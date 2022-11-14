ارتفع إجمالي قيمة الأصول تحت الإدارة لدى سيكو بنسبة 5%، حيث بلغ 1.79 مليار دينار بحريني (4.75 مليار دولار أمريكي)، مع ارتفاع صافي الإيرادات من الرسوم بنسبة 85%.

المنامة - مملكة البحرين: أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة .2022سبتمبر 30المنتهية في أشهر ، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام ولفترة التسعة تقليدي

وقد بلغ صافي الربح الموحد العائد للمساهمين 336 ألف دينار بحريني (891 ألف دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع 871 ألف دينار بحريني (2.3 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعادل تراجعاً بنسبة 61%. ويعزى هذا الانخفاض إلى التقلبات الشديدة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث انخفضت أسواق الأسهم والسندات إلى مستويات قياسية وللربع الثالث على التوالي، مما أثر سلبياً على إيرادات الاستثمار لمحفظة البنك؛ هذا وبلغت ربحية السهم الواحد في الربع الثالث من العام 800. فلس بحريني مقارنة مع 2.07 فلس بحريني للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2021. وبلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الثالث من عام 2022 ما قيمته 183 ألف دينار بحريني (485 ألف دولار أمريكي) مقارنة مع 816 ألف دينار بحريني (162. مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل انخفاضاً بنسبة 78%.

وسجلت سيكو 12.8 مليون دينار بحريني (57. مليون دولار أمريكي) صافي ربح موحد عائد للمساهمين لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022، بانخفاض نسبته 32% من 3.66 مليون دينار بحريني (9.7 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2021. ويعزى ذلك إلى انخفاض إيرادات الاستثمار، والخسائر غير المحققة من عمليات البيع واسعة النطاق في أسواق السندات والأسهم. هذا وبلغت ربحية السهم الواحد 6.67 فلس بحريني لفترة التسعة أشهر من عام 2022 مقارنة مع 8.68 فلس لنفس الفترة من عام 2021. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر من عام 2022 ما قيمته 2.48 مليون دينار بحريني (6.6 مليون دولار أمريكي) للتسعة أشهر من 2022، مقابل 4.04 مليون دينار بحريني (10.7 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعادل تراجعاً بنسبة 39%.

بالنسبة إلى إجمالي حقوق الملكية العائد للمساهمين، فقد حافظ على مستواه عند 69.18 مليون دينار بحريني (183.51 مليون دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2022، مقارنة مع 68.87 مليون دينار بحريني (182.67 مليون دولار أمريكي) في نهاية عام 2021. وبلغ إجمالي الموجودات 265.68 مليون دينار بحريني (71.047 مليون دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1% من 263.52 مليون دينار (699 مليون دولار أمريكي) في نهاية عام 2021.

وقد ساهم الأداء القوي لأغلبية قطاعات الأعمال الرئيسية لسيكو على تعويض الانخفاض في إيرادات الاستثمار، بما يعكس نجاح استراتيجية سيكو في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مركزها الريادي في السوق. وقد شهدت فترة التسعة أشهر من عام 2022 نمواً قوياً لصافي الإيرادات من الرسوم، حيث ارتفع بنسبة 85% إلى 76.9 مليون دينار بحريني (18.50 مليون دولار أمريكي) من 3.76 مليون دينار بحريني (9.98 مليون دولار أمريكي) في التسعة أشهر من 2021. كما أظهرت أنشطة الوساطة قدرة على مواجهة تحديات السوق فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 3%، لتصل إلى 2.13 مليون دينار بحريني (5.66 مليون دولار أمريكي) في التسعة أشهر من عام 2022، مقارنة مع 2.07 مليون دينار بحريني (5.5 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي.

