دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الحبتور للسيارات، الموزع الحصري لشركة جاك موتورز في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق أحدث حملاتها الترويجية المميزة "ادفع أقل.. لقيادة بلا حدود"، والتي ستستمر طوال شهر سبتمبر، لتتيح للعملاء اقتناء سيارات جاك جديدة كلياً بأسعار يومية تبدأ من 29 درهماً فقط، مما يجعل امتلاك سيارة جاك أكثر سهولة من أي وقتٍ مضى.

ويشمل هذا العرض الحصري مجموعة من طرازات جاك التي تشمل JS6 و J7 و JS4 و JS3، حيث يجمع بين الأسعار اليومية الميسّرة والعديد من المزايا الإضافية التي تجعل تجربة التملك خالية من المتاعب. وسيحصل العملاء عند شراء سياراتهم ضمن هذا العرض على خدمة صيانة وتسجيل مجانية، إلى جانب ضمان شامل لمدة خمس سنوات بعدد غير محدود من الكيلومترات، بما يمنحهم راحة بال تتجاوز حدود الشراء الأولي.

وإلى جانب الأسعار المناسبة لجميع الميزانيات، يتيح تنوع الطرازات المتوفرة ضمن مجموعة سيارات جاك فرصة مثالية للعملاء لاختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، فمن القيادة داخل المدينة مع طرازي JS3 وJ7، وصولاً إلى الرحلات العائلية الممتعة مع JS4 وJS6، تقدّم جاك خيارات متعددة تجمع بين الأناقة والعملية لتلبية تطلعات مختلف السائقين.

ويأتي هذا العرض في إطار التزام شركة الحبتور للسيارات وجاك موتورز المستمر بتوفير راحة البال لعملائها من خلال الجمع بين الأسعار التنافسية والتميز في خدمات ما بعد البيع عبر شبكة معارضها المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

تبدأ الأسعار اليومية لمجموعة طرازات جاك المشمولة ضمن هذا العرض (شاملة ضريبة القيمة المضافة) على النحو التالي:

JS3 ابتداءً من 29 درهماً يومياً

ابتداءً من 29 درهماً يومياً J7 ابتداءً من 34 درهماً يومياً

ابتداءً من 34 درهماً يومياً JS4 ابتداءً من 35 درهماً يومياً

ابتداءً من 35 درهماً يومياً JS6 ابتداءً من 45 درهماً يومياً

نبذة عن شركة الحبتور للسيارات:

شركة الحبتور للسيارات هي وكيل التوزيع الحصري لسيارات ميتسوبيشي موتوز، وفوسو، وجاك، وبينتلي، وبوغاتي، وباغاني، وريماك أوتوموبيلي وزينغر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من مجموعة شركات الحبتور ذات الأعمال المتنوعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدراهم والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لعملياتها. تمتلك المجموعة أعمالاً واسعةً واستثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الهندسة، والعقارات، والفنادق، والتأجير، والتعليم، والنشر، والسيارات.

