكومية.

ويشارك في هذه الورشة البروفيسور دروف باترا من شركة "ميتا" العالمية، والدكتور جاكي ليانغ من "غوغل ديب مايند"، والبروفيسور تميم عصفور من معهد كارلسروه للتكنولوجيا في ألمانيا، والبروفيسور كريس هاوسر من جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين في الولايات المتحدة، والبروفيسور ديباك باثاك من جامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور غويو جو من جامعة تسينغهوا الصينية. وتم تنظيم الورشة من قبل البروفيسور باولو داري والدكتور طارق طه والدكتور راجكومار موثوسامي من مختبرات دبي للمستقبل؛ والدكتورة جورجيا شالفاتزاكي من جامعة دارمشتات التقنية؛ والدكتور كينسوكي هارادا والدكتور ويوي وان أستاذ من جامعة أوساكا؛ والدكتور يوتشيان جيانج، والدكتور روبرتو مارتن من جامعة تكساس في أوستن.

وأكد خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل، أن مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي (آيروس 2024) يقدم منصة عالمية لتعزيز الشراكات الدولية وتسليط الضوء على أهم المشاريع التكنولوجية والمبادرات الوطنية التي تعمل مختبرات دبي للمستقبل على تنفيذها بما يسهم بدعم واستقطاب المواهب الواعدة، وتطوير تنفيذ المشاريع المبتكرة انطلاقاً من دبي ترسيخاً لمكانتها كمدينة عالمية رائدة في مجال البحث والتطوير التكنولوجي وتماشياً مع مستهدفات "برنامج دبي للروبوتات والأتمتة" و"برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار" اللذان أطلقهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وأضاف: "تحرص مختبرات دبي للمستقبل على المشاركة في هذا المؤتمر العالمي الأكبر من نوعه في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية كونه يوفر فرصة مميزة للتواصل مع أهم الشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال والهيئات الحكومية المسؤولة عن التطوير التكنولوجي والبحث العلمي لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التطورات العلمية في مختلف مجالات تكنولوجيا المستقبل.

وكانت "مختبرات دبي للمستقبل" قد بدأت مشاركتها في مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي (آيروس) في نسخة العام 2022 والتي استضافتها مدينة كيوتو اليابانية، إضافة إلى نسخة العام 2023 في مدينة ديترويت الأمريكية.

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