تحديد سعر الإصدار للشريحتين عند أدنى هامش تسعير تحققه أي شركة عقارية في الشرق الأوسط، بفارق تنافسي قدره 87 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية

طلب استثنائي يفوق حجم المعروض بواقع 2.8 مرة، وقيمة إجمالية للطلبات تتجاوز 830 مليون دولار، مما أتاح إتمام التسعير في يوم واحد عبر عملية بناء سجل أوامر سريعة

الإصدار يعزز أجندة الاستدامة لدى الدار واستراتيجيتها التمويلية التي تتحسب للتقلبات الدورية للأسواق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "الدار للاستثمار العقاري"، التابعة لمجموعة الدار ش.م.ع ("الدار")، والتي تمتلك وتدير محفظة من العقارات المدرة للدخل بقيمة 30.7 مليار درهم (8.4 مليار دولار)، عن نجاحها في جمع 290 مليون دولار من خلال طرح إضافي لصكوكها الخضراء القائمة التي تستحق في عامي 2034 و2035.

وقد فاق الإقبال على الإصدار حجم المعروض بواقع 2.8 مرة، إذ استقطب طلبات بقيمة 830 مليون دولار. واستقطب الإصدار اهتماماً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغت نسبتهم 52% و48% على التوالي من إجمالي التخصيص النهائي للصفقة.

وجرى تسعير الشريحة الأولى من الطرح الإضافي للصكوك الخضراء التي تستحق في عام 2034 بعائد يبلغ 4.89%، وبفارق تنافسي قدره 87 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، في حين بلغ عائد الشريحة الثانية التي تستحق في عام 2035 نسبة 4.95%، بفارق مماثل قدره 87 نقطة أساس فوق المؤشر القياسي. وبهذين الإصدارين، تكون الدار قد نجحت في تحقيق أدنى هامش تسعير لها على الإطلاق في إصدار دين عام، وهو أيضاً أدنى فارق سعري تحققه أي شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: "يؤكد نجاح الدار في استقطاب طلب قوي من قاعدة واسعة من المستثمرين على الثقة الكبيرة باستراتيجيتنا وتصنيفنا الائتماني العالي من الدرجة الاستثمارية. نسعى من خلال تعزيز سيولتنا المالية وفق استراتيجية تأخذ بالاعتبار التقلبات الدورية للسوق، إلى زيادة مرونتنا لمواصلة مسيرة النمو مع الحفاظ على قدرتنا على التكيف خلال الدورات الاقتصادية المختلفة، وتأكيد التزامنا الراسخ بأهدافنا الطموحة في مجال الاستدامة".

وستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار، والذي يشمل إعادة تمويل أصولها المعتمدة وفقاً لمعايير الاستدامة. وقد استثمرت الدار حتى اليوم أكثر من 150 مليون درهم لتحديث 69 من عقاراتها عبر إدخال ممارسات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع أهدافها الطموحة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.

وفي إطار الصفقة، شارك كلٌ من "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول"، إلى جانب بنك "جي بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب. وقد لاقى الإصدار مشاركة قوية من مستثمرين دوليين، حيث تضمنت طلب شراء رئيسياً من شركة "بريفان هوارد أبوظبي".

وتأتي هذه الإصدارات بعد سلسلة من إصدارات التمويل الناجحة التي أنجزتها الدار مؤخراً لتنويع مصادر تمويلها. ونتيجةً لذلك، تمتلك الدار حالياً سيولة متاحة تقارب 30 مليار درهم، وهو ما يوفر لها ملاءة مالية قوية للتحوط من تقلبات السوق مع الحفاظ على مرونة عالية لتمويل مسيرة نموها المستدام على المدى الطويل.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

