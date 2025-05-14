الشارقة، في إنجاز جديد يعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية رائدة ومستدامة تجمع بين الثقافة، التراث، والرفاهية، حصلت ثلاث وجهات ضيافة فاخرة تابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) على تصنيف عالمي متقدم ضمن أفضل 10% من الفنادق على مستوى العالم للعام 2025، وهي؛ فندق "ذا تشيدي البيت، الشارقة"، و"واحة البداير"، و"نزل الرفراف". وجاء هذا التصنيف بناءً على معايير الجودة والتميز في تجربة الضيافة التي تقدمها هذه الوجهات، والتي تشمل تجارب إقامة فريدة في مواقع طبيعية متنوعة، مع التركيز على الاستدامة، والهوية المحلية، وتقديم تجارب طهي بإشراف طهاة عالميين حاصلين على نجوم ميشلان.

ويُجسد هذا التصنيف التزام "شروق" بتطوير مشاريع ضيافة تجمع بين الفخامة، والثقافة، والتاريخ، وتمنح الزوار فرصة للتفاعل مع التراث الإماراتي في بيئة أصيلة تعكس روح المكان. ويعتمد هذا التصنيف على تقييمات الضيوف عبر "تريب أدفايزر"، إحدى أبرز منصات عالم السياحة والسفر، والتي تُعد مرجعاً عالمياً لآراء المسافرين، حيث تم تقييم الوجهات بناءً على جودة الخدمات، النظافة، الراحة، والتجارب المقدمة، مما يعكس مستوى رضا الضيوف وسعادتهم.

ذا تشيدي البيت، الشارقة

فندق "ذا تشيدي البيت، الشارقة"، الذي تديره مجموعة فنادق (GHM)، هو جوهرة ثقافية في منطقة "قلب الشارقة" التابعة لـ"شروق"، ويجمع الفندق بين التراث الإماراتي الأصيل وفخامة التصميم المعاصر، إذ يتكون من بيوت تراثية أُعيد إحياؤها، ويضم 65 غرفة وجناحاً فاخراً بتصاميم عالمية تحتفظ بالهوية والطابع التراثي، بالإضافة إلى مرافق راقية تشمل نادياً صحياً "سبا"، ومركزاً للياقة البدنية، وعدد من المطاعم العالمية، إلى جانب مكتبة ومتحف يروي تاريخ المنطقة. ويعكس الفندق التزام "شروق" بالحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للإمارة مع تطبيق معايير الاستدامة.

واحة البداير

أما نُزل "واحة البداير"، الذي يشكّل جزءاً من "مجموعة الشارقة للضيافة"، فهو وجهة صحراوية فاخرة تمتد على مساحة 226,530 متراً مربعاً في قلب الكثبان الرملية للمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة. يضم المشروع 21 وحدة فندقية و25 خيمة فاخرة مزودة بمسابح خاصة، ويقدم لضيوفه تجارب وباقات مميزة تشمل رحلات السفاري، وركوب الجمال والخيول، إلى جانب احتوائه على مطعم "المُدام" الذي يجمع بين الأطباق العالمية والنكهات المحلية.

نُزل الرفراف

ويتميّز "نُزل الرفراف"، الواقع في كلباء على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، بموقعه الفريد ضمن محمية أشجار القرم، مما يجعله ملاذاً طبيعياً لعشّاق الطبيعة. ويندرج النُزل تحت مظلة "مجموعة الشارقة للضيافة" ويضم 40 خيمة فاخرة تقدم تجربة مستدامة تراعي البيئة وتلبي تطلعات الزوار الباحثين عن تجربة ضيافة بيئية فاخرة.

وتقع الخيام على جزيرة تُعد موطناً لمجموعة من الطيور والسلاحف البحرية النادرة، كطائر الرفراف والسلاحف والسلاحف الخضراء. ويوفر النُزل أنشطة متنوعة تشمل السباحة، وركوب الدراجات والقوارب، إضافة إلى استكشاف "محمية أشجار القرم"، حيث يمكن للزوار مراقبة الطيور والتعرف على الحياة البحرية الغنية في الساحل الشرقي للإمارة.

وجهات ضيافة تجمع بين الاستدامة والجودة

وأكدت "شروق" أن هذا الإنجاز يعكس رؤيتها الاستراتيجية في تطوير وجهات ضيافة تجمع بين الاستدامة والجودة، وتعزز مكانة الشارقة كوجهة سياحية عالمية، مشيرة إلى أن هذه الوجهات تمثل جزءاً من مساعي الهيئة لتعزيز قطاع السياحة والضيافة في إمارة الشارقة، من خلال تطوير مشاريع مبتكرة تُعنى بالحفاظ على البيئة، والترويج للثقافة المحلية، ودعم الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي للإمارة.

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