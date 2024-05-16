فورد الشرق الأوسط تحقّق في الربع الأول من 2024 أعلى مبيعات فصلية منذ 2016

استمرار زخم العام الماضي في الربع الأول من عام 2024 وتسجيل نمو نسبته 29% مقارنةً بالفترة نفسها من 2023

تيريتوري الرياضية متعددة الاسخدامات كانت الأكثر مبيعاً لدى فورد الشرق الأوسط

فورد إيفرست تسجّل مبيعات قياسية في شهر مارس 2024

الرياض، المملكة العربية السعودية، 16 مايو 2024: واصلت فورد الشرق الأوسط زخم مبيعاتها القوية لعام 2023 في الربع الأول من العام 2024، إذ سجّلت نمواً نسبته 29% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2023، ويعتبر أعلى مبيعات فصلية تحققها فورد منذ الربع الثاني من عام 2016، حيث قادت سيارات تيريتوري وإيفرست وتوروس دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق مبيعات مذهلة ونمو سوقي لهذه العلامة التجارية.

وكان طراز تيريتوري الأكثر مبيعاً من فئة المركبات الرياضية متعددة الاتسخدامات لدى الشركة في كل من الكويت والبحرين والعراق وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك في أقل من 18 شهراً من طرحه في هذه الأسواق، حيث ساهمت مبيعات تيريتوري بشكل أساسي في نجاح فورد.

كما حظيت فورد إيفرست بإقبال متزايد خلال الربع الأول من 2024 استكمالاً للزخم الذي حققته منذ إطلاقها، فسجّلت في مارس 2024 مبيعات شهرية قياسية، ما عزز مكانتها كإحدى الركائز الثلاث من حيث حجم المبيعات لدى فورد في الشرق الأوسط.

وضمن فئة مركبات سيدان، حافظت توروس على شعبيتها المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث أظهر تقرير " صحة علامة فورد التجارية " تحسينات ملحوظة في الانطباعات المتعلّقة بالقدرة التنافسية لدى توروس من حيث الجودة والأصالة والجدارة بالثقة.

رئيس فورد الشرق الأوسط، رافي رافيشاندران، صرّح بالقول: "مع ارتفاع مبيعاتنا ونمو حصتنا من السوق خلال الربع الأول من العام 2024، حافظنا على تعاوننا الوثيق مع وكلائنا الذين هم شركاؤنا في هذا النجاح."

وأضاف: "أداؤنا الملفت في الربع الأول من السنة هو شهادة على كفاءة نموذج "مركز تميّز الوكلاء" الذي كان له دور فعّال في تحوّل أعمالنا. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع شركائنا الوكلاء، تمكّنا من إعطاء الأولوية لرضى عملائنا وتبسيط العمليات واعتماد ثقافة التميّز في جميع أنحاء المنطقة."

ومع تزايد الثبات والنمو في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، شهدت فورد الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 0.5% في حصتها من أسواق المنطقة على أساس سنوي.

وأشار رافيشاندران إلى خطط فورد الشرق الأوسط الطموحة للفترة المتبقية من العام قائلاً: "نهدف إلى الاستفادة من فرص النمو التي توفرها الطرازات الجديدة كلياً مثل فورد إيفرست ولينكون نوتيلوس. وهدفنا هو الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي شهدناه من خلال تيريتوري، إضافة إلى الاستعداد لطرح فورد F-150 الجديدة في المنطقة."

بدأت شركة فورد وضع الأساس لإطلاق أول سيارة كهربائية لها في الشرق الأوسط خلال العام 2025، وهو جزء من أهداف فورد طويلة المدى التي وردت في تقرير فورد المتكامل للاستدامة والمالية لعام 2024.

وأضاف رافيشاندران: "ستواصل فورد الشرق الأوسط تطوير خطة قوية على صعيد المبيعات والإنتاج لعام 2025، مع إعطاء الأولوية أيضاً لرضى العملاء كركيزة أساسية في استراتيجيتنا. نحن ندرك أنّ العملاء هم أكبر داعمينا، وسوف نسعى دائماً للتعامل معهم على أنّهم جزء من عائلة فورد."

وختم رئيس فورد الشرق الأوسط بقوله: "نشهد كذلك إقبالاً مستمراً من العملاء على سيارات "فورد بيرفورمانس" القوية، ونحن فخورون بأنّ الشرق الأوسط هي المنطقة الوحيدة التي تضم جميع طرازات رابتر : F-150 وبرونكو ورينجر. ومع احتفالنا هذا العام بالذكرى الستين لأيقونة أخرى ذات الشعبية القوية، وهي موستانج، والتي تواصل تألقها بين مركبات الأداء العالي هنا في الشرق الأوسط، وقد أطلقنا مؤخراً طراز موستانج دارك هورس الجديد كلياً."

نبذة عن شركة فورد

فورد موتور كومباني هي شركة عالمية مدرجة بالرمز (NYSE: F)، وهي ملتزمة بالمساهمة في بناء عالم أفضل يتمتع فيه الجميع بحرية التنقل والسعي لتحقيق أحلامهم. وفي إطار خطة "فورد+" (+ Ford)، التي تنتهجها الشركة بهدف تحقيق النمو وتوفير أعلى مستويات القيمة، تجمع فورد بين نقاط قوتها الحالية والقدرات الجديدة والعلاقات الوطيدة والمتواصلة مع العملاء في سبيل إثراء تجاربهم وتعزيز ولائهم. وتقوم الشركة بأعمال تطوير وتصنيع وتسليم شاحنات فورد المبتكرة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الصغيرة والسيارات التجارية وسيارات لينكون الفاخرة، بالإضافة إلى خدماتها المتصلة. وتقوم الشركة بذلك عبر ثلاث قطاعات أعمال تتمحور حول العملاء، وهذه القطاعات هي "Ford Blue" لتصميم المركبات الهجينة والمركبات التي تعمل بالغاز، و"Ford Model e" لابتكار سيارات كهربائية متطورة مزودة ببرمجيات تحدد التجارب الرقمية الدائمة لجميع العملاء، و"Ford Pro" لمساعدة العملاء التجاريين على تحويل وتوسيع أعمالهم من خلال المركبات والخدمات المصممة وفقاً لاحتياجاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تسعى فورد إلى إيجاد حلول للتنقل من خلال "Ford Next" يعمل لدى فورد حوالي 177,000 موظف حول العالم.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا