الرياض: جمعت ليندو، الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية للتمويل الجماعي بالدين، 105 مليون ريال سعودي (28 مليون دولار أمريكي) في جولة تمويل Series B بقيادة سنابل للاستثمار الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF). كما شهدت الجولة مشاركة من شروق وإيه بي فينتشرز.

ستستخدم ليندو الأموال المحصلة من هذه الجولة لدعم النمو السريع لقاعدة عملائها، وإطلاق منتجات تمويلية مبتكرة، وتسريع خططها للتوسع في السوق السعودي.

قال أسامة الراعي، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لليندو: "نحن متحمسون للغاية للحصول على دعم مستثمرين ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا المالية في السعودية. إن إتمام جولة التمويل 'ب' هو إنجاز كبير سيقربنا من تحقيق رسالتنا في توفير حلول للتمويل تساعد الشركات على النمو، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030".

ومن جهتها، علق المتحدث بإسم سنابل للاستثمار: "ليندو هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تقوم بتحويل صناعة الخدمات المالية في مجال التمويل الرقمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة. قام فريق ليندو، وخصوصاً المؤسسين، أسامة ومحمد، بتحقيق كمية ضخمة من الإنجازات في فترة قصيرة نسبياً، ونحن حريصون على الانضمام إلى رحلتهم لزيادة إمكانية الوصول إلى حلول مالية مرنة في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكلٍ عام".

أضاف محمد جوابرة، المدير التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس لليندو: "سيتيح لنا التمويل الجديد إطلاق مجموعة من المنتجات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة، وتسريع خطط التوسع في السوق لخدمة عملائنا. نحن ملتزمون بتقديم حلول التمويل السريعة والشفافة والمرنة، ومتحمسون جداً لتحقيق أكبر استفادة من هذه الفرصة الاستثمارية لدفع المرحلة التالية من نمونا".

جمعت ليندو في السابق 27 مليون ريال سعودي (ما يعادل 7.2 مليون دولار أمريكي) في جولة تمويل "أ" في عام 2021 بقيادة دراية فينتشرز، بمشاركة من سيدرا فينتشرز مستثمرين آخرين، ليصل إجمالي التمويل للشركة الناشئة إلى 132 مليون ريال سعودي (ما يعادل 35.2 مليون دولار).

تساعد ليندو على تمويل الفواتير المستحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة في غضون أيام عن طريق ربط الشركات بالمستثمرين الذين يقدمون تمويلًا قصير الأجل عالي الجودة، وكل ذلك من خلال تجربة رقمية متطورة للمقترضين والمقرضين على منصة واحدة.

وفرت ليندو أكثر من 2500 عملية تمويل على منصتها أكثر من مليار ريال سعودي (بما يعادل 300 مليون دولار أمريكي) للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسها في عام 2019، محققة عائدات بقيمة 140 مليون ريال سعودي (37 مليون دولار أمريكي) للمستثمرين.

تشكل القروض التجارية فرصة سوقية كبيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب صعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة عليها من البنوك، مما يؤدي إلى نسبة عالية من رفض طلبات التمويل سنوياً. وفقاً لمؤسسة التمويل الدولية، تقدر فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل 19.5 تريليون ريال سعودي (5.2 تريليون دولار أمريكي) سنوياً في الدول النامية.

تهدف منصة التمويل الجماعي ليندو إلى سد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة تمويل الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من 4% في عام 2018 إلى 20% بحلول 2030.

كما قفزت قيمة المعاملات في سوق التمويل الجماعي في المملكة العربية السعودية من 1.4 مليون ريال سعودي في عام 2019 إلى 771 مليون ريال سعودي في عام 2022، مما يشكل نموًا ملحوظًا بلغ 430%، وفقًا للتقرير المالي السنوي للبنك المركزي السعودي لعام 2022

قال الراعي، المدير التنفيذي لليندو: "الشركات الصغيرة والمتوسطة في أشد الحاجة إلى خيارات التمويل البديلة والمرنة. نحن في وضع مثالي لتعزيز الشمول المالي في المملكة العربية السعودية وخارجها. تمثل ليندو نقطة تحول في كيفية تأمين التمويل اللازم للشركات مع تحقيق المستثمرين لعائدات قصيرة الأجل. نأمل في المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لبلادنا لعام 2030 من خلال تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونتمنى أن يؤدي ذلك إلى خلق تأثير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضاف الراعي ان ليندو تستعد للاكتتاب العام في خلال السنوات القليلة القادمة.

وعبّر الراعي عن شكره للبنك المركزي السعودي، وفنتك السعودية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة مسك، ومنشآت لدعمهم المتواصل، مؤكدًا الدور الحاسم الذي قاموا به في تعزيز الشمول المالي وتعزيز الابتكار بالشراكة مع ليندو، حيث تمثل جهودهم في تعزيز الشمول المالي وتعزيز الابتكار قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لنا. نقدر بشدة شراكتهم في مهمتنا لتعزيز المشهد المالي.

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عن ليندو

ليندو هي منصة تمويل جماعي بين الأفراد مقرها الرياض، تتوافق مع الشريعة، وتساعد على التمويل المسبق للفواتير المستحقة للشركات في المملكة العربية السعودية.

وفرت ليندو أكثر من 2000 عملية تمويل على منصتها أكثر من مليار ريال سعودي (بما يعادل 300 مليون دولار أمريكي) للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسها في عام 2019، محققة عائدات بقيمة 140 مليون ريال سعودي (37 مليون دولار أمريكي) للمستثمرين.

تجمع ليندو بين مجتمع من المقترضين الذين يمتلكون جدارة ائتمانية ويبحثون عن تمويل قصير الأجل، وبين المستثمرين الباحثين عن استثمارات بديلة بعائدات عالية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.lendo.sa

عن سنابل

سنابل هي شركة استثمار مالي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. تقوم سنابل بتخصيص رأس مال يزيد عن 3 مليار دولار أمريكي سنوياً في الاستثمارات الخاصة العالمية، بما في ذلك رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو. تمتلك سنابل للاستثمار فريقاً متنوعاً من أصحاب الخبرة الواسعة في عالم الاستثمار. وتوفر سنابل للشركاء رأس المال اللازم والقدرة على الاستثمار عبر جولات تمويل متعددة. تستثمر سنابل في الأفكار العظيمة والعقول النيّرة والشركات الكبرى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sanabil.com.