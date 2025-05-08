زيادة في الإيرادات بنسبة 43% لتبلغ 5 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي)

نمو الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك بنسبة 48% لتصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي (683 مليون دولار أمريكي) بهامش قدره 50 %

ارتفاع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 49% ليصل إلى 2.8 مليار درهم إماراتي (753 مليون دولار أمريكي) بهامش صافٍ نسبته 55 %

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع."، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV) والرائدة في مجال تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR) حصّة الأغلبية فيها، عن تحقيقها نتائج قوية في الربع الأول من عام 2025 (يناير – مارس)، مؤكدة بذلك التزامها بالتميّز التشغيلي، والابتكار، ورضا العملاء.

أبرز النتائج:

نمو المبيعات العقارية: سجّلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 16.5 مليار درهم إماراتي (4.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 28% مقارنةً بمبيعات الربع الأول من عام 2024 التي بلغت 12.9 مليار درهم إماراتي (3.5 مليار دولار أمريكي). وساهم الإطلاق الناجح لـ12 مشروعاً جديداً عبر مختلف المخططات الرئيسية خلال الربع الأول من العام الجاري في ترسيخ المكانة الريادية للشركة في السوق، وتعزيز فرصها لمواصلة النمو المستدام في المستقبل .

سجّلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 16.5 مليار درهم إماراتي (4.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 28% مقارنةً بمبيعات الربع الأول من عام 2024 التي بلغت 12.9 مليار درهم إماراتي (3.5 مليار دولار أمريكي). وساهم الإطلاق الناجح لـ12 مشروعاً جديداً عبر مختلف المخططات الرئيسية خلال الربع الأول من العام الجاري في ترسيخ المكانة الريادية للشركة في السوق، وتعزيز فرصها لمواصلة النمو المستدام في المستقبل نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: مدعومةً بالأداء القياسي في المبيعات خلال الربع الأول من عام 2025، بلغت الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 100.1 مليار درهم إماراتي (27.3 مليار دولار أمريكي) حتى 31 مارس 2025، بزيادة نسبتها 52% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، ما يبشر بنمو ملحوظ في الإيرادات خلال السنوات المقبلة .

مدعومةً بالأداء القياسي في المبيعات خلال الربع الأول من عام 2025، بلغت الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 100.1 مليار درهم إماراتي (27.3 مليار دولار أمريكي) حتى 31 مارس 2025، بزيادة نسبتها 52% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، ما يبشر بنمو ملحوظ في الإيرادات خلال السنوات المقبلة نمو الإيرادات: سجّلت الشركة إيرادات بقيمة 5 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 43% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي .

سجّلت الشركة إيرادات بقيمة 5 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 43% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي الأرباح: بلغ صافي الأرباح (قبل احتساب الضرائب) 2.8 مليار درهم إماراتي (753 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 49% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024 .

بلغ صافي الأرباح (قبل احتساب الضرائب) 2.8 مليار درهم إماراتي (753 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 49% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024 رضا العملاء: تواصل إعمار تركيزها على تقديم خدمات عالية الجودة، بما يضمن رضا العملاء وتعزيز الروابط معهم .

تواصل إعمار تركيزها على تقديم خدمات عالية الجودة، بما يضمن رضا العملاء وتعزيز الروابط معهم الاستدامة: تواصل الشركة تنفيذ ممارسات مستدامة في مجالات استخدام الموارد، وإدارة النفايات، والحفاظ على البيئة .

وقال محمد العبار، مؤسّس شركة إعمار: " إنّ النتائج التي حققناها خلال الربع الأول من عام 2025 تعكس الأسلوب الجريء الذي اتبعناه لإعادة تشكيل مستقبل السوق العقاري. فالأمر لا يقتصر على تحقيق النمو المالي، بل يمتد إلى ابتكار أساليب جديدة للحياة، والعمل، والازدهار داخل مجمّعاتنا. وقد استطعنا الحفاظ على دورنا الرائد من خلال التركيز على الاستدامة طويلة الأمد، وحداثة التصميم، وسلاسة تجربة العملاء بالرغم من التغيرات المتسارعة في السوق ".

وأضاف قائلاً: "بينما نتطلع إلى المستقبل، نعمل بعزم أكبر على تعزيز الابتكار في كافة جوانب أعمالنا. فنجاحنا في هذا الربع الأول لم يكن سوى البداية، ونحن مستعدون لوضع معايير جديدة في الجودة، والتواصل، وتطوير المجتمعات، بما يضمن لإعمار الاستمرار في لعب دور محوري في تحقيق رؤية دبي المستقبلية."

نبذة عن إعمار للتطوير ش.م.ع.:

إعمار للتطوير هي شركة متخصّصة في تطوير الأصول السكنية والتجارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقامت الشركة بتطوير العديد من المجمعات المتكاملة للتملك الحرّ في دبي، بما فيها مجمّع روعة الإمارات، ووسط مدينة دبي، ومرسى دبي (دبي مارينا)، والمرابع العربية، وخور دبي، ودبي هيلز استيت، وإعمار الجنوب، ومرسى راشد لليخوت، وذا فالي وذا أويسيس. وقامت بتسليم 76,000 وحدة سكنية منذ العام 2002. ولدى الشركة مبيعاتٍ متراكمة تفوق 100 مليار درهم إماراتي من المشاريع قيد الإنجاز، وتتمتّع بسيولة نقدية قوية، ما يسلّط الضوء على الركائز المالية القوية للشركة، التي تعمل حالياً على تسليم ما يزيد على 43,500 وحدة سكنية قيد التطوير.

-انتهى-

#بياناتشركات