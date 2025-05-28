المنامة، البحرين: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم عن رفع نسبة ملكيتها في شركة عقارات السيف ش.م.ب، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري وتشغيل المجمعات التجارية في مملكة البحرين، وذلك من خلال الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 15.63%، ليصل إجمالي ملكية المجموعة إلى 27.98%..

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار رؤية جي إف إتش لتعزيز ملكيتها في شركة عقارات السيف لما لها من جاذبية كأصل استراتيجي ضمن محفظة استثمارات المجموعة المتنامية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: "يسرّنا تعزيز استثمارنا في شركة عقارات السيف، والتي تُعد من الشركات الرائدة في القطاع العقاري في مملكة البحرين. وتأتي هذه الخطوة لخلق المزيد من القيمة لمساهمينا في المحافظ العقارية العاملة في نفس المجال."

وأضاف: "لقد أظهرت شركة عقارات السيف مرونة ونموًا مستمرًا على مرّ السنين، ونرى فيها إمكانات كبيرة لتحقيق مزيد من القيمة. كما نسعى إلى المساهمة في استمرار نجاحها من خلال توظيف مواردنا وخبراتنا لفتح آفاق جديدة للنمو."

يشار إلى أن جي إف إتش تدير حاليًا أصولًا وصناديقًا تتجاوز قيمتها 22.48 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

مجموعة جي إف إتش المالية هي مؤسسة مرخصة كبنك إسلامي متخصص في الخدمات المصرفية بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى جي إف إتش هاوس، صندوق بريد 10006، الواجهة البحرية المنامة، مملكة البحرين. وتعتبر المجموعة واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

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