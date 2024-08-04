القاهرة - أعلنت شركة المطورون العرب القابضة عن بدء تسليم 294 فيلا بالمرحلتين الأولى والثانية من مشروع "سيا فيلاجيو" بمدينة العلمين الجديدة، تزامنًا مع الانتهاء من مجموعة متنوعة من الخدمات ليصبح المشروع جاهز للسكن، جاء ذلك بفضل إنفاق الشركة استثمارات ضخمة على الأعمال الإنشائية لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المخطط لها، ووفق أعلى مستويات الجودة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة شركة المطورون العرب القابضة في تكثيف العمل بمشروعات الشركة القائمة لتلبية الطلب المرتفع من العملاء، ودراسة فرص استثمارية جديدة، وفي ضوء حرص الشركة على المساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذلك دعم خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

ونجحت شركة المطورون العرب القابضة، في الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع "سيا فيلاجيو"، وتحقيق تقدمًا في أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة متجاوزة نسبة إنجاز 40%.

في هذا الصدد قال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة تمتلك محفظة من المشروعات المطلة على ساحلي البحر الأحمر والأبيض المتوسط مما يمنح الشركة ميزة فريدة في تقديم باقة متنوعة من الوحدات لعملائها، بما ينعكس على زيادة المبيعات وتعظيم الإيرادات للمساهمين، كما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة أعداد السياحة الوافدة للبلاد مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأضاف أن إدارة شركة المطورون العرب القابضة سعت خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بكل مشروعاتها خاصة الساحلية، وفي سبيل تحقيق ذلك تعاقدت مع كبرى شركات المقاولات لضمان تقديم أفضل منتج عقاري لعملائها بأعلى مستوى من الجودة، وانعكست نتائج هذه الجهود في نجاح الشركة في بدء تسليم 176 فيلا بالمرحلة الأولى بمشروع "سيا فيلاجيو"، ومن المقرر تسليم 118 فيلا آخرين بالمرحلة الثانية تباعًا خلال الفترة المقبلة، وهو أكبر عدد من الوحدات تسلمه شركة تطوير عقاري بمشروع واحد خلال صيف 2024.

وتمتلك شركة المطورون العرب مشروعات على البحر الأحمر والأبيض المتوسط تحت العلامة التجارية "سيا"، منها مشروع "سيا فيلاجيو" والذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع بقلب الساحل الشمالي بوسط مدينة العلمين الجديدة وأمام ناطحات سحاب العلمين الشهيرة مما يجعله في موقع استراتيجي بالقرب من الطرق والمحاور الرئيسية وعلى بعد دقائق من مطار العلمين الجديدة وجامعة العلمين الدولية.

ويعد "سيا فيلاجيو" من أرقى المشروعات السياحية في الساحل الشمالي، حيث يضم فيلات فقط بمساحات متنوعة وتصميمات عالمية تناسب متطلبات العملاء، ويخصص جزء كبير من مساحة المشروع للمسطحات الخضراء، كما يضم المشروع العديد من الخدمات المختلفة تصل إلى 20 مبنى تجاري وأنشطة ترفيهية ومطاعم دولية.

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