نموّ القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 77 % على أساس سنوي لتصل إلى 85 مليار درهم، حيث شكّلت تداولات المستثمرين من شريحة المؤسسات 71 % من إجمالي قيمة التداول

% على أساس سنوي لتصل إلى مليار درهم، حيث شكّلت تداولات المستثمرين من شريحة المؤسسات % من إجمالي قيمة التداول سوق دبي المالي يستقطب خلال الأشهر الستة الأولى من العام 53,655 مستثمراً جديداً، 84% منهم من الأجانب، مما ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين الإجمالية لتضم الآن أكثر من 1.2 مليون مستثمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق دبي المالي (ش.م.ع) اليوم عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 777.1 مليون درهم، بزيادة نسبتها 298% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، ما يؤكد ثقة المستثمرين القوية والتوسع المستمر لأسواق رأس المال في دبي.

وحقق سوق دبي المالي أداءً قوياً خلال هذه الفترة، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 10.6%، ما يعكس قوة السوق المحلية والتحول العالمي الشامل نحو أسواق مالية تتسم بالمرونة والتركيز على النمو. كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 995 مليار درهم.

وصرّح معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي قائلاً: "حقّق سوق دبي المالي أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً باتساع وتنوّع النشاط الاستثماري في السوق والإقبال والتفاعل القوي من المستثمرين. ويعكس صعود مؤشر السوق، إلى جانب المشاركة المستمرة من قبل المستثمرين من شريحة المؤسسات والمستثمرين الأجانب، الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي، في وقت يسجل فيه القطاع العقاري حركة غير مسبوقة، وتتنامى فيه صناديق التحوّط، وتزداد تدفّقات رأس المال، ما يرسّخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد. وقد ساهمت النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال، التي أقيمت في مايو، في ترسيخ الحضور العالمي المتصاعد لسوق دبي المالي، حيث استقطبت أكثر من 1,500 مشارك من أبرز القيادات والشركات وصناع القرار في المنطقة والعالم، ما مهّد لمواصلة مسيرة الابتكار والنمو. ونتطلع قدماً إلى الاستمرار في جهود تطوير البنية التحتية للسوق وتنويع حلوله ومنتجاته بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل."

أبرز النتائج المالية

ارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي بنسبة 191% ليصل إلى 888.9 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً بزيادة قوية في الدخل التشغيلي وعوائد الاستثمار المستقرة، بالإضافة إلى دخل غير متكرر من بيع عقار استثماري. وبلغت المصاريف باستثناء الضرائب، 111.8 مليون درهم مقارنة مع 110.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية للسوق.

ووصل إجمالي الإيرادات إلى 702.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 157.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024 في حين وصل صافي الربح قبل الضريبة إلى 642.2 مليون درهم، مقارنة مع 99.8 مليون درهم للفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس النمو المُطرد في السوق.

نشاط تداول قوي

شهد سوق دبي المالي نمواً ملحوظاً في نشاط التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 75% على أساس سنوي ليصل إلى 692 مليون درهم، ما رفع القيمة الإجمالية للتداول إلى 85 مليار درهم، بزيادة نسبتها 77% مقارنة مع 48 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 37% ليصل إلى نحو 13,900 صفقة يومياً، ما يعكس المشاركة القوية من المستثمرين.

نمو قوي في مشاركة المستثمرين

استقطب سوق دبي المالي 53,655 مستثمراً جديداً خلال النصف الأول من عام 2025، 84% منهم من الأجانب، ما رفع قاعدة المستثمرين إلى أكثر من 1.2 مليون مستثمر. وارتفعت نسبة التداول من شريحة المؤسسات بشكل ملحوظ لتشكل تداولاتها 71% من إجمالي قيمة التداول، فيما ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من إجمالي حجم التداول، وشكلت نسبة ملكيتهم 20% من إجمالي القيمة السوقية.