كما شهد الدخل من الفوائد نمواً قوياً بنسبة 36% ليصل إلى ما قيمته 1.82 مليون دينار بحريني (4.82 مليون دولار أمريكي) لفترة التسعة أشهر من عام 2022، مقارنة مع 1.34 مليون دينار (3.55 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي. من ناحية أخرى، انخفض صافي إيرادات الاستثمار بنسبة 81% على أساس سنوي إلى 697 ألف دينار بحريني (1.85 مليون دولار أمريكي) في التسعة أشهر من 2022 من 3.67 مليون دينار (9.8 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نظراً لتأثر الأسواق العالمية بارتفاع مستويات التضخم وتشديد السياسات النقدية.

كما ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة لدى سيكو (شاملة التمويلات) بنسبة 5% حيث بلغ 1.79 مليار دينار بحريني (4.75 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2022 مقارنة مع 1.7 مليار دينار بحريني (4.5 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2021، كما ارتفعت بنسبة 3% صافي الأصول تحت الإدارة (باستبعاد التمويلات) حيث بلغت 1.6 مليار دينار بحريني (4.24 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2022، مقارنة مع 1.55 مليار دينار بحريني (4.1 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2021.

وتعليقًا على أداء سيكو خلال التسعة أشهر، صرح الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو قائلا: "أظهرت سيكو قدرة عالية على مواجهة الظروف الصعبة والتحديات المختلفة، مع المضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيتها وتطوير أعمالها والتي انعكست ايجابياً على النمو الذي تحقق خلال التسعة أشهر في الايرادات من إدارة الأصول، والوساطة، والخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الحفظ والادارة."

من جانبها، أضافت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو قائلة: "بالرغم من ظروف السوق التي أثرت على الإيرادات من الاستثمار لسيكو خلال الفترة، وعلى الرغم من انخفاضها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلا أن أداء محفظة الاستثمار تجاوز أداء المؤشرات ذات العلاقة مع تحقيق عائدات إيجابية. والأهم من ذلك، جاء أداء جميع الأنشطة الرئيسية الأخرى لسيكو متميزاً. وشهد صافي الإيرادات من الرسوم نمواً قوياً بسبب الارتفاع في الأصول تحت الإدارة، ورسوم الأداء. وبينما نمضي قدماً نحو الربع الأخير من العام، فإننا قادرون على الحفاظ على مركزنا في مصاف أفضل مدراء الصناديق في دول الخليج، كذلك حافظت سيكو على مركزها الأول كأكثر الوسطاء نشاطًا في مملكة البحرين. هذا وقد نجح فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في سيكو في استكمال صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على البنك الأهلى المتحد، حيث تم تكليف سيكو بأن تكون وكيل الاستلام ومستشار التنفيذ في البحرين ومستشار الإدراج المزدوج. كما تمكنت سيكو من ترسيخ تواجدها في المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 27.29% المملوكة لبنك مسقط في سيكو كابيتال، لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل لسيكو. وسوف نواصل جهودنا الدؤوبة لتعزيز مركزنا الرائد من خلال مواكبة اتجاهات الأسواق وتحقيق المزيد من التنوع في خطوط أعمالنا."

والجدير بالذكر أنه تم تصنيف سيكو مؤخراً ضمن أفضل 30 من مدراء الأصول في الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس، كما فازت بجائزة «أفضل بنك استثماري في البحرين 2022» ضمن جوائز جلوبال فاينانس ورلد لأفضل البنوك الاستثمارية للعام الثالث على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، حافظت سيكو على مكانتها باعتبارها الوسيط الأول في بورصة البحرين على مدى 23 عاماً متتالية، مؤكدة الأداء المتميز والقدرة العالية على مواكبة التغيرات لقطاع الوساطة؛ في حين جاء أداء صندوق أدوات الدخل الثابت لسيكو كأفضل أداء ضمن صناديق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي في 2022.

سيكو مدرجة في بورصة البحرين تحت رمز التداول SICO-C ويتوفر البيان الصحفي والمجموعة الكاملة للبيانات المالية على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 4.8 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثلاث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى سيكو كابيتال المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100 موظف متميز.