عقدت مجموعة "ديفيدند جيت كابيتال" أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية السنوي للعام 2025، جرى خلالها استعراض أداء المجموعة المالي ومناقشة الخطط الاستراتيجية للفترة المقبلة.

وقام المساهمون خلال الاجتماع بمناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة والبيانات المالیة الموحدة للمجموعة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حققت المجموعة 29% صافي ربح سنوي، وبنمو 11% عن العام الماضي.

واعتمد أعضاء الجمعية العمومية توزيع 9% أرباحا نقدية على المساهمين، ووافقوا على بند نقل المبلغ الباقي إلى بند "الأرباح المستبقاة" في رصيد الشركة.

وصادقت الجمعية العمومية لمجموعة "ديفيدند جيت كابيتال" على تقرير حوكمة الشركات والتزام المجموعة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة للسنة المالية، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن بيانات المجموعة المالية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "ديفيدند جيت كابيتال" السيد طلال الزين: "إن النتائج التي حققتها المجموعة تعكس متانة نموذج عملنا وقدرتنا على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، وحرصنا الدؤوب على العمل وفق رؤيتنا الاستراتيجية التي تركز على تعزيز نمو المجموعة واستكشاف فرص التوسع في أسواق جديدة وتعزيز المحفظة الاستثمارية للمجموعة ومواصلة تطوير خدماتنا، ونحن واثقون من أن استراتيجيتنا للعام 2025 ستواصل دفع عجلة النمو وخلق القيمة للشركاء".

وأضاف: "لقد نجحت المجموعة خلال العام الماضي في تحقيق مزيد من التوسع الجغرافي والتنوع القطاعي، حيث دخلنا بقوة في قطاعات واعدة مثل الصحة والضيافة وغيرها، إلى جانب تعزيز وجودنا في الخليج، ونحن نواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات تتوافق مع رؤيتنا وتدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على المشاريع المستدامة التي تحقق عوائد مجزية على المدى المتوسط والبعيد"، معرباً عن شكره وتقديره للإدارة التنفيذية وفريق العمل على عملهم المخلص في تحقيق أهداف الشركة.

من جانبه، قال السيد محمد خنجي، العضو المنتدب لمجموعة "ديفيدند جيت كابيتال": "نفخر بالأداء القوي والمتوازن الذي حققته المجموعة وتجاوزها العديد من المؤشرات المستهدفة بفضل استراتيجيتنا المرنة وكفاءة فرق العمل، مما مكّننا من تعزيز كفاءة التشغيل وخفض التكاليف مع الحفاظ على جودة العمل كأولوية قصوى واستمرارنا في توسيع استثماراتنا".

وأضاف: "نعمل بشكل جاد ودائم على تعزيز نطاق أنشطتنا ودورنا على صعيد التدفقات التجارية والاستثمارية، وترسيخ حضورنا في السوق البحريني والخليجي والعالمي، وتحقيق إنجازات مهمة على مستوى أولوياتنا الاستراتيجية، والبناء على ما حققناه من نجاحات لتحقيق مصلحة المساهمين، ونتطلع قدماً للاستفادة بشكل أكبر من الفرص الجديدة وتوظيفها لخدمة شركائنا".

إلى ذلك، قال المؤسس وعضو مجلس الإدارة السيد خالد الحمادي: "تسعدنا مشاركة نتائج أداء المجموعة للعام 2025، والتي تعكس نجاح استراتيجيتنا في تعزيز النمو والتنوع الجغرافي والقطاعي التي تنتهجها المجموعة، كما أن توزيع أرباح نقدية بنسبة 9% يؤكد التزامنا بخلق قيمة مستدامة لمساهمينا، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والحوكمة، مثمنين ثقة المساهمين ودعمهم المستمر، وسنواصل التركيز على تعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية، وبناء خططنا المستقبلية على هذا الزخم لضمان المزيد من النجاحات والإنجازات".

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