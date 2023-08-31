علامة ستيف مادن، أحد أكثر العلامات التجارية رواجاً في مجال الأزياء والموضة في أمريكا، تعزز وجودها في المملكة العربية السعودية بافتتاح متجرها العاشر في الرياض بارك

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء والموضة، عن الافتتاح الكبير للمتجر العاشر لعلامة ستيف مادن في السعودية. تتم بهذا المتجر الجديد المفتتح في الرياض بارك إجمالي متاجر علامة ستيف مادن يصل إلى 29 متجر في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. كما يجسد هذا الافتتاح الالتزام المستمر لمجموعة أباريل نحو تقديم منتجات عصرية تواكب أحدث صيحات الموضة العالمية لعملائها في الشرق الأوسط.

وتضمن الافتتاح الذي طال انتظاره بتاريخ 25 أغسطس حصول أول 100 متسوق من زوار المتجر على هدايا حصرية وخاصة من ستيف مادن.

علق السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل على هذا الافتتاح الكبير " يأتي هذا التوسع كانعكاس لتفانينا المتواصل نحو عملائنا وتعهدنا بجلب أحدث صيحات الموضة لهم، ويتعدى كونه مجرد متجر جديد فحسب. واحتفالنا بهذه المناسبة التاريخية نؤكد بها على إلتزامنا بالابتكار وتقديم الجودة و والاستمرار في مركز الريادة في هذا المجال على مدى السنوات القادمة."

وقال السيد ستيف مادن، المؤسس والرئيس الإبداعي لعلامة ستيف مادن معلقاً " يسرنا التوسع المستمر في السعودية من خلال افتتاح متجرنا العاشر والذي يدل على الرؤية المشتركة لستيف مادن في هذا الإقليم المتنامي. ويعكس هذه التوسع عزمنا نحو الابتكار، والجودة، ومواكبة الموضة المعاصرة، كما ويسرنا أن نواصل النمو المستمر في الرياض."

بتاريخ 26 أغسطس، أصبح متجر ستيف مادن في الرياض بارك وجهة عشاق الموضة والجمال. وزينت الأمسية مراسم قص الشريط التي عكست الرؤى المشتركة بين فريق ستيف مادن، والقيادة الموقرة لمجموعة أباريل، وإدارة مركز الرياض بارك. احتفالنا بهذه المناسبة يتعدى كونه مجرد افتتاح بل احتفاء بالإنجاز الباهر الذي يؤكد على أهمية الشراكة المزدهرة بين مجموعة أباريل وعلامة ستيف مادن عبر سائر دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبع هذه الافتتاح الرسمي، حفل خاص ورسمي ضم نخبة من أبرز المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وأشهر الشخصيات الإعلامية والذين أضاف حضورهم إلى الأمسية مزيداً من الروعة والفخامة. واستمتع الحاضرون بأحدث المقطوعات الموسيقية التي قام بتقديمها منسق الأغاني " الدي جي " والتي أضفت على هذا الاحتفال مزيجاً والمرح مع أجواء مفعمة بالموضة وفرص التعارف.

تمتع الضيوف بتذوق نكهات المقبلات النيويوركية الأصيلة " كانبيز" بجانب عصائر الموهيتو المنعشة والتي أضفت أجواء مرحة مشابهة للأجواء الاستوائية طيلة الأمسية.

تستمر مجموعة أباريل بالتعاون مع ستيف مادن في التزامها لتحقيق التميز والابتكار ومواكبة الموضة العصرية. يأتي هذا المتجر الجديد دليلاً جديداً على تفاني العلامة تجاه عملائها بتقديم أحدث صيحات الموضة في عالم الأحذية. ومع استمرار نجاحات علامة ستيف مادن ، سيتسنى للعملاء تجربة كل جديد واستثنائي في عالم الموضة والأزياء عالية الجودة.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,025 متجراً وأكثر من 80 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

https://apparelglobal.com/ar/

لمحة عن ستيف مادن

يقوم ستيف مادن بتصميم وإصدار وتسويق الأحذية والإكسسوارات والملابس العصرية للنساء والرجال والأطفال. وإلى جانب تسويق المنتجات تحت علاماته التجارية الخاصّة بما في ذلك ستيف مادن ودولتشي فيتا وبيتسي جونسون وبلوندو وغريتس وبي بي داكوتا وماد لوف، فإن ستيف مادن حاصل على ترخيص للعديد من العلامات التجارية، بما في ذلك آن كلاين. ويقوم ستيف مادن أيضاً بتصميم وإصدار المنتجات تحت أسماء تجارية خاصّة بعلامات تجاريّة لمختلف تجار التجزئة. ويشمل التوزيع بالجملة لشركة ستيف مادن المتاجر الشّاملة وتجّار الجملة وتجّار التجزئة وسلاسل متاجر الأحذية وتجّار البيع بالتجزئة اونلاين وسلاسل المتاجر المحلية وتجّار التجزئة المتخصّصين والمتاجر المستقلّة. ويدير ستيف مادن أيضاً متاجر البيع بالتجزئة ومواقع التجارة الالكترونية. كما يمنح ستيف مادن ترخيص بعض علاماته التجارية لأطراف ثالثة لتسويق وبيع منتجات معينة، بما في ذلك الملابس الخارجية والنظارات والنظارات الشمسيّة والجوارب والمجوهرات والسّاعات والعطور والأمتعة ولوازم غرف النوم والحمام بالإضافة إلى مجموعة منتجات محددة غيرها.

للحصول على معلومات عن المتاجر المحليّة وأحدث تشكيلات الأحذية والجزم والأحذية الرسميّة والأحذية الرياضية والصنادل والنعال والمزيد، يُرجى زيارةhttp://www.stevemadden.com و www.dolcevita.com والمواقع الالكترونية الخاصة بالشركة.