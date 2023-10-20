دبي: يفتخر ون زعبيل، المشروع الأيقوني المملوك بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بفوزه الهام في جوائز العقارات العربية المرموقة لعام 2023. حصد المشروع 3 جوائز خلال الحدث الحصري الذي عقد يوم الخميس الموافق لـ 19 أكتوبر الحالي في فندق حبتور جراند في دبي.

جاء هذا التكريم تقديراً للتميز ومستويات الإنجاز الراقية في مجال العقارات والتطوير والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، أشادت جوائز العقارات العربية بإنجازات ون زعبيل ذات المستوى العالمي، من خلال تقديم 3 جوائز عن 3 فئات/ الجائزة الأولى «المشروع متعدد الاستخدامات لهذا العام»، والجائزة الثانية عن فئة «المشروع التجاري المستدام لهذا العام» أما الجائزة الثالثة فجاءت عن فئة «المشروع السكني المستدام لهذا العام». بجانب فوز المشروع بجوائز هذه الفئات الثلاث، فقد تم إعلان فوز ون زعبيل بجائزتين عن فئة «الخمس نجوم» هما «المشروع متعدد الاستخدامات لهذا العام» و«المشروع التجاري المستدام لهذا العام». وجاء ذلك اعترافاً لكون المشروع واحداً من أهم وأفضل المشاريع المشاركة في المنطقة. بعد هذا الإعلان، سيتم إعادة تحكيم المشروع ليدخل في المنافسة مع المشاريع الفائزة في جائزة الخمس نجوم، في مناطق أخرى من العالم مثل أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكيتين، ويتطلع القائمون على المشروع للحصول على لقب "المشروع الأفضل في العالم"، الذي سوف يتم الإعلان عنه من خلال "جوائز العقارات الدولية" في أوائل العام المقبل.

يعيد مشروع ون زعبيل، هذه الأيقونة المعمارية والهندسية، تعريف مفهوم المشاريع متعددة الاستخدامات في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتكون هذا المشروع الثوري من برجين، ألا وهما ون زعبيل تاور وون زعبيل ذا ريزيدينسز، ويفصل بينهما ذا لينك، البرج الأفقي الكابولي المعلق، وهو عبارة عن منصة بانورامية ترتفع 100 متر فوق سطح الأرض. يضم ون زعبيل هذا المشروع الشامل، 264 وحدة سكنية خاصة، ومساحات مكتبية ممتدة على 26,000 متراً مربعاً، و11 مطعماً بإشراف طهاة حاصلين على نجمة ميشلان، كما يحتوي على أول منتجع عمودي حضري فائق الفخامة في ون آند أونلي ون زعبيل، كما يستضيف وجهة اللياقة والتعافي الفريدة من نوعها، فندق سيرو الأول من نوعه في دبي، إضافةً إلى توفير 94 ون آند أونلي برايفت هومز، و9 بنتهاوس، ومنصة بيع بالتجزئة راقية.

يسعى ون زعبيل إلى تطبيق معايير الكفاءة البيئية والاستدامة النموذجية في كافة أنحاء المشروع، كما يهدف إلى الحصول على شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة، LEED الذهبية عن المشروع بأكمله، وكذلك شهادة SmartScore و WiredScore عن بناء المكاتب، وسوف يحصل المشروع على الشهادات قبل نهاية العام. يطبق المشروع أعلى معايير المباني الخضراء من خلال تبني العديد من المبادرات، في جميع مراحل العمل عليه، ابتداءً من التصميم المستدام مروراً بمراحل البناء وليس انتهاءً بالعمليات التشغيلية، علاوةً على استخدام التقنيات الذكية من أجل ترشيد استهلاك المياه والطاقة بكفاءة طوال عمر المشروع.

وتحدث ماثيو شاو، المدير العام لون زعبيل، في هذه المناسبة قائلاً: "نفتخر بحصولنا على جوائز العقارات العربية المرموقة، لم نكتف بجائزة واحدة، بل كان لنا شرف استحقاق ثلاث جوائز عن فئات متميزة. هذا المشروع الفريد من نوعه يعكس التزام ون زعبيل بمعايير الاستدامة، الابتكار، وتجسيد الروح الريادية في دبي."

ويجدر الذكر بأن مراحل الافتتاح المرحلي لمشروع ون زعبيل سوف تبدأ في نوفمبر، من خلال افتتاح البرج السكني، ويليه المكاتب، منتجع ون آند أونلي ون زعبيل، وفندق سيرو في الربع الأول من عام 2024.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن "ون زعبيل"

يعدّ ون زعبيل أيقونة دبي الجديدة وهو يتوسط منطقة استراتيجيّة في قلب إمارة دبي. يتكوّن المشروع من برجين عاموديين، وهو مشروع مبتكر ومتعدد الاستخدامات، يضم وحدات سكنية فاخرة، فندق فاخر للغاية بإدارة مجموعة ون آند أونلي، فندق سيرو، الفندق الفاخر للتعافي واللياقة، وكذلك ون زعبيل برايفت هومز، إضافةً إلى المساحات المكتبية الفاخرة، منصة البيع بالتجزئة، الردهة ذات الإطلالة البانورامية على أفق دبي. يتضمن تصميم هذا المشروع برجين شاهقين عصريين متصلان ببعضهما بواسطة برج كابولي معلق يسمى "ذا لينك". يمكن مشاهدة أفق دبي بزاوية 360 عند التواجد في منصة المشاهدة في ذا لينك، كما يقدم تجربة استثنائية ورائعة، إضافةً إلى خدمات الضيافة والطعام الاستثنائية وغير المحدودة.

يرمز ون زعبيل إلى الطموح والابتكار في دبي. يقف هذا المشروع بشموخ في قلب دبي ليصبح وجهة آسرة وملهمة لكل من يراه. صمّم كوجهة سكنية وتجارية وترفيهية ترتبط جميعها بسلاسة لتحاكي متطلبات المقيمين والزائرين ممّا يوفر أسلوب حياة راق وفريد. يجتمع في المشروع خدمات التسوق والإقامة والترفيه لتمنح الزوار والضيوف تجربة غنية وفريدة وسلسة لا مثيل لها، مهيئةً لسكان دبي ما يستحقونه من أسلوب حياة راقٍ وفاخر.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات، الرجاء التواصل عبر البريد الالكتروني: pressenquiries@sabaconsultants.ae