وفي يونيو، شارك سوق دبي المالي في مؤتمر البورصات الخليجية الذي نظمه بنك "إتش إس بي سي" في لندن، بحضور أكثر من 300 مستثمر مؤسسي عالمي، وما يزيد عن 100 شركة مدرجة، وممثلين عن جميع بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. وسلط المؤتمر الضوء على تنامي الاهتمام العالمي بأسواق المنطقة، مدفوعاً بقوة الأداء الإقليمي، بما في ذلك ارتفاع نشاط الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج بنسبة 33% خلال الربع الأول من العام.

إدراج مساكن دبي ريت: محطة بارزة لسوق دبي المالي

خلال النصف الأول من عام 2025، رحّب سوق دبي المالي بالطرح العام الأولي البارز لصندوق مساكن دبي ريت (DUBAIRESI)، وهو أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول صندوق متخصص في قطاع تأجير الأصول السكنية.

وجمع الطرح عائدات بقيمة 2.145 مليار درهم (584 مليون دولار)، وشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين وبلغ الطلب الإجمالي أكثر من 56 مليار درهم (15 مليار دولار) متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة. وبلغت القيمة السوقية عند الإدراج نحو 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار)، ليرسخ مساكن دبي ريت مكانته كأكبر صندوق استثمار عقاري مُدرج خليجياً، مُؤكّداً ثقة المستثمرين القوية في قطاع العقارات في دبي.

تعزيز مشاركة المستثمرين ومواصلة جهود التطوير

استضاف سوق دبي المالي في مايو، النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي استقبلت أكثر من 1,500 مشارك وما يزيد عن 100 متحدث من مؤسسات عالمية رائدة. وقد رسخ هذا الحدث السنوي مكانته كمنصة إقليمية للحوار والابتكار والاستثمار، ما عزز الدور المحوري لسوق دبي المالي كمحفز استراتيجي في تطوير أسواق المال. وخلال القمة هذا العام، أعلن سوق دبي المالي عن إضافة ميزتين جديدتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بتطبيق "آيفستر" (iVestor)، وهما ميزة الإفصاحات الذكية وميزة ملخص البيانات المالية.

وتقدم ميزة الإفصاحات الذكية ملخصات لبيانات وأخبار الشركات المطوّلة، أما موجز البيانات المالية، فيعرض أهم المؤشرات المالية بدقة ووضوح. وتهدف هذه الميزات الجديدة إلى تبسيط الوصول إلى المعلومات ودعم المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على أدوات استثمارية رقمية سهلة ومتكاملة.

كما واصل سوق دبي المالي تطوير منصة "أرينا"، المصممة لتسهيل الوصول إلى الاكتتابات الأولية وتنويع فرص الاستثمار عبر مختلف فئات الأصول، بما يدعم أداء وتنوع السوق ويعزز تفاعل المستثمرين.

قطاعات متنوعة

بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 995 مليار درهم، في انعكاس مباشر للتنوع الاقتصادي في دبي، حيث تتوزع هذه القيمة على عدد من القطاعات الرئيسية تشمل: القطاع المالي 40%، العقارات 20% والمرافق 17%، والصناعات 12%، وخدمات الاتصالات 5%، فيما تستحوذ قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والقطاعات الأخرى على النسبة المتبقية. ويعزز هذا التنوع قدرة سوق دبي المالي على استقطاب المزيد من الإدراجات من القطاعات الناشئة والقطاعات ذات التمثيل المحدود.

من جانبه، صرح حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي قائلاً: "يشكل أداء سوق دبي المالي خلال النصف الأول من عام 2025 دليلاً على مسار التطوّر الممنهج والمدروس والتقدم المستمر في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين. ويؤكّد الإدراج الناجح لصندوق مساكن دبي ريت استمرار قوة نشاط الاكتتابات الأولية وتنامي إقبال المستثمرين على فئات أصول أكثر تنوعاً. ومع توسيع نطاق المنتجات وتعزيز البنية التحتية، يواصل سوق دبي المالي ترسيخ مكانته كمركز محوري لجذب رؤوس الأموال ومنصة انطلاق لأكثر الشركات طموحاً في المنطقة."

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نبذة عن سوق دبي المالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. www.dfm.ae